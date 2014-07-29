《汇易专栏》上半年中国大豆进口迅猛增长 三季度到货节奏尚难定论

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今年上半年期间，国内大豆进口以及豆粕出口均创下历史记录水平，其中中国市场豆粕基差预售、饲料蛋白供应缺口以及融资豆需求，均是推动进口大豆天量到港的最重要因素，进入三季度之后，来自油厂采购节奏、信用证开具力度等因素影响，国内进口大豆到港面临较大的不确定性。

今年1-6月份中国进口大豆数量同比、环比均呈现增长之态。今年上半年，我国大豆总进口量高达3,420.7万吨，同比去年2,752.2万吨增加668.5万吨或24.28%，6月份进口量为638万吨，较5月份的597万吨环比增加41万吨或6.86%。国内油厂豆粕基差合同的大量预售、中国油厂点价节奏迟缓、南美新豆装运速度快于预期、融资豆需求以及国内饲料原料蛋白供应缺口等因素，均是导致中国大豆采购商大量超买的主要原因

今年上半年中国从阿根廷进口大豆总量同比下降。美国、巴西、阿根廷作为全球最重要的三大大豆生长国，长期以来也是我国进口大豆的主要来源地。今年1-6月份，中国从美国、巴西大豆进口量皆有增长，其中美豆进口量同比增幅达到36.17%，巴西大豆进口量增幅17.84%，但从阿根廷进口大豆同比则下降21.18%，这与阿根廷农民持豆惜售不无关系。

目前我国进口大豆主要贸易方式仍为一般贸易，保税仓库进出境及进料加工贸易方式数量激增。一般贸易是我国进口大豆的最主要贸易方式，据统计，2014年1-6月份，我国以一般贸易方式进口大豆3,176.5178万吨，，占同期我国大豆进口总量的92.86%；其中以保税仓库进出境货物和保税区仓储转口货物方式进口的大豆数量为77.7609万吨，占同期进口总量的2.27%，而以进料加工贸易方式进口的大豆数量为124.4193万吨，激增768.69%，占比3.63%。

今年上半年国内大豆进口量排名靠前的企业，以私营与中外合资为主。从具体进口企业来看，2014年1-6月份我国大豆进口量排名前三位的企业分别是山东晨曦集团有限公司、九三粮油工业集团有限公司和日照昌华海产食品有限公司，进口量分别为502.3014万吨、156.9287万吨和149.82万吨，同比增幅分别达到35.53%、11.85%和133.76%。

同时，从企业所属类型来看，在排名前十位的进口企业中，私营企业共3家，其合计进口量占同期前10家企业进口总规模的46.34%，占上半年进口总规模的19.76；中外合资企业3家，占前10家企业进口总规模的21.05%，占上半年进口总规模的8.9%，外商独资2家，占前10家企业进口总量的15.90%，占上半年总规模的6.78%，国有企业2家，两项占比分别为16.71%和7.12%。（完）

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