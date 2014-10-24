《A股技术分析》沪综指料延续调整

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透北京10月24日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指本周呈单边下跌走势，量能逐渐缩减行情逐步退潮。技术面显示，头部型态已逐渐获得认同，大盘整体转入震荡下跌，短线于2,280-2,290点间有望获得60日均线支撑后进入弱势反弹，但上档2,330点之上压力强大；中线看，本周再创四个月来最大单周跌幅，调整态势明确，最终目标仍指向2,220点平台位置。
以下为对中国股市上证综指.SSEC本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周跌势明确，权重股护盘无果反加剧卖压，30日均线有效下破，短线股指将进一步向下考验60日均线（下周上移至2,280-2,290点），应具备一定支撑，随后有望回抽并围绕2,300点继续震荡，而10、20日均线位于2,330-2,340点区域，将构成压力。
日技术指标方面，KDJ和RSI持续下行，MACD继续保持单边快速下行，显示调整没有结束。布林通道下轨则即将被触及，股指跌破2,290点下轨后料跌势将趋缓，并寻求技术性反弹。
从量能看，随着跌势逐步明确，整体成交金额萎缩明显，五日及10日均量线快速下行，显示市场交投明显降温，若反弹过程中无法补量，则力度将有限。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再创四个月最大单周跌幅，并进一步跌破10周均线，中线调整态势明确，目前五周均线掉头下行，10周均线继续上行，将对大盘反弹形成压制。
周技术指标中，KDJ下跌趋势已成，RSI继续快速走低，MACD高位掉头走弱，下周有望形成死叉，能量指标中，五周均量线亦下破10周均量线，综合显示中级调整持续进行中。
从中线调整目标看，本轮大盘上涨突破去年第四季反弹高位时，在2,220点为中轴的附近区域一度形成震荡平台，同时堆积了相当大的成交量，料2,200-2,240点将成为中期调整首个重要技术支撑区。（完）
(审校 张喜良)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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