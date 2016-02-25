《肖立晟专栏》中国外汇储备够不够？央行会不会降准降息？

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任）
春节后，市场仍然不是很稳定。和境内外投资者交流时，发现境外投资者普遍关注外汇储备的变化，境内投资者则比较关心货币政策的走向。
和境外市场投资者沟通时，对话内容经常是这样的：
我问：“你怎么看人民币汇率未来的走势呢？”
答：“还有进一步贬值的空间，关键看美联储加息的预期。”
我问：“短期来看，有那些风险呢？”
答：“外汇储备是最大的风险，下降速度很快，而且流动性可能存在不足。中国央行很难持续干预下去。”
和境内市场投资者沟通时，对话内容经常是这样的：
我问：“你怎么看人民币汇率未来的走势呢？”
答 ：“暂时已经稳住了，还有进一步贬值的空间。”
我问：“短期来看，有那些风险呢？”
答 ：“货币政策的不确定性是最大的风险，不知道货币政策究竟是继续宽松，还是继续绷着。”
看上去，境外投资者对人民币汇率仍然悲观，非常关注外汇储备的下降趋势。境内投资者则开始考虑央行何时放水的问题。对于汇率问题，在上一篇文章中已经谈到，贬值预期不会再像去年下半年那么高涨，但小幅的贬值预期依然存在。
境外投资者一直关注的外汇储备问题，实际反映的是资本外流问题。有很多指标可以衡量资本外流，银行代客结售汇是一个比较可靠的指标。
从8月11日汇改至2016年1月，银行代客结售汇逆差累积规模达到4735亿美元，近似接近外汇储备下降规模（4200亿美元）。但是同期，银行代客涉外收付逆差（剔除人民币部分）只有2263亿美元。二者过去的差异并不大，而且大多数时候都是结售汇顺差高于涉外收付顺差。
这次出现的缺口，是因为有一部分出口商没有结汇，一部分进口商和投资者提前购汇。
那些不愿意结售汇，等待美元升值的进出口商一共消耗了多少外汇储备呢？我们可以用下面这张图算一个近似值。涉外收付反映的是跨境资金流动，鉴于我国外汇投资品种相对有限，而且涉外支付遵循实需原则，私人部门的涉外收付大部分都会与银行进行结售汇，而且在中长期内这个比率相对稳定。
按照汇改以前的历史经验，涉外收入的结汇比率平均值为0.7，购汇比率平均值为0.67。由于之前存在升值预期，所以结汇比率略高。8.11之后，涉外收入的结汇比率从0.7迅速下降至0.6，涉外支出的购汇比率则一度达到100%。显然这并不是一个常态，是贬值预期引发的市场投资者投机性持汇。
鉴于当前存在贬值预期，我们设定结汇比率的合理水平为0.67，购汇比率的合理水平为0.7。用实际值减去合理值可以获得偏离值。计算结果表明：汇改以来，私人部门减少结汇535亿美元，增加购汇2282亿美元，共计增加结售汇逆差约2817亿美元。也就是说实际发生的4735亿美元的银行代客结售汇逆差中，有2817亿是缘于进出口商或者居民出于套利动机持有的外汇。
如果我们承认中国外汇市场微观结构，和资本账户开放状况会保持稳定，那么，结汇率和购汇率并不会出现持续偏离。随着人民币贬值预期下降，结汇率和购汇率也会逐渐收敛。相对应，外汇储备下降速度也会随之放缓。
当外汇市场上进出口商和投资者恢复正常时，每个月的结售汇逆差将降至320亿美元左右。这并不能对3.3万亿外汇储备构成实质性威胁。
货币政策问题。从2005年至“8.11”汇改之前，外汇占款上升通常伴随央行加息，外汇占款下降伴随降息。“8.11”汇改后，面对外汇占款大幅下降，央行没有降准降息，主要依赖SLF和MLF等定向货币政策向市场提供流动性。这种结构性的货币政策工具只能缓解金融机构流动性，并不能降低企业的融资成本。毕竟相对于降准而言，SLF和MLF对资金利率的向下引导效应非常有限。
应该说，货币政策宽松的方向没有变化，1月份M2的增速已经达到14%。但是央行在有意识的降低市场风险偏好，避免人民币汇率再度承压。
开头的问题也是市场人士常问的问题，我对上述问题的回答是：不需要担心外汇储备充足性的问题。货币政策还是会保持宽松，但是受典型“三元悖论”的影响，货币政策会相对谨慎，暂时很难出台降准降息等影响风险偏好的货币政策工具。（完）
(审校 黄凯)
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