《李欢专栏》信用收缩与风险规避

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（作者李欢为路透中文特邀专栏作家，资深市场交易人士，文章仅代表本人观点）
在饱受质疑的中国统计界，金融统计数据向来以真实可靠性着称，备受各方关注。很多研究人员根据金融统计数据推断，中国的信用还处于持续的快速扩张之中。关键的理由有二：一是从金融机构资产端看，社会融资规模持续快速增长（图1）。二是从金融机构的负债端看，M2持续高速增长，近年来一直保持接近14%，这在GDP增速7.5%的背景下是不低的速度。
图一：近年社会融资规模 link.reuters.com/cyh82w
但在我看来，这是假象。事实上，当金融统计数据日益成为逆风调控和金融监管的重要依据之后，它也就成了“上有政策下有对策”的猫鼠游戏中被操纵的工具。比如M2，由于监管考核银行的贷存比，大量企业的存款实际上只是贷款或承兑汇票的保证金。相当部分的跨境套息也会产生大量“虚假”存款。M2自然也就模糊了本来的意义。
为了考察真实的信用状况，我们不妨寻找一些替代性的数据。这些数据不那么宏观，但显然更加“纯洁”一些。
首先考察一般企业部门的投融资行为。我们选用了所有经交易商协会注册、发过直接债务融资工具的共1200多家企业（剔除少数数据不完整企业）公开披露的报表数据。到2013年末，这些企业拥有76万亿以上的资产，可以说是我国大中型企业的主体，在一般企业中具有很强的代表性。
图二：一般企业现金流量 link.reuters.com/gyh82w
注：债务支持比例=融资活动净现金流/投资活动净现金流。
如图二，这些企业投资活动的增速持续趋缓，到2013年甚至出现了投资活动绝对值的下降。而融资净现金流实际上2011年就见顶，2012年下降，2013年出现了更大程度、更为明显的收缩。与此同时，企业的经营性净现金流实际上是并没有下降。相应地，企业投资的债务支持比例大幅度的下降。这可能反映了企业上杠杆意愿孱弱，非不能也，实不为也。
一般企业如此，容易理解。毕竟产能过剩、利率高企，投融资都受到抑制。那么，直观感受上这几年轰轰烈烈，以逆周期“见长”的地方政府投融资平台，又有何作为呢？不妨再来考察一下城投类企业。我们选取了所有经过发改委审批发行城投债且有5年完整数据的共500多家企业，相信这些企业能够代表城投企业的行为（图三）。
图三：城投企业现金流量 link.reuters.com/fyh82w
应该指出的是，这些企业并非完全意义上的企业，只是地方政府的投资和融资平台，经营现金流意义不大，我们侧重考查投资和融资现金流状况。从图中可以看出，与一般企业不同，2013年，城投类企业的投资活动还在继续扩张，且力度较大。可以说，一般企业和城投企业的投融资行为出现了明显分化。
有意思的是，不管是一般企业还是城投企业，2013年融资活动产生的净现金流都比2012年明显减少。但2013年社会融资总量却是明显增加的。常识告诉我们，企业是社会融资的绝对主体。一般企业和城投企业都减少融资，社会融资总量为什么会增加呢？现有的数据无法得出准确的原因。我推测，差异很可能是因为在分部门计算时，融资活动净现金流的数据扣除了利息。也就是说，如果扣除借新还息的部分，2013年的融资活动实际上很可能在萎缩！
2014年7月份的统计数据公布，关键指标出现了意料之外的下降。很多人争论这是月度异常因素引起的还是趋势性的。其实，不必纠结于月度数据是异常还是趋势，年度数据已经给出更稳定可靠的答案：自2011年国家为抑制通胀强力调控以来，一般企业对货币政策信号反应灵敏，持续收缩杠杆；地方融资平台则持续与中央宏观调控政策博弈，困兽犹斗，也已疲态尽显。宏观局面纠结反复，但鹿死谁手，已然可见。
伴随着信用收缩的，是风险规避。革命总是在帝国主义锁链的最薄弱环节首先取得胜利。初露端倪的风险规避，正是出现在信用市场的边缘地带。最明显的，2011年以来，高利率催化的迅速发展的小额贷款行业，季度的新增规模一直在400亿以上，但到了2014年，却罕见地低于往年水平（图四）。
对于2014年7月份的社会融资规模，我认为比总量同比减少5460亿元更应该受到关注的是结构的变化：未贴现的银行承兑汇票减少4160亿元，同比多减2383亿元。委托贷款增加1219亿元，同比少增708亿元；信托贷款减少158亿元，同比少增1309亿元。企业债券净融资1427亿元，同比多951亿元。承兑汇票，那可是中小企业融资的主渠道啊。委托贷款和信托贷款，终究有些非主流的味道。只有“高大上”的公开发债取得显着的增长。最近各家上市银行陆续公布了半年报，一个普遍现象是金融市场业务利润占比上升，而公司银行业务受坏账影响利润占比大幅下降。与7月份统计反映出的金融机构不同信用资产的配置相吻合。炎凉冷暖，一目了然。
图四：小额贷款公司新增贷款 link.reuters.com/hyh82w
再细看债券市场，也是避险的姿势。低等级主体（AA-及以下级别）发行的家数和只数占比显着下降（图五）。同时，不同等级主体与AAA级企业的发行利差迅速分化（图六），在AA+和AA级企业发行利差还保持平稳时，AA-和A+级别的发行利差迅速扩大，这在13年下半年以来非常显着。从二级市场来看，在利率债还在纠结彷徨的时候，高票息的城投债、高等级的信用债，甚至是政策性金融债，早已策马扬鞭、一日千里了。
图五：低等级发债主体短期融资券发行占比 link.reuters.com/jyh82w
图六：不同等级发债主体发行利差分化 link.reuters.com/kyh82w
可怜城门失火，池鱼遭殃。融资平台预算软约束、信用软约束所导致经济金融乱局，却首先由中小企业、民营企业来承担。随着信用风险的暴露和风险规避的蔓延，信用恶化与信用收缩的正反馈机制看来短期内不可逆转。（完）
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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