《张金洪专栏》过度宽松的货币政策已对制造业形成挤出效应

（作者张金洪为路透中文特邀专栏作家，就职于平安产险资产管理部，本文仅代表个人观点）

在最近几个月纷繁复杂的中国经济数据中，CPI和PPI同比增速的裂口扩大是最值得关注的现象。这一裂口扩大实际上意味着当前防风险的货币政策和制造业间的矛盾加大，这说明当前的债务货币化政策是难以持久的。 2014年下半年以来，CPI和PPI同比增速间的裂口迅速扩大至纪录新高：PPI急跌，CPI反弹。这是中国经济逐步演进的结果。

2012年以来，中国制造业等领域的产能过剩出清压力加大，PPI同比持续为负。在PPI走低的过程中，原油等原材料价格的下降对CPI形成了压制；但2014年之前，服务和房租等价格上涨对冲了PPI的负面影响，使得CPI维持在2%-3%左右的水平上。

2014年，随着新常态政策推进，负债率上升、反腐力度加大和“43号文”实施，制约了地方政府的投资动力。结果，中国经济下行加大，全球大宗商品价格暴跌。特别是2014年下半年，PPI急剧下跌，原油等价格暴跌对CPI的传导力度也加大，使得CPI开始有效跌破2%。期间，因经济趋弱，PPI下降速度更快，CPI和PPI同比增速之间的裂口进一步扩大。

2015年，随着降准降息和地方债务置换等宽松政策的推进，一线城市房价上涨势头强化，使得CPI和PPI都暂时企稳。

但2015年6月份A股股灾后，新的情况出现：一方面，PPI再度加速下坠，引发了硬着陆（大规模被动出清）的担忧；另一方面，同期CPI向上的动能却开始强化，房价和食品都明显上涨。这种“PPI下行CPI反弹”的组合在2000年下半年至2001年上半年也曾出现过，但2001年的经济政策环境显然比现在要很好----当时经济已经出清，长期增长动力开始释放，金融债务风险可控。所以，现在CPI和PPI间的大裂口说明当前经济格局更为严峻。 2015年以来CPI反弹背后的逻辑是：债务和有毒资产货币化—房价上涨—非贸易品通胀预期上升。

从基本面看，由于PPI深度通缩，CPI在中国似乎掀不起太大波澜。但中国是一个出口导向的制造业大国，PPI在很大程度上是可贸易品全球定价的结果，CPI则更多地是非贸易品国内定价的结果，两者会相互影响，但在很大程度上仍是割裂的，直到制造业压力大到不得不释放。

所以我们看到，2012年以来PPI因为全球制造业供大于求而持续下行，CPI则因为中国国内的服务价格提升而维持高位；只有当经济下滑到一定程度，如2014年下半年，CPI才会被PPI拉下去。但是，6月份A股股灾后，出现了一个很不寻常的情况：经济增长预期转恶和PPI急速下滑的同时，CPI却明显反弹了。

这意味着，CPI代表的通胀预期已经脱离了基本面逻辑，进入“金融属性”范畴（预期驱动恶性循环形成），故需要高度警惕。

首先，债务和有毒资产货币化推动一线城市房价大涨。2014年下半年经济下行压力加大后，稳增长思路再度占据主导地位，降准降息屡次出台。2015年3月地方债务置换开始实施。在宽松货币政策的刺激下，2015年一线城市房价上涨速度加快。而6月份股市泡沫破裂和8月人民币贬值后，在防风险政策刺激下房价上涨的城市数量进一步扩大。特别是最近几周，为了防止房价泡沫破裂，导致不良债权大幅增加，稳房价成了防风险政策中很突出的部分。

目前，一线城市房价涨幅已经相当惊人，比如上海世纪公园周边不少小区的二手房价2014年初至今涨了近一倍。2015年经济基本面恶化，但房价大涨，说明房地产的金融属性重新占据房价的主导地位----一边是股市泡沫破裂和经济增长前景趋淡，一边是债务货币化和救市力度不断强化，使得居民对财富保值的担忧加大，加快了资金向房地产的配置。

其次，房价上涨提高居民生活成本，激发了非贸易品（CPI）的通胀预期。此前大家普遍认为，猪肉价格是最近几个月CPI回升的主要原因。但从实际数据看，除了猪肉价格之外，鸡蛋和蔬菜等其他的食品价格对CPI同比的贡献也比较大，只不过猪肉价格因为其独特的产能库存周期，更为明显罢了。“房价—服务价格（劳动力成本）--生活成本—食品价格”的传导路径可能已经开始正向反馈了。等债务和有毒资产货币化带来的房价上涨和汇率贬值使得居民全面意识到通胀和货币贬值压力的时候，广谱意义上的非贸易品通胀压力就会上升。比如，某些地区最近两个月理发价格上涨了50%，老板的回答是“房租上涨了”，卖油条的大爷“因为要吃猪肉”也会提高价格。

为什么恰恰在房价膨胀、制造业失血、PPI深度通缩、经济下坠而且股灾发生的时候，服务和食品价格却开始回升而不是回落？这说明CPI相关的通胀预期可能已经在扩散，故未来必须高度重视食品价格的走向。从更长期的逻辑看，收入的增长越来越多地来自于货币的扩张而非产品的扩张，这意味着央行持续放水将加剧这种失衡，最终导致滞胀预期。而且，如果政策方向出现失误，这个临界点是有可能很快到来的。 2015年6月股灾以来PPI急跌背后的逻辑则：防风险政策进一步挤出了制造业，制造业出清概率大幅上升。

此前企业部门（特别是制造业）出清的压力一直在上升。过去几年，整体经济投资回报率趋势性下行，产能过剩和全球需求低迷导致PPI深度通缩，降息也无法改变实际利率高企的现实。这使得企业的资产负债率快速上升，目前付息规模占新增社融的比例已经在50%左右，尽管最近政策放松部分缓解了融资压力，但需求并未好转，如果不出清，经济“僵尸化”的势头只会越来越严重。

6月份股灾后，“人民币不贬值+债务货币化刺激房价上涨”的政策实际上加快了制造业坠落的速度，这也是2015年以来CPI和PPI裂口扩大的真正原因。

在基本面持续恶化的环境下，房价上涨会打击可贸易品的出口链条，挤出制造业并加剧PPI通缩的压力，形成类似于索罗斯所说的“正反馈循环”：防风险宽货币（债务和有毒资产货币化政策）—房价上涨—非贸易品通胀压力上升—提高制造业生产成本（租金和劳动力成本）—打击出口（人民币有效汇率升值也打击出口）—国内供给过剩加剧PPI下行—制造业和整体经济出清压力加大债务风险上升—结构性滞胀预期和人民币贬值预期—资本流出压力加大—防风险宽货币—房价进一步上涨。

这个“正反馈循环”已经在最近几个月的数据中展露苗头，并在6月A股股灾后初步形成：股灾后，由于人民币有效汇率升值和非贸易品通胀压力上升，制造业景气度加快下行，PMI、PPI、投资和出口全面回落，全球投资者对中国制造业的预期急转而下，这反过来加剧了人民币贬值压力。

6月份股灾后，“债转股”走不通了，制造业出清的概率大幅上升。地方债务置换之后，债务货币化的副作用（房价泡沫和人民币贬值压力）很大。而且，企业部门毕竟是市场化的主体，央行不太可能针对企业债务展开全面救助，类似地方政府的全面企业债务置换不太现实。未来可行的政策路径是：搞一部分债务置换，地方坏账银行和产业基金吃一部分，居民和金融部门加杠杆接纳一部分，最后通过央行救助机制适当地债务货币化一部分。

而由于过度宽松的债务货币化政策挤出了制造业，这意味着央行当前的货币政策迟早是需要调整的。这个问题我将在下一篇文章讨论。