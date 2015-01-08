《阳歌专栏》TCL和联想试图重振Palm、摩托罗拉手机品牌

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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**TCL和联想试图重振Palm、摩托罗拉手机品牌**
一句话：TCL和联想在重振Palm和摩托罗拉手机品牌时将遇到很大困难，毕竟市场竞争激烈，而他们又缺少打造中高端品牌的经验。
联想(0992.HK)对近期收购的摩托罗拉智能手机品牌有宏大计划，这不是什么秘密；而TCL2618.HK(000100.SZ)对Palm手机也有类似的计划。这些是中国企业在国际消费类电子产品展览会（CES）上透露出来的信息。TCL对近期收购Palm品牌比较低调，而联想则对下个月在国内市场重新推出摩托罗拉智能手机更加高调。
我觉得中国手机厂商回收利用西方品牌的做法很有趣，给了这些品牌“第二次机会”；这些品牌曾是先锋，但因难以跟上趋势而陨落。几十年前，韩国企业也曾回收没落的Zenith等美国电视机品牌，但这些品牌并没能卷土重来。
现在预测摩托罗拉和Palm是否会有类似的命运显然还为时过早，但我的初步预测是会。原因很简单，一个品牌不只是一个名字而已。摩托罗拉和Palm都曾是行业明星，分别凭借技术先进的时髦手机和PDA而知名。TCL和联想也有很多擅长的东西，但却不擅长时髦和技术先进的产品。
TCL显然对外国品牌很熟悉。10多年前，TCL就曾从阿尔卡特和Thomson收购数个欧洲手机和电视品牌。这些收购都表现不佳，不过TCL在海外市场一直将阿尔卡特作为主要品牌之一。
媒体报导称，TCL从惠普(HPQ.N)手中收购了Palm品牌，条款不明。TCL在CES上发布了低调的声明，没有提及对Palm的计划。大家预计TCL在国内外市场使用Palm作为中高端品牌。
我很尊重TCL，这家公司是中国早期的成功科技企业之一，也是中国手机和电视行业中为数不多的幸存者之一。复兴Palm是惠普都做不到的事情，我很怀疑TCL能做到。
联想去年底完成对摩托罗拉品牌的收购。联想在CES上称，下月起将在中国推出三款摩托罗拉手机。2月将推出Moto X，一个月以后推出Moto G和Moto X Pro。
我没有用过这些手机，对其品质和市场前景没有发言权。这些手机将拥有一些优势，比如中端手机的定位，目前市场上充斥的大多数低端手机。很多中国人仍记得摩托罗拉是个好品牌，联想的销售网络料也能提供很好的分销。随着小米、Oppo和酷派等更加时髦的手机充斥着市场，我很难想象摩托罗拉能够再次在中国市场找到重要的立足点。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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