《陽歌專欄》TCL和聯想試圖重振Palm、摩托羅拉手機品牌

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作者陽歌（Doug Young）是資深財經記者，曾任路透社駐中國記者、編輯10年，主要報導中國上市公司新聞，現居上海。他的英文博客請見(www.youngchinabiz.com)，微博請見(weibo.com/youngchinabiz)

**TCL和聯想試圖重振Palm、摩托羅拉手機品牌**

一句話：TCL和聯想在重振Palm和摩托羅拉手機品牌時將遇到很大困難，畢竟市場競爭激烈，而他們又缺少打造中高端品牌的經驗。

聯想(0992.HK)對近期收購的摩托羅拉智能手機品牌有宏大計劃，這不是什麼秘密；而TCL2618.HK(000100.SZ)對Palm手機也有類似的計劃。這些是中國企業在國際消費類電子產品展覽會（CES）上透露出來的信息。TCL對近期收購Palm品牌比較低調，而聯想則對下個月在國內市場重新推出摩托羅拉智能手機更加高調。

我覺得中國手機廠商回收利用西方品牌的做法很有趣，給了這些品牌“第二次機會”；這些品牌曾是先鋒，但因難以跟上趨勢而隕落。幾十年前，韓國企業也曾回收沒落的Zenith等美國電視機品牌，但這些品牌並沒能捲土重來。

現在預測摩托羅拉和Palm是否會有類似的命運顯然還為時過早，但我的初步預測是會。原因很簡單，一個品牌不只是一個名字而已。摩托羅拉和Palm都曾是行業明星，分別憑借技術先進的時髦手機和PDA而知名。TCL和聯想也有很多擅長的東西，但卻不擅長時髦和技術先進的產品。

TCL顯然對外國品牌很熟悉。10多年前，TCL就曾從阿爾卡特和Thomson收購數個歐洲手機和電視品牌。這些收購都表現不佳，不過TCL在海外市場一直將阿爾卡特作為主要品牌之一。

媒體報導稱，TCL從惠普(HPQ.N)手中收購了Palm品牌，條款不明。TCL在CES上發布了低調的聲明，沒有提及對Palm的計劃。大家預計TCL在國內外市場使用Palm作為中高端品牌。

我很尊重TCL，這家公司是中國早期的成功科技企業之一，也是中國手機和電視行業中為數不多的幸存者之一。復興Palm是惠普都做不到的事情，我很懷疑TCL能做到。

聯想去年底完成對摩托羅拉品牌的收購。聯想在CES上稱，下月起將在中國推出三款摩托羅拉手機。2月將推出Moto X，一個月以後推出Moto G和Moto X Pro。

我沒有用過這些手機，對其品質和市場前景沒有發言權。這些手機將擁有一些優勢，比如中端手機的定位，目前市場上充斥的大多數低端手機。很多中國人仍記得摩托羅拉是個好品牌，聯想的銷售網絡料也能提供很好的分銷。隨著小米、Oppo和酷派等更加時髦的手機充斥著市場，我很難想象摩托羅拉能夠再次在中國市場找到重要的立足點。（完）

編譯：李富強 發稿：王鳳昌

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