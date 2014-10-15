《热点透视》欧洲“低通胀”情势仍旧严峻

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 陈宗琦

路透伦敦10月14日 - 英国通胀率下跌至1.2%，显示出欧元区的通缩病毒，英国亦无法幸免于难。以欧洲通胀率近零水平的新标准观之，英国的通胀率仍算相当高，但也低到足以推后英国央行首次升息的可能时间。不过，真正的问题是，这股传染现象是否会进一步扩大到国内生产总值(GDP)成长率。

通胀下滑已是全球趋势。如今这股趋势已经蔓延到大宗商品价格，损及许多新兴经济体的成长。但欧元区经济尤其疲弱。欧元区8月工业生产较前月下滑1.8%，较上年同期下滑1.9%。在这样的环境下，生产者无法调高价格。

欧元区对“低通胀”之苦已很熟悉，但每一个证实这股趋势的英国数据，仍令许多投资人与分析师吃惊。英国央行货币政策委员会两名成员在8月投票赞成立即升息，现在他们将会重新考虑。如今要在2015年升息看起来也很有问题。

一切将视英国经济成长情况如何而定。最新的制造业势头不太好。英国是透过它的出口而受到欧元区通缩压力影响，过去一年下滑了5.9%。此外，价格下跌虽然有利于消费者，但通缩的环境对将使得薪资成长困难。英国医疗人员为了争取仅仅1%的加薪而发动罢工，但很可能达不到目的。

英国还可能从欧元区学到另一个痛苦的教训。通胀率偏低的时候，很难缩减预算赤字，因为在物价与薪资涨不动的情况下，政府税收势必减少。与法国和意大利不同的是，英国并没有受到欧盟当局要求降低赤字的压力。但英国政府希望阻止债务上升，而它将会发现这项挑战日益艰难。

欧元区最大的忧虑在于，通胀下滑预告着经济衰退与更多债务问题将纷至沓来。英国最大的忧虑，则是欧元区将会把它拖下水。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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