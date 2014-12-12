《HOME专栏》铜市空方押注供应过剩 但矿商能否符合期待？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/李爽/许娜/洪曦
路透伦敦12月11日 - 在铜市，空方占上风。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3本月创下2010年6月以来最低位。
别担心LME库存仍然偏低，不用在意库存是由举足轻重的多仓持有者所牢牢控制。也别管LME曲线的前端与现货铜较三个月期铜仍为逆价差的情况紧密相系。截至周三，逆价差已达每吨60.50美元。
空方的盘算是这一切都将会改变，因为铜矿产量激增的情况会影响到供应链，进而使得精炼市场偏向供应过剩。
这种情况理应在今年发生，但是却没有出现。尽管如此，空方认为明年将会大不相同。
从美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和中国治炼商所签订的铜精矿供应合约条件来看，明显支持了上述的观点。
看来可以作为2015年“指标”的有粗炼费每吨107美元及精炼费每磅10.7美分。这些加工费用为2005年中以来最高，而精铜矿的售价必须扣除这些加工费用。
由此推断，铜市场在多年供不应求后，终将迎来供应潮。
但是，去年这个时候，大家也是这么想的。那么明年供应是否又会再次令人失望呢？
况且已经有不少警讯显示，铜市出其不意的意外情况一点也没减少。
“指标”年度铜精矿加工费图表：link.reuters.com/wam63w
**老生常谈的问题**
据国际铜业研究组织(ICSG)，第一次铜供应新增的汹汹之势实际发生在2013年，当年铜矿产量增长8%。这是很多年以来的最快增速。
然而，这种趋势未推进到2014年便戛然而止。ICSG在10月的会议上将2014年增长预估由4.7%调降至只有2.6%。
这反映了铜市背后的主要阻碍因素，比如印尼临时禁止精矿出口，导致该地区产量在今年前八个月锐降20%。
2013年以前，这些阻碍供应的因素是铜市的固有特征，而到了2013年，在全球最大的铜矿看起来一切都步入了正轨。
但2013年愈发像是反常状况，因为铜供应显示出的各种迹象都是，市场正转向此前的问题状态。
分析师已经降低对2015年供应预估，因主要生产商降低预期，且生产意外中断情况增加。
以力拓为例，该公司已经将今年产量预估从61.5万吨降至50-53.5万吨，主要是由于公司在肯尼科特犹他(Kennecott Utah)的铜矿需要进行补修工作。该矿去年发生严重塌方。
与此同时，必和必拓也警告称，2015年7月至2016年6月的财年，公司在智利的埃斯康迪达(Escondida)铜矿品级将下降24%。
之前必和必拓一直不愿意公布具体数字，称希望通过提高生产效率来降低品级下降影响。品级下降将只是暂时现象，2015-16年度的产量对未来10年来说只是很小一部分。
但不要忘了，埃斯康迪达是全球最大的单一铜矿，其低品级持续时间将直接影响明年下半年的产量。
自由港在印尼Grasberg铜矿的产能利用率仍只有80%。精矿出口在8月重启，但10月发生伤亡事故后，矿工抗议妨碍了正常运营的恢复。
事实上，铜业出现的动荡似乎是，在近几年表现相对平静后出现的一种反弹。
秘鲁Antamina矿在一个月内就经历了两次罢工。
此外，矿商回报不尽人意还因为受到意外打击，比如蒙古奥尤陶勒盖铜金矿发生火灾，以及Nevsun(NSU.TO)在厄立特里亚的Bisha矿遭遇停电。由于进展迟滞，奥尤陶勒盖铜金矿已下调今年的产量指导目标。
分析师已经习惯在制定供应预期时，为此类供应中断事件留下空间。例如，ICSG根据“以往的供应中断因素进行调整”后，仍预计2015年供应将增长7.3%。
不过，情况仍令人不安：在新的一年还没真正开始以前，一些为供应中断事件留有的空间就已被填满。
**新问题**
这是铜市的老问题。
但是，现在也有新的因素发挥作用，使得矿石产量和精炼产量之间的相互作用变得更加复杂。
目前投产的很多新矿，正在生产杂质含量较高的铜精矿。因为中国冶炼商进口高砷原料受到严格限制，砷是一种特别麻烦的副产品。
智利国家铜业公司(Codelco)旗下Ministro Hales矿就是新一代“品位较低”铜精矿生产商的代表。
这家智利国营企业一直在买进“品位较高的”精矿，以在精矿交易商Ocean Partners运营的一个台湾工厂内与其它精矿掺杂。
其它矿商要么也在这么做，要么把原料出售给第三方交易商，供其与其他精矿掺杂。
把不同品位的精矿掺杂在一起，然后出售给冶炼商的做法，已经让铜供应链的复杂性上升到一个全新高度。
这就是2013年铜矿产量激增，却未能推动精炼铜产量大增的原因。
大多数额外供给只不过是增加了原材料供应链中的库存，不管是在精矿混合环节，还是在冶炼商那里。
由此形成的“瓶颈”是一次性现象，还是将成为铜供给中一直具有的特点，成为了分析师眼下热议的话题。
**难以捉摸的供给**
要做出明年铜精矿供应过剩、并导致精炼铜供应过剩之外的预期，是一件需要勇气的事情。
但实际供应数据一直在下降。与此同时，可望帮助铜市避免出现混乱的缓冲因素也变得更加薄弱。
诚然，也有其他偏空因素在拉低铜价，尤其是有关中国经济成长放缓的忧虑。
不过，供给大幅增加才是空头的倚仗。现在需要借助矿商来实现供给的大幅上升。但最近所有的证据都显示，供给增长不会像很多人预计的那样容易出现。
过去几年里，供给过剩一直是铜市的一个难解之谜，而明年似乎也无法确定它将遵从多数人的预期降临。(完)
(编译 戴素萍/李爽/许娜/洪曦; 审校 王洋/高琦/朱晓军/徐文焰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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