《HOME专栏》当心！铁矿石价格反弹恐是虚幻的曙光

图为西澳皮尔巴拉地区Fortescue Solomon铁矿的矿石传送带。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦6月5日 - 市场不会呈直线走势。

这是老生常谈，但铁矿石市场要牢记。

以钢铁指数衡量的铁矿石现货价格在2014年下半年和2015年第一季跌势惨烈，到今年4月末跌至每吨46.7美元的低点。

此后铁矿石价格一路反弹，目前升至63.50美元，缓解了该行业普遍存在的悲观情绪，而且至少让一些分析师停止了他们此前对该市场的负面看法。

当前的修正走势有合理缘由，但只是下行趋势中的修正走势，仅此而已。

在可预见的未来，铁矿石市场基本面状况仍充满挑战。诚然，目前价格反弹可能只不过是延长了供需调整的痛苦期。

**库存下降，价格上涨**

铁矿石价格目前上涨是受库存减少驱动。

浏览铁矿石价格和中国港口库存图表，请点选 link.reuters.com/gap84w。

根据咨询机构Steelhome，存放在中国港口的铁矿石在2014年7月达到1.137亿吨的高峰，目前已降至8,540万吨。港口库存是整体库存中最明显部分。

尽管价格大跌，但库存在过去几个月加速下降。

这应该不令人意外。

不管哪个大宗商品市场，价格下跌都可能导致库存减少，因为市场人士急于出清价格较高的囤积库存。

但港口库存下降也是在反映铁矿石市场的暂时紧俏，造成紧俏的原因包括高成本生产商减产，尤其是中国矿企，以及需求呈现季节性强劲。

在中国及其他地区，第二季通常是钢铁生产旺季，今年也不例外。

根据中国钢铁工业协会(CISA)数据，5月中，中国大型钢铁企业的年化产量已从3月中的5.65亿吨增加至6.59亿吨。

麦格理银行的分析师认为，目前海运铁矿石市场供应短缺，并且已经持续了数月。

该行估计，中国供应链库存总量已降至约可满足40天的消费需求，那“和过去三年平均的46天比起来较具优势，且仅较2013年6月的低点高出两天。”

因此从逻辑上推论，当前削减库存的周期可能很快就接近尾声，之后将迎来补充库存周期。

那将可吸纳部份正从澳洲输往中国的额外供应，对价格构成一定的支撑。

铁矿石库存周期上次反转，也就是2013年下半年时，也曾出现非常类似的情况。市场重建库存帮助铁矿石从110美元的低点回升，并支撑价格到当年底都维持在130美元上方。

**需求仍是问题**

然而，周期性加上季节性推动因素，不应掩盖这块市场长期基本面仍面临巨大挑战的事实。

中国钢铁生产今年以来一直较为疲软，即便是5月中运转率大幅提升，国内规模最大的一些钢铁厂的综合产量也不过持平于2014年。

且所产钢品仍很难找寻买主。

值得注意的是，尽管铁矿石价格已从4月低点反弹，但上海螺纹钢价格还未曾出现类似的复苏。

铁矿石和上海螺纹钢价格图表：

link.reuters.com/kap84w。

螺纹钢是与建筑业的关系最为密切的一种钢材，但中国建筑业这个经济支柱日益疲弱，螺纹钢第一季下跌后，充其量只是稳定下来。

这不仅说明了国内需求状况，也透露出中国钢铁生产商未来面临的获利压力。

与此同时，随着国内过剩供应流入国际市场，中国钢铁出口量增多。

去年中国钢铁产品净出口由2013年的4,800万吨增至7,900万吨，流出规模仍在扩大。2015年前四个月，净出口就进一步增加了42%。

其他国家的贸易保护色彩回应逐渐增多。

美国钢铁生产商刚刚指控中国等国家和地区倾销耐蚀钢，为越来越多的钢铁贸易纠纷再添一起。

换言之，中国钢铁的出口宣泄管道正面临越来越多的压力。

不锈钢产业的经验足以作为后续发展的预警。欧盟3月开始对自中国和台湾进口的冷轧不锈钢板征收惩罚性反倾销税，其影响已从中国生产放缓中反映出来。

**供应面的问题更大**

虽然中国钢铁需求停滞，铁矿石未来数月的供应只会有增无减。

各界批评几家大型生产商向市场上倾倒货物，这些业者已经采取象征性的行动，来平息相关批评。必和必拓(BLT.L)已经推迟一项解除生产瓶颈的计画，淡水河谷(VALE5.SA)则是已经缩减部分高成本生产流程。

但事实上这些改变只是装装样子。包括力拓(RIO.L)在内的前三大业者都未显示出改弦更张的迹象，未停止向转弱中的铁矿石市场大量供货。

Atlas Iron (AGO.AX)等其他业者则是陷入挣扎。这家澳洲业者在与承包商达成缩减成本协议后，正重启矿脉开发。

该公司的损益两平价格已经降至约每吨50美元，而拜铁矿石价格反弹之赐，目前已经可以赚得利润。

中国及其他地方面临更大压力的业者，也将把握住铁矿石价格上扬带来的一线生机。

但这些业者这么做，只是单纯地延续以低成本生产汰换高成本生产的循环，意味着市场战事会拖延的更久。

铁矿石短期前景或许已经改变，但不意味着将迎向光明，预料未来市况仍不平静。(完)

(编译 李爽/许娜/戴素萍/张若琪/张明钧; 审校 于春红/陈宗琦/蔡美珍/艾茂林)

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