《严骏伟专栏》透视中国商业保理行业这块金融蛋糕

（作者严骏伟为路透中文特邀专栏作家，任职上海摩山投资管理有限公司董事长。文章仅代表本人观点）

2012年7月商务部正式在天津滨海新区和上海浦东新区试点开展商业保理业务。在中国金融深化和金融开放的大背景下，商业保理野蛮生长。民间资本纷纷追逐这块新金融蛋糕，让这个有着悠久历史的传统金融工具一夜间在中国走红。在井喷式增长后，中国的保理行业怎么走，保理行业的市值管理和价值管理怎么达到和谐统一，值得我们认真思考。

**大圣归来**

天津滨海、上海浦东、深圳前海一直是中国改革开放和创新的发祥地。2013年5月，当我们最早拿着一箱沉甸甸的商业保理可行性研究报告，进入浦东合欢路2号商委评审会场，面对26位评委，慷慨陈词后，意外的被否决了。否决的理由是团队的金融属性太强。我们又转战当时号称中国商业保理之都的天津，没有评审会的流程，但迟迟没有下文，最后也放弃注册在天津。也许是和上海外高桥自由贸易区天然的缘分，最终成为上海自贸区第一批注册成立的商业保理公司。大圣归来，引爆了传统金融工具在中国的大发展。

**煎饼侠式的逆袭**

商业保理作为草根金融要想在金融竞争激烈的市场上异军突起，简直是一部屌丝逆袭大片。大浪淘沙后，目前中国商业保理出现了六种生存业态：

企业集团项下的商业保理公司，其主要目的是为集团主营业务提供商业保理服务。这类保理公司业务范围严格限制，但业务和资金比较充裕。

还有通道型的商业保理公司，依附金融机构的通道业务，只做金融机构资产业务出表，解除资本约束以及通过保理业务形态进行技术处置。这类保理公司靠金融机构吃饭，时好时坏，总体走下坡路。

此外，只想先拿到商业保理牌照，业务处于睡眠状态的保理公司。这类公司是当今商业保理行业的大多数，没有团队，没有业务，也没有风险管理机制。

另一类是专门进行国际贸易项下的国际保理业务。业务范围狭窄，团队从业经验集中在国际贸易领域，业务做不大。

还有以科技基因做商业保理公司。这类公司的股东原来做财务管理系统，供应链金融系统的销售，是一类理想主义的IT做金融的商业保理公司。

第六类是资本意志主导的商业保理公司，这种类型的公司具有强大的市场生存能力，并能够在市场的大风大浪中脱颖而出。但面临着市值管理和价值管理的矛盾。

**商业保理内在逻辑和现实的冲突**

传统的商业保理行业只看买方企业，只看应收账款资产的资质，在现代金融工具和风险文化的竞争中，靠什么胜出？归纳起来，主要靠四大独门绝技。这个是其他金融机构无法复制和仿效的生存文化。

泥浆当中找珍珠。资质好的买方核心企业是银行和其他金融机构的追逐对象，根本没有商业保理的机会。而从业务量是最“脏”最“累”的小企业入手，从中看到的是资质较好的买方企业，仿佛从泥浆中找到了大珍珠。这种农村包围城市的营销模式，可以找到了一批围绕像中移动，中国电信，中石化等大型核心企业开展业务的客户，应收账款资产相对比较安全。真正为实体经济服务，真正和真实的贸易紧密结合。这是商业保理公司市场营销管理比较有效的办法之一。

跳出保理做保理。商业保理行业自身靠资本金经营，同时可以按照资本金的10倍来向市场融资。商业保理公司现在还没有进入银行和金融机构的法眼，要拿到银行的授信难上加难。尽管有些银行开始关注商业保理公司，但要突破银行的授信评审难度很大。商业保理行业要做好负债管理，只有用投行的思维方式和工具来做保理。探索资金来源的渠道多元化。通过发行契约式基金、ABS、ABN等工具来扩大负债规模。商业保理资产也成为P2P市场的新宠儿，但信息披露不充分，风险评估不到位，对投资者是一个很大的风险陷阱。

行业研究和分析是保理资产管理的重中之重。保理资产管理其核心是风险管理。一年多来的商业保理实践后，才真正体会到浦东商委对商业保理团队金融属性太重的担忧。其实，商业保理应该是一群行业专家组成的团队，在做差旅行业，商超行业，医疗设备行业的保理融资业务中，如果没有差旅行业的专家，没有商超行业的专家，没有医疗设备行业的专家，要开展商业保理业务，控制信用风险，是一句空话。所以，建立行业专家团队，根据行业特点和规律，设计商业保理产品，设计行业营销方案和贷后管理体系，是商业保理公司资产管理的基本流程。

保理资产管理信息系统是商业保理公司立足之本。应收账款资产的分散性，短期性，周转性的特点，决定了必须建立信息系统平台来管理保理资产。通过资产筛选、计量、评估、报告、监控、交易的系统功能，实时管理和监控。同时通过企业物联网、互联网、企业ERP系统，对接保理资产管理信息系统，实现信息流、资金流和资产流的同步管理。

**中国商业保理行业的未来趋势**

商业保理行业这一传统的商业模式，要在未来要做大做强，是非常困难的。20多年前的台湾地区，商业保理行业风生水起，今天已经销声匿迹。主要问题是：一是商业保理是消耗资本金的行业，必须不断地补充资本金才能扩大业务发展规模。二是商业保理是一种传统金融工具，被替代性很强。传统的信用证、商业票据、福费廷、金融保理都可以替代商业保理。三是商业保理的高融资利率难以为继，市场整体融资成本呈下行趋势。

突破中国商业保理行业的瓶颈，必须建立商业保理行业的生态圈。即以中国庞大的应收账款资产为主要目标，运用投资银行的经营手段和工具，从融资业务向管理业务转变，从利差收入向中间业务收入转变，从单一的风险评估收入向基于大数据分析的征信服务转变。建立中国应收账款管理、应收账款资产证券化服务、企业应收账款信用评级和征信、应收账款做市商基金的商业保理生态圈。

这是一个后喻时代，用最年轻的团队、 最新的金融技术反哺传统的商业保理行业。由此，我们看得到的是创新带来的商业保理行业的新曙光。(完)

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