《热点透视》日本评等遭下调 与QE新世界步调不一致

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas；编译 许娜

路透伦敦12月1日 - 日本央行提供大量货币购买公债的政策(monetisation)不太好谈论。对大多数经济学家、投资者和评级机构而言，用新印制的货币来偿还主权债是一个禁忌话题。想想日本的情况吧，穆迪周一将该国评等自Aa3下调至A1。

穆迪给出了充分的理由。日本政府很难提高通胀率和国内生产总值(GDP)增长率。财政状况也很严峻。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，2014年日本净债务和赤字与GDP之比将分别为138%和7.8%。此外，人口状况亦很悲观。今年，税收的主要贡献者--劳动年龄人口料将减少大约2%，而各种福利的主要领取者--65岁以上人口则将增加近6%。

不过，穆迪对量化宽松(QE)对政府债务的影响却一笔带过。其新闻稿只是提到，日本央行“依然致力于货币扩张”。这显然是轻描淡写。日本央行正在用新印制的货币，购买规模为政府当前所发债券逾两倍的债券。

央行大规模购债不仅使公债收益率维持在低位--10年期公债和30年期公债收益率分别守在0.4%和1.4%。更重要的是，它还将逐步侵蚀财政债务大山。但评级机构遵循普遍做法，不正视这一点：任何发行自己货币的政府都能够轻松避免违约。他们继续客套地假设日本公债最终将被出售给投资者。

这种假设曾经是事实。从传统上说，没有一家明智的政府会冒着惹怒债券投资者的风险，仅靠印钞来削减赤字。此外，所有人都清楚，为政府支出进行直接的货币融资，将导致财政轻率和高通胀。

人们仍很忌讳这个话题，避免使用“monetisation”这个词，偏爱委婉的“QE”。但货币规则似乎正在改变。日本债券投资者绝不会造反，而经济下滑则让日本的通胀遥不可及。印钞可能会和加税及发债一样，成为让人可以接受的财政策略。(完)

(译文审校 张涛)

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