《阳歌专栏》网秦、奇虎高层辞职

资料图片：2011年3月30日，奇虎360董事长周鸿祎（中）在公司股票首日在纽交所上市时查看手持设备。 REUTERS/Lucas Jackson

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**网秦、奇虎高层辞职**

一句话：网秦和奇虎的董事会稳定性和激进财务行为遭到质疑，股价未来12个月将面临压力。

“丑闻”似乎成了中国互联网企业本周的热词，稍早有消息称网秦(NQ.N)和奇虎QIHU.N两家安全软件公司均有高管辞职。网秦董事长兼联席CEO林宇辞职原因含糊不清；奇虎独立董事陈文江退出董事会，今年早些时候已有其他独立董事退出了董事会，暗示奇虎CEO周鸿祎青睐的激进会计行为存在争议。

林宇宣布辞职后的两个交易日里，网秦股价大跌10%。过去一年里，网秦始终饱受投机客困扰，去年秋季知名卖空机构Muddy Waters质疑其财务问题曾引发股价大跌。股价随后反弹，3月升至21美元，但新一轮抛售后目前的股价只有5.44美元。

奇虎的投资者似乎对陈文江的退出不那么担忧，该公司股价在最近的一个交易日里还上涨了1.4%。奇虎股价已经从3月的高点下跌近半，因为投资者开始质疑该公司从迅速增长的搜索业务中获利的能力。

网秦宣布林宇辞职，称“林宇出于与公司无关的个人原因已经没有能力履行相关职务”。网秦任命高管临时接替该职位，并采取其他措施稳定投资者信心。但这么关键的人物离职显然会让公司的前景蒙阴，一些人甚至可能怀疑林宇的离职是否与去年Muddy Waters的质疑有关。

另外一则报导称，林宇离职可能因其与涉嫌腐败或其他罪名调查的人有私人关系，这些人不是网秦员工。无论真相如何，网秦股价明年料动荡，我觉得严肃的投资者短期内不会买入网秦。

奇虎宣布独立董事陈文江退出董事会，由学者寥建文接替。声明没有提到陈文江退出的原因，只是说陈文江将从事新的事业。我猜测陈文江与周鸿祎相处得不好，被迫退出董事会。

声明的用词暗示陈文江是奇虎审计委员会的主席，她的离职暗示与管理层在公司财务行为上存在分歧。今年早些时候，另外两名奇虎独立董事也退出了董事会，其中一人是审计委员会成员，另外一人是公司治理委员会成员。

Muddy Waters、《福布斯》杂志和其他一些令人信赖的机构曾指责奇虎激进的财务行为，我怀疑过去一年里奇虎的财务行为更加激进，因为面临从搜索业务中迅速展示获利的压力。我估计外部审计师最终会迫使奇虎控制激进的财务行为，目前公司面临的压力将导致明年股价承压。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背后的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabiz.com。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。