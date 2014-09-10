《RUSSELL专栏》沙特阿美大型炼厂投产 赶上了最坏的时机

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 郑茵/李春喜/朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿9月10日 - 要建一座以出口为主的大型炼油厂，现在恐怕是最不合适的时候了。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)与中国石化(600028.SS)在沙特合资建立的延布(Yanbu)炼厂已经开始试运行，其原油日加工能力为40万桶。

据贸易方面的消息人士透露，新炼厂提供商业出口的时间定于11月，甚至也可能在10月下半月就开始。

延布炼厂也将成为沙特在一年略多一点的时间里投入运行的第二座大型炼油厂。前一座为2013年9月投产的Jubail炼厂，是沙特阿美与法国道达尔(TOTF.PA)的合资企业。

这些炼厂主要面向出口市场，由于其地理位置，可以同时满足欧洲和亚洲的需求。

然而，延布炼厂的投产时机不对，恰逢亚洲原油需求增长令人失望，地区内炼厂难以获得丰厚利润，油价跌入正价差(远期升水)区域，中东产油国正在调降官方售价(OSP)。

从沙特角度来看，来自延布炼厂的新增产量可能产生两个不利影响。

首先这将降低亚洲炼厂对原油的需求，因成品油市场竞争加剧，促使部分炼厂降低产能利用率运行。

其次，供应增加将加大价格下跌压力，因而降低亚洲的炼油利润，使炼厂要求原油供应商给予更大折扣。

沙特阿美下调了10月装船、供应给亚洲炼厂的指标阿拉伯轻质混合油官方售价(OSP)，较中东指标原油阿曼/迪拜原油每桶贴水0.05美元。

这较9月船货每桶下调1.70美元，下调幅度高于市场预期，且为2012年2月以来最大降幅。

根据咨询公司Energy Aspects的报告，这也是2010年11月以来沙特轻质油首次较阿曼/迪拜原油贴水。

**需求担忧打击布兰特/迪拜原油升水缩窄**

沙特大幅下调官方售价，虽然有部分应该是对布兰特/迪拜原油DUB-EFS-1M价差大跌的回应，但也可能是沙特担忧亚洲需求状况的一个迹象。

布兰特/迪拜原油升水由6月13日所及的年内高点每桶4.96美元下跌，到8月28日仅为0.94美元，之后略有回升，周二时报1.25美元。

布兰特-迪拜原油价差和沙特原油官方售价图表：link.reuters.com/puh82w

这已经使得亚洲炼油商倾向于选择布兰特而非迪拜原油，从而推动中东生产商开始提供更低的官方售价。

迪拜商品交易所阿曼原油期货<0#OQ:>转为正价差，也是当前需求疲弱的一个信号。正价差即近月期货价格低于远月。

正价差格局刺激贸易商买入原油，并囤积起来留待日后出售，这让生产商更为头痛，因为一旦这些囤积原油终于释出入市，将会拖累油价。

亚洲炼油利润<REF/MARGIN1>近几周已经回升，新加坡炼厂使用迪拜原油的五日平均利润为每桶5.63美元，略高于365日均值5.35美元，但低于今年1-4月大部分时间高于6美元的水平。

亚洲炼油商利润仍然比不上美国墨西哥湾或欧洲西北地区的同业。而延布等新炼厂的建成，将让亚洲炼油商的日子更加难过。

延布炼厂投产凸显的是，中东产油国可能必须在未来数月进一步降低油价，否则就只能期待北半球迎来寒冷冬季，刺激需求大增。(完)

(译文审校 杜明霞/蔡美珍)

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