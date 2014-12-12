《SAFT专栏》希腊“退伙”威胁重现 可能妨碍欧洲央行量化宽松大计

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 张涛/杜明霞
路透12月11日 - 关于希腊可能退出欧元区的说法再度出现，不管它是虚幻的吓人怪物，还是切实威胁，来得都不是时候，会妨碍欧洲央行(ECB)实施全面量化宽松(QE)的计划。
希腊议会下周开始投票选举总统，可能引发明年进行议会选举，而反对希腊救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)很可能获胜。
“为了让外国人不再说什么‘Grexit(希腊退出欧元区)’，我们付出了血的代价，而左翼激进联盟党(Syriza)让他们重拾这个话题，”希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)周四表示，再一次使用了这个十分敏感的说法。
虽然总理重拾“Grexit”并没有多少诅咒的意味，但还是吓到了希腊市场，股市三天就损失了超过五分之一的市值，10年期公债收益率(殖利率)激升至9%上方。
市场完全有理由出现这种反应，尽管希腊危机高峰过后形势已发生很大变化。
希腊很有可能在明年1月或2月初举行选举，如果左翼激进联盟党获胜，希腊将面临严重的困难局面。即使希腊在摆脱自身困局之后，也将很快需要与欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)就救助条件展开谈判，甚至可能与这些国际金主发生争执。
无论如何，结局都不一定是欧元区的构成发生改变，但Grexit这个单词以及退出欧元区的说法肯定会引发热议，结果也是可以预料的。
希腊四分之一的人口失业，经济产出缩水了四分之一。不论如何切割，该国都无力承受其沉重的债务负担。
虽然左翼激进联盟党退出欧元区的立场有所软化，但该党确实在5月时要求减计近三分之一的希腊债务，9月要求欧元区减轻其债务负担，或许通过发行与国内生产总值(GDP)增长挂钩的新债来替换原有债务。
开始这类谈判的时候，发出违约或退伙威胁都是会用到的一种策略。这将给全球资本市场带来可以预见的影响，不仅会使希腊的处境更加艰难，而且可能牵连其它欧元区二线国家的公债。
**谁来承担损失**
当然，如果希腊的债务负担从某种程度上得以减轻，那么其现有债权人将必须决定谁来承担这种情况造成的损失。
退一步来想想欧洲央行的处境。在面临切实通缩威胁的情景下，欧洲央行在上次会议上竭力强调，称其“打算”将资产负债表规模扩大至3万亿(兆)欧元，以及明年将“重新评估”货币政策。而且，虽然关于德国反对欧洲央行直接购买公债的报导甚嚣尘上，但欧洲央行总裁德拉吉表示，在推行QE方面他不需要“一致认同”。
德拉吉上周四不仅尽力为QE辩护，还向观察家提供QE即将到来的原因。欧洲央行不但将“预期”资产负债表规模将扩大至3万亿欧元的措辞升级到“打算”这么做，而且还下调了经济成长和通胀预估。
“明年年初管委会将重新评估货币刺激效果和物价形势前景，”德拉吉在会后的记者会上表示，“我们还将评估油价走势。”
尽管外界广泛报导称德国反对QE，但德拉吉继续暗示不管怎样都将实行QE。
“在推出QE的问题上，我们是需要所有成员国一致认同呢，还是多数成员国同意就行？我认为，不需要所有成员国都同意，”他说。
德国反对QE的一个理由是，这种做法违反了欧洲央行不得直接向成员国提供融资的禁令。
事情由此变得复杂起来。为了让希腊从三方救援金主(Troika)获得更好的纾困条款，欧洲央行需要同意某种形式的债务豁免，比如延长期限或降低利率。这意味着欧洲央行要承担损失，也会让欧洲央行再次面临违反直接融资禁令的指控，但现在还远不清楚欧洲央行参与的重组方案是否就是这样。
换句话说，如果三方救援金主为希腊做了些什么，那么QE反对者将有更多反对的理由。
希腊议会下周将举行第一轮投票，但料临近新年投票才会结束。希腊如果需要举行大选，也可能比欧洲央行1月召开会议时要晚。
倘若欧洲央行确实希望实行QE，那么可能会有急于行动的新理由。(完)
(译文审校 龚芳/朱晓军)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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