中国海外去年核心溢利升25.6% 将发股购母公司物业资产

路透香港3月24日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)周二宣布，去年度净利及核心溢利按年分别升20.1%及25.6%，继续达到公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。

公司设订比去年完成的高19.3%的新一年合同销售目标，还落实向母公司中建股份(601668.SS)收购一批内地及伦敦的物业，总代价338.2亿元人民币（约428亿港元）。

中国海外将按每股25.38港元的价格，向中建股份发行约16.866亿股新股，以悉数支付收购代价。发行价较公司早盘收市价22.8港元溢价11.3%。完成后，中建股份在中国海外的持股量将由46.95%升至56.02%。

去年初，中国海外获中建股份托管部份房地产资产，作为获母公司注资落实前的一项过渡安排。原来的托管协议至2016年12月底止。

是次落实收购的房地产资产，位于北京、上海、天津、重庆、苏州、成都、西安、乌鲁木齐、长沙、潍坊、淄博的27个物业项目及三个位于英国伦敦的物业，总建筑面积约1,090万平方米。

中国海外表示，这次收购的是母公司在中、港、澳及伦敦的绝大部份余下物业开发项目，这将减少两家公司之间的竞争，及进一步巩固中国海外作为中建股份物业开发业务骨干上市平台的地位。

此外，中国海外刚公布去年度业绩，截至去年12月底止年度净利为276.8亿港元，扣除投资物业重估收益因素后的核心利润为238.3亿港元。

公司并设订今年合同销售目标不少于1,680亿港元，比去年完成的1,408亿港元高19.3%。

中国海外主席郝建民在业绩报告中称，＂集团对2015年的内地房地产是审慎乐观，预计中央政府对房地产的调控会适度放松，房地产的流动性会有所改善，全年房地产市场将会平稳发展。＂（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)/(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。