《热点透视》美国政府打击避税 多宗药厂倒置收购沦为鸡肋

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack/Robert Cyran 编译 李春喜
路透伦敦/纽约9月23日 - 美国打击因避税原因进行的跨国并购，应会威慑到那些进行一半的药厂并购交易。一些美国企业进行的并购，比如艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)最近同意收购英国Shire(SHP.L)，出于战略上的意义可能经得起考验。但那些纯粹以避税为目的的并购可能就前景莫测了。
9月22日美国财政部公布了新的限制措施之后，一些税法更动立即生效。打击的目标是企业与外国同业进行股份合并、然后“倒置”到另一个纳税地所减少的税赋。
根据一项新措施，企业在倒置之后，将更难藉由重组海外资产，使资产不受美国管辖，企业因而更难以在不纳税的情况下利用存贮在海外的资金。“跳房子”贷款也面临限制。所谓“跳房子”贷款，是指美国公司向新的外国公司提供贷款，藉此转移资金而躲避课税。
以避税为主的倒置并购现在面临不可行的风险。比如Mylan(MYL.O)以53亿美元收购雅培(ABT.N)日益没落的海外资产，这笔交易看起来就岌岌可危。医疗科技公司美敦力(MDT.N)以429亿美元收购柯惠医疗(Covidien)COV.N的前景也令人怀疑。这两家公司合并后经营上产生的协同效应价值，无法弥补美敦力同意支付的100亿美元溢价--这笔交易的卖点原本就是美敦力更能善加利用海外资金。
不过，艾伯维(AbbVie)收购Shire除了避税之外也有其他吸引力。艾伯维需要降低对关节炎药物Humira的依赖，而Shire有不少增长迅速的复方药。Shire股价小幅下跌，可能反映的只是避税效应方面的损失。
规模最大的潜在并购案--辉瑞(Pfizer)(PFE.N)收购制药商阿斯利康(AstraZeneca)(AZN.L)可能面临更大的不确定性。辉瑞可能对阿斯利康的部分药品，包括肿瘤药业务觊觎已久，但该交易对避税效益的依赖似乎远比艾伯维收购Shire还大。
据花旗集团计算，如果辉瑞收购阿斯利康，仍可以使辉瑞的公司税率由28%降至22%。但辉瑞支付高溢价的合理性降低，特别如果财政部的这些举措仅仅是第一炮。阿斯利康当时强调倒置收购存在政治风险的反对看法，开始得到验证。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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