动力煤再创上市来新高 焦煤受升水拖累高开低走

路透上海10月15日 - 中国期市煤炭板块周二出现分化走势，动力煤期货再创上市以来新高，而钢铁产业链上游的焦煤和焦炭则双双冲高回落，受到期货升水幅度较大的拖累。

郑商所动力煤期货主力401合约收高1.22%，报每吨563.4元人民币。该品种自9月末上市以来，较首日挂牌价累计升幅已达8.35%。

相比之下，同属煤炭板块的焦煤和焦炭今日走势却有些虎头蛇尾，尽管盘初涨幅双双超过2%，但在上午10:30左右期价开始逐级回落，收盘时涨幅分别缩窄至0.26%和0.38%。

“期货升水因素是动力煤和焦煤走势分化的重要原因。”五矿期货的分析师李文凯表示。

他指出，动力煤目前的升水幅度在5-6%的较合理区间，而焦煤则高达10%，随着交割月的逐步临近，升水幅度越大意味着现货端卖货的压力也越大。

中国政府网周六刊登的进一步加强煤矿安全生产工作的意见中明确，到2015年底中国关闭2,000处以上小煤矿，且要求通过现有资金渠道加大支持淘汰落后产能力度。

“除了安全生产的政策外，近期地方上整顿小煤矿的执行力度也在加强，加之对煤炭冬储需求的预期，总体看都会给市场带来支撑。”李文凯表示。

此外，中国国务院日前出台指导意见，表示要坚决遏制产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。

市场人士指出，鉴于政策重点针对的行业大多属于高耗能行业，限产或令上游原料的需求长期受限，但短期对动力煤等期货价格的冲击不大。（完）

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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