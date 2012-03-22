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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 19:03 BJT

法国警方攻入“冷血枪手”藏身地

目击者和有关官员表示，在法国警方周四突袭犹太学校枪击案嫌犯藏身地时，人们听到了枪声和爆炸声。特种部队试图逐步“冷血枪手”梅拉赫，突击步枪和轻武器的射击枪声持续了大约四分钟。一名官员称，他们还动用瓦斯试图麻痹这名枪手。路透

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