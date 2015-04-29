焦点：亚洲学生寻找真题紧张备考 押注SAT“旧题再用”

路透香港4月29日 （记者 Irene Jay Liu） - 本周六的SAT大学入学考试将至，在全球各地的学生们紧张备考之际，许多亚洲学生却在钻研过往的SAT真题，希望美国大学委员会（College Board）再次重复使用过往真题。这些非法流出的SAT真题在许多中国网站可以免费下载。

今年1月，众多学生前往香港与新加坡的地区SAT考试中心参加考试，在发现考题与去年6月的亚洲SAT考试完全相同后，学生和老师们都惊呆了。去年6月至今年1月期间，网络上流传着去年6月的SAT真题，亚洲学生因此可以在争取美国名牌大学录取名额中占据有利地位。

重复使用考试题更加令人惊讶，因主办SAT的美国大学委员会近年来在亚洲一直深受考题泄露和其他安全漏洞所困。

这些问题造成亚洲数万份SAT成绩被推迟公布，并引发了对SAT考试的质疑。SAT在中国和韩国遭遇的问题最多。美国大学录取的外国大学生中，每五个中就有两个来自中国和韩国。

“重复使用考题是严重的问题。相比美国学生，亚洲学生获得了巨大优势，”The Edge创始人兼首席执行官Duc Luu说道。The Edge为香港和中国内地学生提供考试辅导和大学咨询服务。他说，除非美国大学委员会每次测试都出新题，“否则，他们就会给学生作弊的动机与能力”。

*“公平的考试环境”*

美国大学委员会发言人Zach Goldberg称，委员会承诺确保“所有学生都能享有公平的考试环境，并承诺履行我们的职责，诚实地提供测验成绩”。

他拒绝讨论委员会在1月份时“旧题再用”的决定，“鉴于考试的安全性，我们不会分享可能帮助任何人获得优势的任何信息”。

他表示，“声称揭露了机构与个人如何在SAT考试中作弊的媒体报导要么是简单化的，要么就是不准确的”。他拒绝详细说明。

*入学申请竞争激烈*

SAT分数是是申请大学的关键部分，作弊丑闻因此成为美国大学委员会一个敏感问题。测试成绩变得尤为重要，因进入美国知名学院和大学的竞争愈发激烈。顶尖大学的入学申请近年来飙升，但这些学校的招生名额却几乎没有增加，反而变得更加挑剔。今年，斯坦福大学仅录取了5%的申请者。

SAT出现漏题事故，是因为美国大学生委员会全部或者部分重复使用SAT考题。美国的SAT考题有时会在几个月或几年后在亚洲使用。

在考题退出使用之后，学生和考试培训公司可从美国大学委员会直接购买一些测试题。但准备再次使用的考题不应当流出。尽管如此，对于亚洲的学生和考试培训公司来说，被发现使用未公布的考题的后果很轻微，所以漏题就很普遍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。