（重发）特别报道：SAT考试安全堪忧 考题重复使用为软肋

本次特别报道分为两部分，本文为第一部分。

路透3月28日（记者 Renee Dudley/Steve Stecklow/Alexandra Harney/Irene Jay Liu）-20岁的丁星元是加州大学洛杉矶分校的二年级学生。为申请美国大学，这名中国学生先后参加了四次“美国学术能力评估测试”（SAT）。

在最后一次考试时，他有了一项优势：他在上海参加的一所考前培训机构编写的小册子。

这本小册子的价值远高于美国学生准备SAT考试时使用的练习题。在中国被称为“机经”的这种小册子实际上就是一本题解，其中给出了以往SAT考试中出现的多选题正确答案的关键词。其中许多题在丁星元参加的SAT考试中会再次出现。

受益于这本“机经”，丁星元称，他2013年12月在香港参加SAT考试时，约一半阅读部分的试题他已知道答案。

“我感到很幸运。”他说。

阅读部分他得了多少分？他说拿了满分-800分。

他提前看过考到的部分试题并非偶然。亚洲的考试培训机构利用了SAT的安全缺陷，其中主要是考试组织方自身造成的缺陷，即考题重复使用。

美国大学委员会（College Board）是SAT考试主办方，该组织承认近年来在亚洲组织的考试常常存在安全问题。自2014年10月以来，这家组织已有六次推迟在亚洲公布考分，并取消了亚洲两处地点的一次考试，这是该组织掌握证据表明考题外泄后采取的措施。

但路透发现，实际安全问题远比大学委员会对外宣称的更严重。除了该组织对外宣布的安全事故外，路透发现自2013年底以来，出现了八次SAT海外考试试题考前在网上传播的情况。

**考题外泄**

一份保密的PPT文件显示，2013年6月美国大学委员会官员记录了范围广泛的安全问题，之前不久该组织取消了在韩国的一次SAT考试。路透看到的这份文件显示，当时SAT题库中有一半的考题版本存在全部或部分外泄的问题。有四份考卷因一家“中国网站”而发生考题外泄，但未指明是哪家网站。

尽管如此，大学委员会官员证实，有些被泄露的考题后来还是被使用在海外考试中。大学委员会对一些曾出现过泄题事故的小国家收紧了安全措施，但在其迄今最大的市场--中国，并未采取限制措施。

2013-2014学年，东亚约有6.4万名学生参加了SAT考试，其中中国就占了2.9万名。有约12.5万名中国大陆学生如今在美国大学就读。

而由于考试安全问题非常普遍，大学招生负责人搞不清楚参加SAT考试的外国学生中，究竟哪些人事先看到过考试材料。

华盛顿大学博塞尔校区管理人员、美国大学招生咨询协会（NACAC）前理事会成员西弗森（Steve Syverson）称，路透此项调查结果使得对SAT海外考试的不信任度“达到新的高度”。

他说：“美国大学委员会做了许多好事，但要恢复对SAT考试诚信的信任，对他们是个重大挑战。”

美国大学委员会主席科尔曼（David Coleman）拒绝就本文置评。

美国大学委员会本月在美国推出改革后的SAT考试，改革后的首次海外考试将在5月举行。该组织的会员包括超过6,000家教育机构。

改革后的考试仍保留了老版存在的一个根本缺陷：试题循环使用。美国大学委员会告诉路透，改革后的考试仍沿用考题循环使用的做法。而试题循环使用已被证实是重大安全漏洞。

考题循环使用，使得各种培训机构可以从之前的考试中收集阅读段落和试题，并找出答案，然后整理成册给学员学习。

资料来源有诸多渠道。培训机构派人参加考试并记住内容，有人甚至将试卷拍下来，培训机构还分析美国青少年在网上论坛分享的考试信息。有时，补习学校甚至能获取实际考试内容。

**改革后的SAT考试**

美国学生已经在3月参加了改革后的SAT考试，他们在网上细致讨论考题和答案。而亚洲的考前培训机构则赶紧去了解关于新SAT考试的信息，以供学员参考。

能否了解到即将迎来的考试会考些什么，对考前培训机构至关重要。

“从根本上说，在这个行业要活下去，唯一办法就是（在考前）搞到一份考卷，”海斯勒（Ben Heisler）说道。他在韩国向学生提供备考和大学申请咨询。

“这就像环法自行车赛中的服用兴奋剂问题，”海斯勒说道，“就算你不那么做，其他人也会。”

随着美国的大学海外招生比例上升，对美国高等教育来说，海外考试的安全问题越来越重要。据美国国际教育协会数据，在美国的76.1万名攻读学位的外国学生中，有三分之一左右来自中国。

外国学生对美国有吸引力，因为其中多数人没有资格获得财务援助，因此需要交纳全额费用。美国商务部统计数据显示，2014年中国学生在美国的学费以及其他商品与服务方面的支出接近100亿美元。

有迹象显示一些外国学生因在SAT考试中的不公平优势，挤占了美国学生的入学机会，这可能加剧反对大学入学标准化测试的呼声。多数大学仍要求申请者参加SAT或“美国大学入学考试”（ACT)，后者在美国国内更流行。但越来越多的学校对这些考试的有效性提出质疑，不将其作为强制要求。而申请美国大学的海外学生中，参加SAT考试的远远多于参加ACT考试的。

“当有人在入学申请的任何环节有欺骗行为时，伤害到所有学生，”美国范德堡大学的招生负责人克里斯琴森（Douglas L. Christiansen）称，“还挤占到其他人（的机会）。”他还是美国大学委员会理事会主席。

包括克里斯琴森在内的美国大学委员会官员支持该组织在考试安全方面的处理方式，并维护呈交校方的考试分数的合法性。该委员会负责SAT的副总裁考德威尔（Stacy Caldwell）在给路透的信中表示，该机构“若不能完全肯定能保持考试的诚信以及提交会员大学的分数有效，就绝不会将考试组织工作继续推进。”

考德威尔称，一个正在成长、不断发展的行业“依靠窃取考试内容兴起，损害了考试分数的意义”。她在接受采访时表示，罪魁祸首是滥用考试资料的考前辅导机构，而非像丁星元这样的学生。

考德威尔承认，大学委员会官员无法评估，参加SAT考试的人中究竟有多少人在考前看过考试资料，这令人质疑目前在读大学生里究竟多少人利用了这种不公平优势。

考德威尔说：“我觉得我们这方面没有具体数据。”

**内部机密**

但早在三年前，大学委员会就已掌握了考试安全危机正形成的信息。

相关信息包含在2013年6月的PPT文件中，文件上标有“内部机密”。之前不久韩国发生了SAT考题严重外泄，有考前辅导机构被指称提前获取了考题，大学委员会因此取消了原定当年5月在韩国的考试。

这份PPT文件中阐述了普遍存在的海外考试安全问题。考德威尔是这份文件的共同作者，这份文件还提供给了大学委员会高级成员。

文件中指出，SAT“内容遭窃”的问题在韩国、埃及、沙特和中国均存在，并且在其中一些国家还有SAT考试的答案集。

文件显示，SAT全球题库的18个版本里，有9版“有一定程度的已知泄题情况”。这9个版本中，有5个版本计划用于下个学年的海外考试中。

SAT单科考试也存在安全问题。申请美国名校时经常需要参加SAT单科考试。前述PPT文件显示，现有10个版本的数学2级考试试题中有8个版本存在考题泄露问题，其中有3个版本是全部泄露，有5个版本是部分考题泄露，其中包括从未在任何地方考过的两个版本试题。13个版本的生物试题中有10个版本全部或部分泄露，其中包括一个全新的版本。

该PPT文件显示，为了减少试题泄露的机率，并保护尚未泄露试题的版本，美国大学委员会考虑减少在存在安全问题的国家组织考试的次数。文件指出，这样做，就可以降低考生在考前就看过部分考题或试题被泄露的风险。

据该PPT文件，美国大学委员会的官员还考虑了另一种选项：在所有国家已安排好日程的考试都照常举行，不管是否有安全风险。这样做的“好处”之一是“让人觉得安全形势尽在掌控”。

但该选项未被推荐采用，部分原因是美国大学委员会担心这会导致更多的作弊情况，从而“引发又一起引起美国媒体及大学关注的大规模事件”。

考德威尔接受采访时称，这段表述很可能远远不止措辞严重不当。她强调称，美国大学委员会最终拒绝了该选项。

“我们作决定向来基于正当理由。”考德威尔称，美国大学委员会的希望是“兼顾考试安全以及学生和我们成员学校的需要，实现平衡”。

**缺乏证据**

这份2013年6月的PPT文件显示，美国大学委员会当时决定将在韩国、埃及和沙特举行的考试从六次减至四次，因在这些国家发生了考试内容泄露的情况。该文件指出一家中国网站曾导致四份SAT考卷“泄露”，但该委员会并未减少在中国的考试次数。

考德威尔表示，美国大学委员会没有在中国内地和香港采取减少考试次数的举措，原因是“我们并无这些地区发生试题遭窃的证据”。至于前述中国网站泄露考题的性质及范围，考德威尔未予详述。

这份PPT文件中的“市场影响分析”部分显示，如果美国大学委员会限制考试日期安排，将减少多少次考试。该分析指出，若该委员会在某些地方因难以遏制作弊行为而减少考试次数安排，则ACT将在这些地方抢夺市场份额。如果在一些国家降低SAT考试频率，那里的学生可能就会选择参加ACT考试。

路透基于这份文件中的数据计算出，若下一个财年限制在中国的考试次数，美国大学委员会将因此损失约120万至150万美元收入。该委员会拒绝就路透的估算置评。该委员会报告显示，截至2014年6月的财年实现营收8.41亿美元，净利9,900万美元。

关于已遭泄题的9个版本考题，美国大学委员会证实将继续使用至少其中部分版本的考题。但官员称，这些考题不会用在该委员会发现这些版本已被泄题的国家，而是使用在其他国家的考试中。他们拒绝说明这些曾被泄露的考题中，哪些部分会被继续使用，会在哪些国家使用。

美国大学委员会在PPT文件中承认，在前述三个国家减少考试次数并非灵丹妙药。这无法解决文件中提到的“流动风险”，因为亚洲学生经常到海外去参加SAT考试，比如韩国学生可能去日本，这样在日本可能考到之前在韩国遭泄露的版本考题。

测试安全专家金士顿（Neal Kingston）应路透请求看了这份PPT文件。他表示，大学委员会明明知道有的考题已被泄露还决定继续使用，这令他感到担忧。他并称，该委员会2013年就知道一家中国网站应该为四起泄题事件负责，却未限制在中国的考试次数，这令他百思不得其解。

金士顿曾在大学委员会的安全承包商Educational Testing Service（ETS）工作12年。他表示，自己对这份PPT文件中谈到的安全事故严重程度感到非常忧虑。

“问题甚至比我曾经以为的更严重，”金士顿说道。他是堪萨斯大学绩效评估研究所的负责人。

ETS考试诚信办公室负责人尼克西亚（Ray Nicosia）称，事情发生后，调查人员运用计算机分析以帮助查出作弊行为。但大学委员会和ETS拒绝谈论具体在安全方面作出的努力。大学委员会发言人戈登博格（Zach Goldberg）称：“分享具体细节可能会帮助那些试图获取不公平优势的组织或个人。”

**钻空子**

SAT作弊可能有许多形式。其中一种是利用时差作弊：在世界某地参加考试的人，将考题和答案发给当天晚些时候参加考试的人。还有一种是直接窃取考卷。2015年SAT开始用加密箱往来考试中心运送考题。

考生无需获得SAT的完整考题与答案就可获取优势。譬如提前看到一段阅读内容，就有助考生掌握材料，从而更快地答题，这样就可以留下更多时间答其他考题。据大学委员会发布在网上的模拟考试记分表，阅读、写作和数学三部分，每部分满分800分，每多答对一题就可多得10分或20分。

SAT考试可靠性面临的最大威胁似乎来自考前培训机构。这些亚洲培训机构利用的也许是大学委员会最大的安全软肋，即大学委员会将之前美国考试中用过的考题，重复使用于之后通常在海外进行的考试中.

SAT重复使用考题的做法，意味着即便是一名恪守诚信的学生也可能在无意间参加两次考题一样的考试。

标准化测试是考题重复使用的一个原因。大学委员会必须确保不同版本考卷的分数具有可比性，因此在海外重复使用美国用过的考题有助实现这样的目标。

重复使用考题还能节约成本。据知情人士称，研发一个SAT考题版本可能耗时30个月，花费约100万美元。

想要阻止培训机构钻考题重复使用的空子，有个办法就是一套题在全球考一次，之后绝不再使用同样考题。业界称之为“一次性”考试。

美国大学委员会官员称，每次考试用新题的做法不现实。“这不是简单让另一个从流水线下线的问题。”考德维尔说。

发言人戈登博格称，如果试题只使用一次，由此带来的高额成本会转嫁到考生身上，他们缴纳的费用可能比现在高出一倍多。

**考试有效性**

SAT报名考试费用54.50美元，国际注册费另加53美元。与许多亚洲学生报名培训机构花费数以千计的美元相比，这实在不值一提。

此外，考题“一次性”的做法，也不能解决时差作弊问题。

测试安全专家金斯顿称，他仍认为美国大学委员会应减少旧试题的使用，以应对这一系统性的安全问题。

“从考试有效性角度而言，（试题）只用一次是最佳做法。”金斯顿称，“他们需要找到最佳做法，既能更好地遏制作弊情况，又不至于大幅增加成本。”

而由于高度依赖试题的重复使用，美国大学委员会需要大量的不同版本考题。该组织的考题版本越多，学生对将要来临的考试考题进行预测并做准备的难度就越大。

中国和韩国的考前辅导机构纷纷建立SAT题库，规避美国大学委员会的安全措施。这些基于美国往年考试建立的题库，侧重于帮助学员为SAT的阅读及写作部分做准备。对东亚学生而言，语言部分的考试远比数学部分的考试更具挑战性。

提供SAT题集的机构中包括三立，目前就读于美国加州大学洛杉矶分校的丁星元当初就在这家机构接受的培训。三立上海总经理吴鹏称，每年约有8,000名学生参加该机构的SAT备考课程。

他证实三立编纂了包括往年SAT考题答案关键词的册子。吴鹏说，编“机经”是不可避免的。如果培训机构做不到这点，学员会认为你没有教好。

吴鹏说，为了得到“机经”材料，一些培训机构有“朋友”在美国参加考试，偷偷拍下试卷或记住试题然后出来整理。

亚洲的这些备考培训机构还在互联网搜寻聊天内容中泄露的信息。参加了SAT考试的美国学生经常在网上聊考题，有的甚至试图在刚考完几个小时内复原整个考卷内容。美国大学委员会要求考试者不要谈论考试内容，但很多人还是会这么做。

**REDDIT文件**

譬如去年12月，在美国考完SAT后，有人制作了一个文档文件，发布在热门网站reddit.com上。这个文档包括考试者回忆起来的21页考题内容，以及关于答案的讨论。据东亚地区的考前培训机构人士称，12月美国考试中的部分考题出现在一个月后（今年1月23日）在东亚的SAT考试中。

为了阻止网上讨论SAT考试内容，美国大学委员会向网站运营方发送“删帖通知”。因为SAT备考辅导书中包含有版权保护的内容，美国大学委员会坚持称未经许可散播相关内容属违法。

美国大学委员会发言人戈登博格表示，该委员会过去一年中向社交媒体及社区论坛网站发送过18次删帖通知，在本月新SAT考试推出后，又发出更多的删帖通知。

经常组织有关SAT考试讨论的网站中，包括在申请美国大学的学生中人气极高的College Confidential网站。

College Confidential网站隶属于Hobsons公司，该公司负责市场营销及用户体验的副总裁奥布勒根（Daniel Obregon）称，每次考试结束后，该网站常常会接到美国大学委员会的几次删帖通知。他称，该网站“对和受版权保护资料有关的要求”均予以遵守。但他表示，网上讨论SAT试题属于“灰色地带”。

美国大学委员会对其在美国的考试策略三缄其口。但近期在美国的考试中也重复使用之前的考题。

据考生网上讨论称，今年1月在美国进行的SAT考试中，阅读部分有的段落与2014年6月考试相同，其中包括关于名人的段落，以及关于暗物质的段落。

“这次（2014年6月）和2016年1月SAT考的一样，”有人在College Confidential网站写道。

在中国维护版权的难度更大。

譬如，在中国的淘宝等网站，有号称美国往年SAT考试题库的参考书大张旗鼓地在推销。近期在该网站搜索显示，至少有11个商家在兜售过去几年许多SAT考题版本的参考书。有的商家广告还打出号称是真题原版的照片，有的广告则声称有往年考题的正确答案。

当被问到这些广告时，淘宝母公司阿里巴巴的发言人称，该公司禁止销售侵犯版权的产品。发言人称，正采取措施下架这些侵权商品并处罚卖家。

**新试题 老问题**

SAT改革以后，老的“机经”就过时了。

本月，美国大学委员会宣布禁止非学生参加改革后在美国的第一次SAT考试，意在“防止安全违规”。这样之前报名考试的备考机构培训师就无法直接获取新SAT的考题了。这一政策将适用于大部分考期。

但其它软肋仍然存在。ETS安全工作人员数量太少，虽然有时会聘请合同工，但全球范围内只有二十几名ETS安全人员处理与大学委员会相关事务。

ETS去年为确保考试安全而采用加密箱，但这种做法并非总起作用。去年6月台湾的考试中，台北欧洲学校的工作人员将考卷和答题纸放入加密箱后发往ETS一个当地的运输代理。但学校与ETS间的邮件往来显示，当这些箱子到达美国时，有两份卷子丢失。

而且加密箱不能覆盖整个供应链。美国两名SAT监考人员称，他们的高中并未分发到这种箱子。一名ETS发言人称，只在“某些地点”采用了加密箱。

也许最大的软肋还在于，大学委员会计划在新的SAT考试中沿袭试题循环使用的做法。这样的风险在3月5日暴露无遗，这天是SAT改革后在美国第一次考试的日子。

考完后，美国的考生在网上详细讨论了新的考试，而亚洲的备考机构又迅速加以利用。（完）