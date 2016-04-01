《A股技术分析》沪综指上档压力不减

中线看，去年中以来的下跌趋势线仍在压制大盘，且下跌动量有待集中释放，股指仍将蓄势并重新跌回此前箱体。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1qlSIIl

本周沪指整体在3,000点附近震荡，银行、石油等权重股的反复护盘掩盖了指数已实际处于3,000点下方较远处的事实。周五股指虽回升至五日、10日均线上方，但护盘做盘迹象明显。后两日形成的高位小十字星加倒转锤头的K线组合，预示一旦护盘力度减弱，市场卖压还会集中释放，短线反复冲高回落后变盘向下的概率仍在上升。

本周三再现向上跳空缺口，主要为“美联储鸽派言论”造就，相比中国宏观经济基本面依旧偏弱，该缺口与3月14日2,810-2,823点上涨缺口一样，亦为普通型缺口，意味着未来将予以回补，而KDJ、MACD等技术指标亦持续背离，短线3,000点之上若再现脉冲式上攻，最终形成多头陷阱的可能性较大，后市须谨慎。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1qlSLnz

本周沪指周K线亦为近似倒转锤头，最低已探至五周均线，显示卖压正在加大，下周五周均线升至2,950点附近，若股指再破该点则跌势有望扩大；而上档20周均线的下行速率有所放大，意味着中线做多空间不断缩窄，即便持续护盘拉抬权重股，后市上涨空间仍有限。

从量能看，3,000点之上始终难以放大，增量资金入市可能性不大。若下周日均成交额不能明显高于2,300亿元，大盘反弹动能将渐失，下跌势能则逐渐放大，中线看股指重回前期箱体的可能性较大。（完）