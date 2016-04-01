《A股技术分析》沪综指上档压力不减

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京4月1日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周维持3,000点附近震荡拉锯，期间虽有上冲但动力仍然不足。技术面显示，上档卖压不减，银行等权重股的反复护盘仅能支撑大盘不跌，无法带动大盘有效上攻；勉力强拉只会继续加剧卖压，短线反复冲高回落变盘向下的概率加大。
中线看，去年中以来的下跌趋势线仍在压制大盘，且下跌动量有待集中释放，股指仍将蓄势并重新跌回此前箱体。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1qlSIIl
本周沪指整体在3,000点附近震荡，银行、石油等权重股的反复护盘掩盖了指数已实际处于3,000点下方较远处的事实。周五股指虽回升至五日、10日均线上方，但护盘做盘迹象明显。后两日形成的高位小十字星加倒转锤头的K线组合，预示一旦护盘力度减弱，市场卖压还会集中释放，短线反复冲高回落后变盘向下的概率仍在上升。
本周三再现向上跳空缺口，主要为“美联储鸽派言论”造就，相比中国宏观经济基本面依旧偏弱，该缺口与3月14日2,810-2,823点上涨缺口一样，亦为普通型缺口，意味着未来将予以回补，而KDJ、MACD等技术指标亦持续背离，短线3,000点之上若再现脉冲式上攻，最终形成多头陷阱的可能性较大，后市须谨慎。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1qlSLnz
本周沪指周K线亦为近似倒转锤头，最低已探至五周均线，显示卖压正在加大，下周五周均线升至2,950点附近，若股指再破该点则跌势有望扩大；而上档20周均线的下行速率有所放大，意味着中线做多空间不断缩窄，即便持续护盘拉抬权重股，后市上涨空间仍有限。
从量能看，3,000点之上始终难以放大，增量资金入市可能性不大。若下周日均成交额不能明显高于2,300亿元，大盘反弹动能将渐失，下跌势能则逐渐放大，中线看股指重回前期箱体的可能性较大。（完）
(审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。