《丁家烜专栏》转向何方：软硬着陆的沙盘推演

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
4月12日 - （作者为路透中文特邀专栏作家，资深资产管理及研究者，仅代表个人观点）
上文说到当前由于产能过剩，经济金融活动可能陷于空转，债务和资产泡沫可能不可持续，存在硬着陆的风险。当然看得见的手也很警惕这一点，近年一直强调不惜代价“守住不发生系统性区域性风险的底线”，小心地掐灭草地上的每一个火星和烟头。未来将如何在微观和政策的互动中演绎？尽管预测未来总比分析现状不靠谱得多，仍不妨做一个沙盘推演，整理一下系统性风险分析的框架。
研究债务问题有两个维度，一个是时间维度，一个是类别维度。区分短期、中期和长期是非常必要的，否则就容易墙头草人云亦云。对于短期而言（主要指一年之内），债务可以从主体上分为两大块，一块是轻资产部门，主要是农业轻工业服务业部门；另一块是重资产部门，包括重化工业、基础设施、土地开发和房地产开发等相关产业链条。
应该说，轻资产部门也存在债务问题，但民营企业居多、市场化程度较高，经过多轮周期洗礼债务问题并不严重，可以通过正常的“新陈代谢”得到消化解决，因此不在本文分析之列。本文重点分析重资产部门，该部门主要在2000年以后高速增长，在“四万亿”后进一步堆积了大量投资和产能，目前面临比较严重的债务问题。
重资产部门的主体主要又分为三类，首先是民营企业，其次是国有企业，再次是以融资平台为代表的地方政府。先看民营企业。相当部分从事重资产行业的民营企业存在债务负担过重，资金链紧张甚至断裂问题。从绝对金额上规模不小，但总体而言，这类企业在正规金融系统的风险暴露相对较少，其产能调整过程往往市场化为主（典型的方式是破产和跑路），给银行系统和社会（主要是通过民间融资和P2P等）带来一定的痛苦。这部分问题由企业家过去多年的盈利、银行的部分拨备和民间的资金分担。对于银行的资产负债表而言，这部分冲击较小，尤其是短期内不成其为系统性的危害。相反，另外两个部门所积累的债务规模庞大，一旦问题爆发，都具备直接导致金融系统“内分泌失调”进而“功能性障碍”的能力，那就是典型的“硬着陆”症状了。
融资平台的问题相对简单一点。在2008年之前，地方政府融资平台的融资能力受到《预算法》和政策的严格限制，大部分地方的融资较少，只有少数浓眉大眼的市长书记能够“经营城市”，玩得风生水起。仅是在“四万亿”之后，地方融资平台才魔兽出笼。但由于天然的法律硬伤，城投公司在银行和债券市场那一直不受待见，只能借道“非标”。之后“43号文”出台，政策企图硬化约束，融资平台也曾受到短暂的挫折。但经历短暂混乱之后（经济萎靡债市暴涨），政府投鼠忌器，大力进行债务置换，融资平台贷款又重新成为银行的“香饽饽”，城投债也成为投资者心目中“最后的信仰”。短期内，尽管也存在土地收入下降问题，但可以鼓励老百姓加杠杆购房；债务在置换，约束也在缓慢地硬化，融资平台此时不太可能出来捅娄子。
麻烦的是产能过剩的国有企业。以前期暴露问题的渤海钢铁、龙煤、东特钢和最近的中铁物资为例，都是动辙数百亿甚至数千亿的债务规模。每一个都够银行系统或影子银行系统“喝一壶的”。
对于产能过剩行业而言，相当部分账面固定资产的价值已经或者必将归零。但这部分资产仍然对应着大量并且还在持续增长的债务。这个窟窿要如何填补？对于这些企业而言，政府更多地把自己定位为出资人，承担有限责任。反而对那些需要裁汰的冗员更加重视一些。因此在这些企业重组的过程中，主要需要买单的是银行等信贷机构。非常被动地，地方政府对于部分债务也会进行置换，在个别金融机构（尤其是地方金融机构）出现风险苗头之时也会及时地救助，严守系统性区域性风险的底线，但这要经过艰苦的博弈。大概率地，这些企业在债券市场和影子银行的债务由于牵涉面广、影响大，更可能通过置换等方式得到优先解决，而不是直接“买单”。而银行等信贷机构买单的方式可以多种多样，包括不限于不良核销、削债式债务重组、债转股等，一企一策，过程注定漫长而挣扎。当然可以预测的是，这过程也少不了央妈和开姨的帮助，所以如果猪肉略贵请自觉不要呻吟。
总结起来，短期之内，看得见的手更多地通过牺牲银行和政府的资产负债表的方式，换取短期不发生系统性风险。由于目前银行和政府的资产负债表尚属“可造之才”，短期内硬着陆的可能性很小。说得更直白一点，在未来一年的颠簸旅程中，肯定会有很多人跟你说中国硬着陆的故事，但我这里也很肯定地说，所有的故事都是鬼故事。未来即不是悲剧也不是喜剧，而是连绵不断的肥皂剧。
这仅是短期的结论。中期来看，银行和影子银行系统在被迫买单之后必然收缩信用。这将导致恶性循环：实体经济运转不畅，产能过剩问题无法逆转。届时，系统愈发脆弱，政府作为最后的支柱负担愈发沉重。只有在那时，才有讨论硬着陆与否的必要。坏消息是届时我们只有更少的银行资本、更少的外汇储备来应对更差的经济和更大的债务窟窿；好消息是我们届时离有诚意的改革将更近一点。
长期而言，我们将迎来改革红利。你问我逻辑？没有逻辑，这是信仰。方块字世界是最伟大的统一市场，必将玩转市场经济。在满满的负能量之后，这是不是也算postive ending了。再见。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。