《熊赟专栏》利率期权怎么玩儿之一：利率

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者为路透中文特邀专栏作家，上海领望投资组合基金经理，此系列以利率、期权、利率期权三篇来说说利率期权这些事儿，仅代表本人观点）
利率期权恐怕是所有期权中最奇妙的一种了，因为利率和期权两者本身就足以令人神往（或者是神伤），更何况它们纠结在一起呢？在华尔街，这一领域充斥着失足的火箭科学家们，在随机偏微分方程构建出来的五维空间里互相PK。但这丝毫难不倒我们自带正斜率学习曲线的银行间吃瓜群众。既然CFETS今年有可能开设利率期权产品，我众就能毫不犹豫地学会它。当然，至少是简化版的。
**现金的本质**
假设一个国家穷得只剩下钱了，没有其他资产。这些钱无非是该国央行电脑系统上的一串天文数字，登记在不同机构名下的账户中而已。而该国央行只做一件事，就是每天晚上0点的时候把各个账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)，美其名曰隔夜利率，年化3.6%（完美的地球一年360天，每月30天，就是传说中的30/360）。
因为穷得只剩下钱了，各种交易无非是这些数字在不同账户里转来转去，所以没有一家机构有违约的必要。假设机构A的央行账户里有100万元，机构B的账户里没有钱，但是机构C许诺，明天往机构B的账户里转100元。那么对于当天晚上0点之前的一瞬间，机构A的“财富”与机构B的“财富”有没有区别呢？没有区别。因为机构A的100万在这个国家没有其他资产可以买，只能存在央行账户里产生100元的隔夜利息，而机构B虽然账上没有钱，但在0点之后机构C会转来100元，最终的结果是等价的。那么有人会问，第二晚机构A的100万不是又能产生100元利息吗？对，但那是第二晚了，和今晚0点之前无关（数学上叫做微分）。
现金的本质就是隔夜的利息。利率在时间上的微分被称为短利率（short rate）。
**风险中性的收益率**
A突然觉得B超强，账上没钱也能获得同样的效果，于是把账户里的100万委托给B来管理，号称委外。但B收到这笔现金也没有资产可以买，还是存在央行账户里，当天晚上央行的电脑依然把所有账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)。
无论怎么折腾，每天晚上所有“投资”的预期收益都是央行的年化隔夜回购利率3.60%，这就是风险中性的收益率。
**债券**
B觉得每天晚上只能给A年化3.60%收益率，和A自己存在央行账户里没区别，委外的生意看来是做不下去了，于是让C想想办法。C的研究部狠狠地研究了一下午，发明了一种叫做债券的东西，就是C收下A委托给B的100万后，写一张欠条，约定1年后连本带息一共偿还1036654元，而不是每天偿还100元利息，美其名曰1年收益率3.6654%。 C收到100万之后，实际上还是没有资产可买，依然存在央行账户上不动，由于利滚利，一年后就变成了100万 × (1+ 0.01%)360 = 1036654元，偿付给B，B再还给A。大家都很开心。
用隔夜利息换取长期利息，并交换本金，这就是债券。
**利率互换**
第二年，C觉得从B收取A委托的100万实在太麻烦，让研发部又狠狠地研究了一下午，发明了一种“更高级”的产品，叫做利率互换。这次C不让B把A委托的100万都转过来了，而是让B把这个100万存在B自己的央行账户，每天产生100元的利息后，立刻把利息转给C，而C约定1年后偿还36654元。其实，C每天收到B转过来的100元利息后，还是没有资产可以买，只能存在C的央行账户，利滚利的叠加，1年后正好还是36654元，还给了B。B又加上了本金100万共1036654元还给A。大家都很开心。
用隔夜利息换取长期利息，但不交换本金，这就是利率互换。
**利率的期限结构**
不得不承认，上面的这一切实在是太无聊了。于是该国政府找到一名经济学家。经济学家说，你们家央行每晚把数字乘以( 1+ 0.01%)，这只能是“通货膨胀”，你们需要“经济增长”！于是央行安排码农改了电脑的程序，第一个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)，第二个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.011%)，第三个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.0111%)，以此类推。
这一改，A和B就彻底晕了，但是C强大的研发部可开心了，一下子开发出了12种债券，分别是30天到期、60天到期、90天到期等等，直到360天期，每一期的收益率都不一样，顿时大家的选择就多了起来。
其实，C写了欠条收了100万之后，还是没有资产可买，依然存在央行账户，和A或B把钱存在央行账户没有区别。但是C的研发部可会算了，像什么30天的利率，就是[(1+ 0.01%)30 -1] × 360 / 30，即年化3.6052%，60天的利率，就是[(1+ 0.01%)30 × (1+ 0.011%)30 -1] × 360 / 60，即年化3.7917%，以此类推。然后又以时间为横轴，利率为纵轴画了图。但是12个离散的点孤零零的不好看，找了美工用Photoshop处理了一下。 Photoshop产生平滑曲线的方法是通过三次样条函数插值，C的研发部门立刻抄了过来并封装成自己的小程序，号称为绝密的收益率曲线，看数据是要收费的。
收益率随着到期时间的变化而变化，被称为利率的期限结构。
**远期利率矩阵**
C的研发部门一刻都没有闲着，既然知道央行每天晚上给大家加钱的规律了，那么不用多想，就能计算出未来任何两个时间点的“远期利率”。假设未来的时间点t1把100万存入央行，每晚按照当日央行的生钱的隔夜利率计算复利，直到t2把所有的钱取出来。这样总收益 × 360 / (t2 - t1)，就是这段时间的年化收益率。
**随机短利率**
可是这看似完美的一切好景不长。由于央行找的码农是蓝色技校毕业的临时工，而不是本来应该聘用的紫色技校毕业的正式工，新编的隔夜加钱程序不久出了bug，导致本来每晚乘以的( 1+ 0.01%)、( 1+ 0.011%)等等之后，还加入了一个随机误差项ε，变成了( 1+ 0.01% + ε)、( 1+ 0.011% + ε)等等。这一下，大家每天晚上央行账上多出来的钱突然变得不确定了，就连C的研发部也开始抓狂了。
欲听后事如何，请关注下期的利率期权怎么玩儿之二：期权（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。