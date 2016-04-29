《熊赟专栏》利率期权怎么玩儿之一：利率

（作者为路透中文特邀专栏作家，上海领望投资组合基金经理，此系列以利率、期权、利率期权三篇来说说利率期权这些事儿，仅代表本人观点）

利率期权恐怕是所有期权中最奇妙的一种了，因为利率和期权两者本身就足以令人神往（或者是神伤），更何况它们纠结在一起呢？在华尔街，这一领域充斥着失足的火箭科学家们，在随机偏微分方程构建出来的五维空间里互相PK。但这丝毫难不倒我们自带正斜率学习曲线的银行间吃瓜群众。既然CFETS今年有可能开设利率期权产品，我众就能毫不犹豫地学会它。当然，至少是简化版的。

**现金的本质**

假设一个国家穷得只剩下钱了，没有其他资产。这些钱无非是该国央行电脑系统上的一串天文数字，登记在不同机构名下的账户中而已。而该国央行只做一件事，就是每天晚上0点的时候把各个账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)，美其名曰隔夜利率，年化3.6%（完美的地球一年360天，每月30天，就是传说中的30/360）。

因为穷得只剩下钱了，各种交易无非是这些数字在不同账户里转来转去，所以没有一家机构有违约的必要。假设机构A的央行账户里有100万元，机构B的账户里没有钱，但是机构C许诺，明天往机构B的账户里转100元。那么对于当天晚上0点之前的一瞬间，机构A的“财富”与机构B的“财富”有没有区别呢？没有区别。因为机构A的100万在这个国家没有其他资产可以买，只能存在央行账户里产生100元的隔夜利息，而机构B虽然账上没有钱，但在0点之后机构C会转来100元，最终的结果是等价的。那么有人会问，第二晚机构A的100万不是又能产生100元利息吗？对，但那是第二晚了，和今晚0点之前无关（数学上叫做微分）。

现金的本质就是隔夜的利息。利率在时间上的微分被称为短利率（short rate）。

**风险中性的收益率**

A突然觉得B超强，账上没钱也能获得同样的效果，于是把账户里的100万委托给B来管理，号称委外。但B收到这笔现金也没有资产可以买，还是存在央行账户里，当天晚上央行的电脑依然把所有账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)。

无论怎么折腾，每天晚上所有“投资”的预期收益都是央行的年化隔夜回购利率3.60%，这就是风险中性的收益率。

**债券**

B觉得每天晚上只能给A年化3.60%收益率，和A自己存在央行账户里没区别，委外的生意看来是做不下去了，于是让C想想办法。C的研究部狠狠地研究了一下午，发明了一种叫做债券的东西，就是C收下A委托给B的100万后，写一张欠条，约定1年后连本带息一共偿还1036654元，而不是每天偿还100元利息，美其名曰1年收益率3.6654%。 C收到100万之后，实际上还是没有资产可买，依然存在央行账户上不动，由于利滚利，一年后就变成了100万 × (1+ 0.01%)360 = 1036654元，偿付给B，B再还给A。大家都很开心。

用隔夜利息换取长期利息，并交换本金，这就是债券。

**利率互换**

第二年，C觉得从B收取A委托的100万实在太麻烦，让研发部又狠狠地研究了一下午，发明了一种“更高级”的产品，叫做利率互换。这次C不让B把A委托的100万都转过来了，而是让B把这个100万存在B自己的央行账户，每天产生100元的利息后，立刻把利息转给C，而C约定1年后偿还36654元。其实，C每天收到B转过来的100元利息后，还是没有资产可以买，只能存在C的央行账户，利滚利的叠加，1年后正好还是36654元，还给了B。B又加上了本金100万共1036654元还给A。大家都很开心。

用隔夜利息换取长期利息，但不交换本金，这就是利率互换。

**利率的期限结构**

不得不承认，上面的这一切实在是太无聊了。于是该国政府找到一名经济学家。经济学家说，你们家央行每晚把数字乘以( 1+ 0.01%)，这只能是“通货膨胀”，你们需要“经济增长”！于是央行安排码农改了电脑的程序，第一个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.01%)，第二个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.011%)，第三个30天，每晚把账户里的数字乘以( 1+ 0.0111%)，以此类推。

这一改，A和B就彻底晕了，但是C强大的研发部可开心了，一下子开发出了12种债券，分别是30天到期、60天到期、90天到期等等，直到360天期，每一期的收益率都不一样，顿时大家的选择就多了起来。

其实，C写了欠条收了100万之后，还是没有资产可买，依然存在央行账户，和A或B把钱存在央行账户没有区别。但是C的研发部可会算了，像什么30天的利率，就是[(1+ 0.01%)30 -1] × 360 / 30，即年化3.6052%，60天的利率，就是[(1+ 0.01%)30 × (1+ 0.011%)30 -1] × 360 / 60，即年化3.7917%，以此类推。然后又以时间为横轴，利率为纵轴画了图。但是12个离散的点孤零零的不好看，找了美工用Photoshop处理了一下。 Photoshop产生平滑曲线的方法是通过三次样条函数插值，C的研发部门立刻抄了过来并封装成自己的小程序，号称为绝密的收益率曲线，看数据是要收费的。

收益率随着到期时间的变化而变化，被称为利率的期限结构。

**远期利率矩阵**

C的研发部门一刻都没有闲着，既然知道央行每天晚上给大家加钱的规律了，那么不用多想，就能计算出未来任何两个时间点的“远期利率”。假设未来的时间点t1把100万存入央行，每晚按照当日央行的生钱的隔夜利率计算复利，直到t2把所有的钱取出来。这样总收益 × 360 / (t2 - t1)，就是这段时间的年化收益率。

**随机短利率**

可是这看似完美的一切好景不长。由于央行找的码农是蓝色技校毕业的临时工，而不是本来应该聘用的紫色技校毕业的正式工，新编的隔夜加钱程序不久出了bug，导致本来每晚乘以的( 1+ 0.01%)、( 1+ 0.011%)等等之后，还加入了一个随机误差项ε，变成了( 1+ 0.01% + ε)、( 1+ 0.011% + ε)等等。这一下，大家每天晚上央行账上多出来的钱突然变得不确定了，就连C的研发部也开始抓狂了。