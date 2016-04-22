《丁家烜专栏》另眼看市场：加零还是归零

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者长期从事资产管理研究及交易工作，为路透中文特邀专栏作家）
有一门交叉学科叫做古代气候学，研究古代的气候变化。竺可桢曾研究了中国近5000年来的气候变化，发现有多刺变化。巧合的是，不同冷暖期对应的朝代，也正是王朝兴衰更替的关键时期。来自中国科学院地球环境研究所的一项最新研究成果显示，过去两千多年的气候冷暖变迁，与我国历史上一些朝代的兴衰更迭存在对应关系，大多数朝代的垮塌都是发生在气候变冷的低温区间。这一研究得到了国家自然科学基金和国家科学技术部等共同资助，相关论文已刊登在我国权威学术期刊《中国科学》杂志上。
逻辑大概是这样的：北方少数民族地区是游牧经济，当气候变冷时，草原生长很差，得不到充分的食物供给，存在掠夺动机。而南方此时也变冷，粮食等物资也会大幅减产，河套等地从良田化为草原，综合国力下降。不定期出现的寒冷和乾旱，使土地积温不足，作物生长受损，歉收严重。古代中国一直是农业立国，严重饥荒必然引起动乱，进而影响政治、军事、经济、社会文化和物质文明的演变。
对历史下结论应当非常谨慎。影响历史进程的原因有很多方面，气候只不过是其中的一种。把王朝治乱归咎于冷暖变迁，是有极大风险的，难以证明和证伪。但我直觉上倾向于相信上述逻辑。各位看官如果不嫌弃，不妨听我继续扯淡。
气候变冷时，农业不行，难以支撑庞大的战争机器；但农业不行，外敌更盛，需要更加庞大的战争机器。矛盾激化的方式是进入另一个循环：军饷不足，看家护田的战争机器也可以打家劫舍；流离失所的人多了，会有更多人参军入伍......那真是极度投机的年代：草莽匹夫可以一将功成，背后是万千皑皑白骨。
把上文中的“农业”替换为“实体经济”，把“战争机器”替换为“虚拟经济”，似乎就是对时下状况的描述：气候变冷时，实体经济不行，难以支撑庞大的虚拟经济；但实体经济不行，需要更加强大的虚拟经济支持。矛盾激化的方式是进入另一个循环：投资回报不足，服务实体经济的虚拟经济也可以成为掠夺实体经济的机器；要养活自己，更多的年轻人加入金融行业......那真是极度投机的年代：少部分人财富加零，更多的人财富归零。
为了刺激实体经济，政府注入了庞大的流动性，但这些流动性并没有去创业创新，而是四处游荡、伺机劫掠，投资时钟被玩成了电风扇。就在昨天，螺纹钢期货的成交换手超过2.2亿吨，超过了我国全年螺纹钢的需求量。打个比方吧，某个医院里，一天排队挂号的人数，超过了全年看病的病人总数。有人说，绝大部分不是票贩子，而是有正常的看病需求。
当然，此气候非彼气候。资本主义时代，我们有空调和大棚，气候变化的影响已经很小了。人类的气候是人类自己，俗称“人口红利”。规模庞大的资本存量和不断变化的资本增量是资本主义的本义。尤其资本增量，维系着固定资本投资的供给和需求。当人口结构呈现梯型时，每个人的资本存量未来都会有更多的人抢着接盘，谁不想玩命加班加点上杠杆造出资本增量呢？于是太平盛世，一派繁荣景象。
也许人真的比我们想象的要渺小得多。所谓资本主义，无非是生产经营范围更大的农业经济而已。时代在变，人性永远不变。秦皇汉武，文治武功，都敌不过冥冥中上帝一口气。不是政府不行，也不是人民不行，实在是气候不行。
当人口结构的气候逆转，会如何演绎呢？具体的分析之前的文章里已经很多了，不再赘述。本文只想痛痛快快地扯淡：
1、流动性和风险偏好极端重要，那是军大爷。军队多的地方安全点。
2、政策也很重要，那是官老爷。有官有管的地方安全点。
3、不管是军大爷还是官老爷都不好伺候。先掂量掂量自己是不是能玩转这之间的信息不对称。否则，欲要加零，必先归零；已经归零，如何加零？
4、有人上天，有人跳楼；有人撕逼，有人招摇撞骗，发生任何事都不要觉得奇怪。用金融市场的话说，波动会很大。
5、强人横行，山头林立。进化论中没有道德和责任感，生存是唯一的价值标准。好勇斗狠者未必长存，但不要奢谈道义。天下失序，可以不信趋势，但慎谈套利和均值回归。
总而言之，身逢乱世，保身为上，有缘加零，小心归零。少看点K线图，多读点明朝那些事。（完）
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。