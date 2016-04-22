《丁家烜专栏》另眼看市场：加零还是归零

（作者长期从事资产管理研究及交易工作，为路透中文特邀专栏作家）

有一门交叉学科叫做古代气候学，研究古代的气候变化。竺可桢曾研究了中国近5000年来的气候变化，发现有多刺变化。巧合的是，不同冷暖期对应的朝代，也正是王朝兴衰更替的关键时期。来自中国科学院地球环境研究所的一项最新研究成果显示，过去两千多年的气候冷暖变迁，与我国历史上一些朝代的兴衰更迭存在对应关系，大多数朝代的垮塌都是发生在气候变冷的低温区间。这一研究得到了国家自然科学基金和国家科学技术部等共同资助，相关论文已刊登在我国权威学术期刊《中国科学》杂志上。

逻辑大概是这样的：北方少数民族地区是游牧经济，当气候变冷时，草原生长很差，得不到充分的食物供给，存在掠夺动机。而南方此时也变冷，粮食等物资也会大幅减产，河套等地从良田化为草原，综合国力下降。不定期出现的寒冷和乾旱，使土地积温不足，作物生长受损，歉收严重。古代中国一直是农业立国，严重饥荒必然引起动乱，进而影响政治、军事、经济、社会文化和物质文明的演变。

对历史下结论应当非常谨慎。影响历史进程的原因有很多方面，气候只不过是其中的一种。把王朝治乱归咎于冷暖变迁，是有极大风险的，难以证明和证伪。但我直觉上倾向于相信上述逻辑。各位看官如果不嫌弃，不妨听我继续扯淡。

气候变冷时，农业不行，难以支撑庞大的战争机器；但农业不行，外敌更盛，需要更加庞大的战争机器。矛盾激化的方式是进入另一个循环：军饷不足，看家护田的战争机器也可以打家劫舍；流离失所的人多了，会有更多人参军入伍......那真是极度投机的年代：草莽匹夫可以一将功成，背后是万千皑皑白骨。

把上文中的“农业”替换为“实体经济”，把“战争机器”替换为“虚拟经济”，似乎就是对时下状况的描述：气候变冷时，实体经济不行，难以支撑庞大的虚拟经济；但实体经济不行，需要更加强大的虚拟经济支持。矛盾激化的方式是进入另一个循环：投资回报不足，服务实体经济的虚拟经济也可以成为掠夺实体经济的机器；要养活自己，更多的年轻人加入金融行业......那真是极度投机的年代：少部分人财富加零，更多的人财富归零。

为了刺激实体经济，政府注入了庞大的流动性，但这些流动性并没有去创业创新，而是四处游荡、伺机劫掠，投资时钟被玩成了电风扇。就在昨天，螺纹钢期货的成交换手超过2.2亿吨，超过了我国全年螺纹钢的需求量。打个比方吧，某个医院里，一天排队挂号的人数，超过了全年看病的病人总数。有人说，绝大部分不是票贩子，而是有正常的看病需求。

当然，此气候非彼气候。资本主义时代，我们有空调和大棚，气候变化的影响已经很小了。人类的气候是人类自己，俗称“人口红利”。规模庞大的资本存量和不断变化的资本增量是资本主义的本义。尤其资本增量，维系着固定资本投资的供给和需求。当人口结构呈现梯型时，每个人的资本存量未来都会有更多的人抢着接盘，谁不想玩命加班加点上杠杆造出资本增量呢？于是太平盛世，一派繁荣景象。

也许人真的比我们想象的要渺小得多。所谓资本主义，无非是生产经营范围更大的农业经济而已。时代在变，人性永远不变。秦皇汉武，文治武功，都敌不过冥冥中上帝一口气。不是政府不行，也不是人民不行，实在是气候不行。

当人口结构的气候逆转，会如何演绎呢？具体的分析之前的文章里已经很多了，不再赘述。本文只想痛痛快快地扯淡：

1、流动性和风险偏好极端重要，那是军大爷。军队多的地方安全点。

2、政策也很重要，那是官老爷。有官有管的地方安全点。

3、不管是军大爷还是官老爷都不好伺候。先掂量掂量自己是不是能玩转这之间的信息不对称。否则，欲要加零，必先归零；已经归零，如何加零？

4、有人上天，有人跳楼；有人撕逼，有人招摇撞骗，发生任何事都不要觉得奇怪。用金融市场的话说，波动会很大。

5、强人横行，山头林立。进化论中没有道德和责任感，生存是唯一的价值标准。好勇斗狠者未必长存，但不要奢谈道义。天下失序，可以不信趋势，但慎谈套利和均值回归。