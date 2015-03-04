哥伦比亚扣押中远航运货轮 中国外交部回应称“正常的军贸合作”

路透波哥大/上海3月4日 - 哥伦比亚总检察长办公室称，哥伦比亚扣留了中远集团下属中远航运的“大丹霞”号船只。

“大丹霞”载重28,451吨，计划开往古巴，在周六的检查中被发现载有军火，之后被扣留在哥伦比亚北部加勒比海沿岸的卡塔赫纳港口。

总检察长办公室称，船长提交的文件上注明为谷物的这批货物与实际发现不符，该船悬挂香港特区旗帜，船长已被捕。

“船上发现约100吨火药、260万只雷管、99个射弹以及3,000枚左右的炮弹，”哥伦比亚总检察长办公室主管冈萨雷斯（Luis Gonzalez）向媒体表示。

中远航运广州办公室工作人员表示这艘船由该公司运营，但她表示不了解上述事件。

哥伦比亚总检察长办公室的照片显示，一个集装箱内有多只木箱，标签标明的供应商是中国北方工业集团公司。

中国北方工业集团公司未对置评请求作出回复。

中国外交部发言人华春莹表示，据了解，这艘货轮装载的是中方向古巴出口的一般军品，没有任何敏感事项，有关合作不违反中国的法律法规，也不违反中国承担的国际义务，完全是正常的军贸合作。

上述货物标明的收货方是古巴首都哈瓦那的进口商Tecnoimport。路透无法立刻联络到该公司发表评论。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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