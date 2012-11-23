哥伦比亚反政府武装释放四名中国人质

路透波哥大11月22日电（记者 Helen Murphy/Luis Jaime Acosta）---哥伦比亚国防部周四称，哥伦比亚革命武装力量（FARC）释放了扣押超过一年的三名中国石油工人及其翻译，这明显是反政府武装寻求和平协议谈判的善意姿态。

哥伦比亚政府称，这些人质是2011年中旬在哥伦比亚南部驱车时被FARC绑架。这些人质周三晚间被移交给红十字会。

这是FARC本周第二次向政府递出橄榄枝，交战双方正在协商五点和平计划，或结束持续近五十年的战争。

周一在古巴的谈判开始後，FARC宣布单方面停火两个月。

哥伦比亚国防部副部长Jorge Enrique Bedoya对记者表示，释放中国人质是红十字会和中国政府共同努力的结果。

“政府提供了一切可能的帮助，从而确保（人质释放）正常进行。中国公民能够重返家园，我们感到非常高兴，”Bedoya说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。