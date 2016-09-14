版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 14日 星期三 10:24 BJT

哥伦比亚麦德林西北部发生6.0级地震--美国地质调查局

路透9月13日 - 美国地质调查局(USGS)称，哥伦比亚西北部周二发生6.0级地震。目前暂无人员伤亡报告。

美国地质调查局称，此次地震震中在麦德林(Medellin)西北部偏北129公里(约66英里)处。震源深度为72公里(45英里)。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐