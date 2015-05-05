《阳歌专栏》格力进军手机行业 中兴瞄准日本手机市场

2011年11月17日资料图片，在香港举行的移动通信亚洲大会上拍摄到的中兴通讯公司的标识。 REUTERS/Tyrone Siu

**格力进军手机行业 中兴瞄准日本手机市场**

一句话：格力进军手机市场太晚了，可能标志着手机行业大幅调整的开始；中兴进军日本手机市场将很困难，但如果成功收效将很大。

当像格力电器(000651.SZ)这样的家电厂商开始进军智能手机行业的时候，你知道中国智能手机市场该迎来大幅调整了。中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)瞄准日本市场的做法有风险，但较为明智；日本手机市场有利可图，但常常被忽视。

格力的到来可能成为智能手机市场的转折点，可能标志着智能手机行业调整的开始。在中国，新产品的这种周期性很常见，国企的进入往往是行业要开始走下坡路的信号。

我很尊重格力以及董明珠。董明珠经常被称作中国最成功的女商人，但她在过去几年里犯了几个重大错误。2013年跟雷军打赌说明她严重低估了智能手机市场的增长潜力，她现在似乎试图弥补错误，决定进军手机市场。

媒体从今年早些时候就开始报导格力此举，最新的报导称格力手机已经开始铺货了。报导指出，格力的目标并不高，先期投放量或在10万台以下。这可能是明智之举，因为我觉得格力手机不会很受欢迎，倒不是因为质量差，主要是因为市场竞争激烈，很多手机的外观和性能都很相似。

报导没有提到格力手机具体的上市时间。格力当然可以利用现有的空调和其他家电销售渠道。但我猜测这些渠道不会大力推广格力手机，格力可能在一年内放弃手机业务。

中兴是中国智能手机市场的先锋企业之一，但随着竞争越发激烈，该公司去年明智地选择削减在中国市场的手机业务努力。报导称，中兴计划今年智能手机销量增加25%至6,000万部，日本市场是新的关注点。中兴计划今年在亚洲销售1,000万部手机，日本市场是亚洲主要的增长点之一。

中兴与日本运营商NTT旗下的NTT Resonant合作，这与中兴在美国的策略类似：与当地运营商合作从而迅速进入当地市场。这种策略不好的地方在于利润率往往会降低，而且合作伙伴往往要求手机中加入他们的品牌。

日本市场看起来是个不错的选择，因为其他大型中国品牌没有在日本取得多大进展。苹果(AAPL.O)是唯一在日本取得很大成功的外国品牌，日本手机市场主要由日本品牌主导，这些日本品牌在世界其他地方几乎绝迹。在日本市场，连三星(005930.KS)都铩羽而归，中兴的成败当然是个未知数。但中兴选择不错的日本合作伙伴、较早地进军日本市场，至少这是有创新的，日本市场理论上有很大的潜力。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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