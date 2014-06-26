《Kimberley专栏》英国升息时间点模糊不清 但无损英镑多头行情

图中为十元面额的英镑纸币。 REUTERS/Chris Ratcliffe/pool

撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍/李婷仪

路透伦敦6月25日 - 在英国央行总裁卡尼周二的一席话后，央行确切的升息时间点或许不是那么清楚了。但押注强势英镑将进一步上涨的理由还是不胜枚举。

在议会的证词陈述中，卡尼似乎对年底前升息的预期泼了点冷水。不可避免地，这引发了英镑押注在削弱的说法。

汇市押注英镑进一步升值的仓位已经过高。根据商品期货交易委员会(CFTC)，投机客的英镑净多仓已来到今年最高位，在6月17日止当周达到52,296口，前一周为35,842口。

这和一年前的情况相比真是天壤之别，当时投机客持有英镑净空仓53,687口。

英镑贸易加权指数=GBP仍在87.90的高水准，为2008年以来首见，英镑遭遇卖盘似乎是合理的结果。但这可能太明显了。

周二时，卡尼并没有一改6月12日的说法。当时他暗示，英国央行可能比市场预期更快升息。

尽管如此，英国央行试图强调未来任何举措都将取决于数据或者视状况而定，现实是英国利率的走向是往上，即使时间点还不清楚。

同时，在英国仍然有购并案上门。

美国制药商艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)有意以460亿美元收购英国上市公司Shire plc (SHP.L)。如果成功，并购案势必需要相当多的英镑。

相形之下，加拿大SNC-Lavalin Group Inc (SNC.TO)以11.6亿英镑收购英国Kentz Corp KENZ.L规模虽较小，但也会产生必要的英镑需求。

中国总理李克强英国访问之行的成果，也对英镑产生了实质性利多。

**伊斯兰债券**

英国发行2亿英镑伊斯兰债券的规模或许不算非常大，却是第一个发行伊斯兰债券的西方政府，这对潜在投资者而言是正面讯号。

英国首相卡梅伦一直致力于让伦敦成为伊斯兰融资中心。伦敦拥有许多富豪级的伊斯兰投资人。

另外，英国伊利莎白女王今年破天荒同意卡达尔的QIPCO GBPQAR=R在皇家赛马会(Royal Ascot)成为商业合作伙伴，也相当引人注目。

这件赛马界大事看似与英镑汇价无关，但却成为在文化层面利好英镑的一个更宽泛的国际因素。

似乎有很多人认为，英镑在近期大涨之后已是明显超买，而且可能已经到了该大幅修正的时候。英镑也许会脚步暂歇，但其强势已告终的看法并不成立。(完)

(译文审校 张荻/石冠兰)

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