《Kimberley专栏》英国升息时间点模糊不清 但无损英镑多头行情

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Neal Kimberley 编译 戴素萍/李婷仪
路透伦敦6月25日 - 在英国央行总裁卡尼周二的一席话后，央行确切的升息时间点或许不是那么清楚了。但押注强势英镑将进一步上涨的理由还是不胜枚举。
在议会的证词陈述中，卡尼似乎对年底前升息的预期泼了点冷水。不可避免地，这引发了英镑押注在削弱的说法。
汇市押注英镑进一步升值的仓位已经过高。根据商品期货交易委员会(CFTC)，投机客的英镑净多仓已来到今年最高位，在6月17日止当周达到52,296口，前一周为35,842口。
这和一年前的情况相比真是天壤之别，当时投机客持有英镑净空仓53,687口。
英镑贸易加权指数=GBP仍在87.90的高水准，为2008年以来首见，英镑遭遇卖盘似乎是合理的结果。但这可能太明显了。
周二时，卡尼并没有一改6月12日的说法。当时他暗示，英国央行可能比市场预期更快升息。
尽管如此，英国央行试图强调未来任何举措都将取决于数据或者视状况而定，现实是英国利率的走向是往上，即使时间点还不清楚。
同时，在英国仍然有购并案上门。
美国制药商艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)有意以460亿美元收购英国上市公司Shire plc (SHP.L)。如果成功，并购案势必需要相当多的英镑。
相形之下，加拿大SNC-Lavalin Group Inc (SNC.TO)以11.6亿英镑收购英国Kentz Corp KENZ.L规模虽较小，但也会产生必要的英镑需求。
中国总理李克强英国访问之行的成果，也对英镑产生了实质性利多。
**伊斯兰债券**
英国发行2亿英镑伊斯兰债券的规模或许不算非常大，却是第一个发行伊斯兰债券的西方政府，这对潜在投资者而言是正面讯号。
英国首相卡梅伦一直致力于让伦敦成为伊斯兰融资中心。伦敦拥有许多富豪级的伊斯兰投资人。
另外，英国伊利莎白女王今年破天荒同意卡达尔的QIPCO GBPQAR=R在皇家赛马会(Royal Ascot)成为商业合作伙伴，也相当引人注目。
这件赛马界大事看似与英镑汇价无关，但却成为在文化层面利好英镑的一个更宽泛的国际因素。
似乎有很多人认为，英镑在近期大涨之后已是明显超买，而且可能已经到了该大幅修正的时候。英镑也许会脚步暂歇，但其强势已告终的看法并不成立。(完)
(译文审校 张荻/石冠兰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。