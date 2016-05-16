美国私募股权投资公司柯罗尼资本寻求在中国的跨境投资机会

路透北京5月16日 - 美国房地产大亨巴瑞克(Thomas Barrack)创立的私募股权投资公司--柯罗尼资本集团(Colony Capital)CLNY.N正寻觅同中国机构投资者进行跨境合作的机会。此时正值中国经济增长继续放缓。

负责公司全球私人资本业务的执行董事Justin Chang说道：“目前正是柯罗尼要在中国大有作为的好时机。”

“未来三到五年，亚洲尤其是中国，将是我们业务增长最快的部分。”

Chang预期，柯罗尼未来在该地区的资本部署将占到20-30%。

柯罗尼资本所管理资产的规模约200亿美元，目前因预期中国中产阶级及消费驱动型领域将有不俗增长，而转向该国市场。

这包括投资媒体、娱乐以及金融服务等中国仍处于服务严重不足的领域。

据iResearch Consulting Group的数据，2014年中国消费贷款仅占到国内生产总值(GDP)的24.2%，而同期美国的比例为77.5%。

该市场调研公司预估，2014-2019年中国消费贷款料平均增长19.5%，达到37.4万亿(兆)元人民币(5.73万亿美元)。

“我们将中国视为一个增长题材，尤其是增速快于整体经济的那些板块，”Chang称。(完)