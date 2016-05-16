美国私募股权投资公司柯罗尼资本寻求在中国的跨境投资机会

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京5月16日 - 美国房地产大亨巴瑞克(Thomas Barrack)创立的私募股权投资公司--柯罗尼资本集团(Colony Capital)CLNY.N正寻觅同中国机构投资者进行跨境合作的机会。此时正值中国经济增长继续放缓。
负责公司全球私人资本业务的执行董事Justin Chang说道：“目前正是柯罗尼要在中国大有作为的好时机。”
“未来三到五年，亚洲尤其是中国，将是我们业务增长最快的部分。”
Chang预期，柯罗尼未来在该地区的资本部署将占到20-30%。
柯罗尼资本所管理资产的规模约200亿美元，目前因预期中国中产阶级及消费驱动型领域将有不俗增长，而转向该国市场。
这包括投资媒体、娱乐以及金融服务等中国仍处于服务严重不足的领域。
据iResearch Consulting Group的数据，2014年中国消费贷款仅占到国内生产总值(GDP)的24.2%，而同期美国的比例为77.5%。
该市场调研公司预估，2014-2019年中国消费贷款料平均增长19.5%，达到37.4万亿(兆)元人民币(5.73万亿美元)。
“我们将中国视为一个增长题材，尤其是增速快于整体经济的那些板块，”Chang称。(完)
(编译 孙茉莉/刘秀红；审校 李爽/张荻)
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路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。