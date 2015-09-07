《张涛专栏》相信市场 究竟有多相信？

（作者张涛博士为路透中文特邀专栏作家，研究致力于把市场与理论相结合，仅代表本人观点）

自8月11日中国人民银行实施完善人民币汇率中间价报价机制改革以来，人民币兑美元汇率经历了短期贬值和大幅波动，近期已经趋于稳定，但是市场对于人民币汇率能否保持稳定还有诸多质疑，尤其是对中国人民银行究竟还有多少子弹来稳定汇率存在争论，悲观者甚至提出“中国外储耗尽论”。

《因果经》云：欲知过去因者，见其现在果；欲知未来果者，见其现在因。那么8月11日新汇改的因是什么呢？

如果观察中国外汇储备的变化，曾经出现过两次明显的减少。例如，以外汇储备6个月的滚动累计变化量来看，2012年的7月至10月，外汇储备出现了明显地减少，期间外汇储备6个月的滚动累计变化额曾经高达-367亿美元，当时造成此种变化的原因主要是因为欧债危机的影响下，有一些跨境投资要回撤资金弥补其在欧洲的资金缺口。

图一：link.reuters.com/fet55w

但是从2014年7月份开始，外汇储备出现了持续的减少，截止到2015年8月底，外汇储备6个月的滚动累计变化额已经高达-2441亿美元，而就在2014年2月的时候，该数据还是净增加3606亿美元。从每半年净增加3600亿美元变成了每半年净减少了2441亿美元，意味着市场对于人民币汇率的看法已经发生了根本性变化，如果中国人民银行仍然固守着811汇改之前的中间价与市场价偏离的旧做法，势必会积累越来越大的贬值压力，相应日后维护汇率稳定则需要消耗巨量的外汇储备，这就是中国人民银行汇改的原因。

而至于说为什么选择在8月上旬，我更愿意相信是6月底至7月初的股灾拖延了汇改原定计划的推出，而非是中国人民银行“不识时务”地在股灾刚刚平稳之后，又掀波澜。

如果上述对新汇改的原因分析靠谱，那么未来人民币汇率究竟会怎么走呢？此次汇改的核心内容就是中国人民银行每日宣布的中间价向市场价靠拢，也就是说中国人民银行已经不再愿意过多地主动制造与市场对汇率看法分歧，所以人民币汇率未来的走势取决于市场预期、经济基本面、宏观政策、国际协调等多方因素，例如如果经过一段时间的磨合，市场仍然预期人民币未来存在贬值空间的话，人民银行则应该在维护宏观稳定的前提下，顺应市场之势，而不是穿新鞋走老路。

而近期上至总理下至部委官员，都多次在重要场合表示“人民币并不存在长期贬值基础”，该信息透露两个信号：一是中国政府决不准许人民币汇率不可控的变化，无论是升值还是贬值，因为2005年汇改之初就确立了人民币汇率制度是有管理的浮动汇率制度；二是近期市场的波动确实给了中国人民银行不小的压力，所以8月31日中国人民银行发布《关于加强远期售汇宏观审慎管理的通知》，规定开展代客远期售汇业务的金融机构应交存外汇风险准备金，准备金率为20%，冻结期1年，利率为零。

任何改革都是有成本的，汇率改革也不例外，这就是为什么近期市场普遍关注外汇储备变化的原因。因为，按照6个月的进口需汇量、外债和外汇存款轧差等因素计算，理论上中国仍然需要2万亿美元的外汇储备，由此中国人民银行实际可以用于维护汇率市场的外汇储备资金规模大致为1.6万亿美元。而如果用观察8月11日汇改之后的每日汇市交易量变化，中国人民银行应该已经动用不少外汇储备来维护汇率，但究竟实际动用了多少，只能猜测。

图二：link.reuters.com/get55w

虽然8月份外汇储备减少940亿美元，为单月最大减少额，但不能忽视其中有前期积累的短期释放因素，我们尚不至于惊惶失措。

但不可否认的是，从目前人民币汇率的在岸价格和离岸价格的差异来看，人民币汇率的贬值压力依然不小，由此对于中国宏观当局而言，既不能任由汇率的自由滑动，同时还要坚持市场化改革之路，尚有不慎，改革的成本就会被扭曲式的放大，反过来很可能会影响好不容易才下定的改革决心。

link.reuters.com/ket55w

本次汇改再一次告诉我们：改革要相信市场，改革能否成功则取决于你究竟有多相信市场。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。