《BRAUN专栏》美国农产品市场的疯狂行情 今年或将反覆上演

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Karen Braun；编译 汪红英/陈宗琦/刘秀红

路透芝加哥4月28日 - 芝加哥农产品市场最近几周上演的疯狂行情或许会在今年重覆出现，尤其是考虑到夏季作物生长季天气前景的情况下。

玉米和大豆期货在过去一个月大幅上涨，上周涨幅最大，大豆尤其如此。基金在3月底持有芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货多仓，并将净多仓扩大至2014年中以来最高水准。

虽然资金通常会在每年这个时候重新流入农产品，但仅凭资金流动已无法完全解释农产品价格为何会出现如此大的涨幅，尤其是考虑到当前市场供应充裕的情况下。推动农产品上涨的其他因素包括汇率、出口和原油价格，但本轮涨势似乎有违市场基本面。

市场当前受天气影响的程度正变得越来越明显。由于不到四年前全球曾出现过因天气引发的严重供应问题，市场越来越认为，今年农产品周期也可能会受到天气因素的干扰。

在推动农产品近来上涨的所有因素中，天气基本都占主导地位。鉴于市场预计拉尼娜现象可能会导致美国今夏出现乾旱天气，未来几个月天气因素可能仍会导致市场比平常更加焦虑。

**四月降雨带来...**

本月北美与南美洲剧烈的天气变化，主宰了近期的市场人气。

市场担心潮湿的天气可能使得今年稍早展开的美国春季种植作业推迟，而进入4月后从“还寒”到“乍暖”的突变，也令玉米与大豆种植面积的划分更加不确定。

与此同时，南美洲同样受到不利天气因素的影响。阿根廷大豆作物遭暴雨侵袭，使得对高湿度导致损失及收割推迟的疑虑升高。虽然天气预报称湿度已大幅下降，但业界对于可能造成多少产量损失的看法仍然分化明显。

而巴西在一季玉米出口过量后，目前指望二季玉米能够收成良好，以提振国内的供应，但主要收成区域遭逢乾旱。跟阿根廷一样，行业普遍预估将有农损，不过由于受损区域的情况无法立即大幅缓解，因此损失可能扩大。

本月稍早，生长情况为近年来最佳的美国小麦甚至有乾旱的疑虑，因为整个北美大平原的潜在乾旱指标开始跳升。不过近期的降雨缓解了这一忧虑，只是市场参与者可能会开始想，“这会是之前别人所说旱灾的开端吗？”

**行情远未结束**

当前不利天气状况的影响仍要持续较长一段时间。阿根廷要到6月底才能完成大豆收割；巴西二季玉米的收获也将在同一时间开始，并一直持续至8月份。

在美国，玉米和大豆种植面积目前只能通过每周种植进度报告非常粗略地估测，确切的答案要等到6月30日美国农业部(USDA)发布年度6月种植面积报告时才能揭晓。

但是与美国作物单产相比，市场对于南美和美国种植面积的炒作都不算什么。美国作物单产往往是最具争议的因素之一，而今年的争论热度可能尤其高涨，因为预报机构几个月来一直在警告，太平洋地区即将到来的拉尼娜周期有可能给美国带来乾旱天气。

具体单产水平也要好几个月后才能知晓。在普通年份里，美国玉米单产将从7月开始评估，大豆产量最好在8月评测。在此之前的这段较长时间内，不论是短期还是长期的天气预报都可能发生改变。

也就是说，现在到8月份之间，一旦有新的预报称，有可能出现持续炎热或乾旱天气，都将可能导致市场比以往更加动荡不安，因为交易商会想，这会不会就是那个“重大事件”的开始。

在粮食价格相对受抑的情况下，市场近期已经历过其自身的各类“旱情”，也就意味着可能会更加频繁地出现过激反应。但是对于能更好掌握天气状况的市场参与者而言，今年相比以往会做出可有希望盈利的押注。

CBOT玉米和大豆期货走势图表：reut.rs/246ZALH

南美最新的降雨预报图表：reut.rs/246ToDq

美国中西部最新天气预报图表：reut.rs/246SZ3O

(完)