《巴晴专栏》把握上黄金启动 助夺国际黄金定价权

（作者为路透中文特邀专栏作家，中银国际经济研究员，仅代表本人观点）

作为全球黄金的生产和消费大国，中国在争取黄金定价话语权方面取得标志性进展。19日上海黄金交易所发布全球首个以人民币计价的黄金基准价格，首笔「上海金」基准价为256.92 元(人民币，下同)/克，当日「上海金」集中定价合约正式挂牌。

所谓「上海金」集中定价交易，是指市场参与者在交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成「上海金」人民币基准价的交易。

人民币黄金定盘价第一次借鉴了「伦敦金」等国际市场通行的黄金定价机制，为参与中国黄金市场的投资者提供了一个公允的、可交易的人民币黄金基准价格。该机制的推出，将大大巩固中国在国际黄金市场上的定价地位和国际影响力，并为人民币在国际货币体系中扮演更加重要角色预备了市场条件。香港应把握时机，充分利用「黄金沪港通」的交易平台和自身离岸人民币市场优势地位，积极参与「上海金」的交易，进一步巩固香港亚洲黄金中心的核心优势。

一、「上海金」定价机制将提升人民币在国际黄金市场定价能力。

黄金作为国际金融市场的重要交易产品，在大宗商品及国际定价体系中具有举足轻重地位。近年来，国际黄金市场「西退东进」趋势愈发明显，中国已成为全球黄金市场中的主要消费力量，然而全球主要的黄金定价权依然在伦敦和纽约市场。

其背后原因在于：第一，基于黄金与英镑之间的历史原因和交易惯例，伦敦黄金定盘价仍然是目前世界现货黄金价格的主要参考，也是众多黄金衍生交易合约的定价基准。第二，伦敦金是24小时不间断的国际金融交易品种，由伦敦市场作为每天伦敦实金交收的价格，其后，欧洲、东京、悉尼、香港、苏黎世等依次在此基础上进行报价，令伦敦金价基本能24小时不停运作。第三，中国黄金市场仍相对封闭，与全球市场联系并不密切。所以中国黄金市场价格只是伦敦、纽约市场的「影子价格」，无法将中国黄金市场供求关系真实地传递到国际市场，对国际金价产生实质性影响。

「上海金」定价机制的推出，为参与中国黄金市场的投资者提供了一个更加即时有效的交易价格。 通过引导做市，「上海金」定盘价将对中国黄金交易的现货和期货市场产生指引作用，有利于中国摆脱在国际黄金市场中的「影子市场」地位，确立中国对黄金市场定价的话语权，从而提升「上海金」对国际黄金市场的影响力。

二、「上海金」定价机制的推出，对人民币成为真正SDR货币，承担国际储备货币具有重要意义。

就大宗商品使用数量而言，黄金远逊于石油、铁矿石，但从国际货币储备功能角度，人民币与黄金挂钩却最为关键。目前人民币还没有实现可自由兑换，与成为国际储备货币具有一定距离。通过「上海金」定盘价，令人民币与黄金之间交易更加有效便利，相当于以黄金对人民币进行一定比例的背书，从而进一步提升了人民币在离岸市场的可兑换、可自由使用度，对于提升人民币作为国际储备货币地位具有实际意义。

三、香港在推动人民币黄金计价及交易方面具有独特优势，可积极利用离岸人民币市场优势地位参与「上海金」的交易，进一步巩固香港作为亚洲黄金中心的核心优势。

香港是亚洲主要的黄金集散地，也是国际黄金市场连接中国的门户，在亚洲实金交易市场中具有重要地位。2015年香港金银业贸易场又推出了「黄金沪港通」的交易平台，令海外及香港投资者可通过该平台直接参与上海以人民币计价的黄金国际板交易。

目前香港的离岸人民币清算网路已经覆盖了欧洲、美洲等全球多个黄金交易市场，可以为国际投资者提供一个遍布全球、高效稳定的人民币黄金交易平台，另外，香港离岸人民币市场是目前全球流动性最好且具一定规模和深度的外汇交易和平盘市场，利用香港CNH外汇市场，可以为国际黄金交易提供高效的风险对冲和产品。