《肖立晟专栏》贬值预期下的人民币国际化

（作者为中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任）

世事如棋，持续近十年的人民币升值预期看上去已经到了尽头。8.11人民币中间价汇改后，人民币离岸汇率（CNH）和在岸汇率（CNY）的汇差扩大至300个基点左右，离岸市场短期看空人民币汇率的预期强烈。升值预期曾经让人民币国际化乘风破浪。

现在出现的贬值预期，会对人民币国际化带来哪些影响？

在升值预期背景下，人民币国际化业务的逻辑容易理解。国外投资者持有人民币的意愿较强烈，不论使用何种计价货币的外贸合同，外商都愿意使用人民币结算。

与美元相比，离岸人民币利率较高，还有升值潜力，海外居民都愿意持有人民币存款。同时，与在岸利率相比，离岸人民币利率又相对较低，大陆的企业和银行都愿意到离岸市场发行点心债，募集廉价资金。

所以，在升值预期的推动下，不到六年的时间，离岸市场的人民币业务开展得如火如荼，香港、伦敦、新加坡、台湾纷纷设立离岸人民币市场。

贬值预期也并非新鲜事物。

自启动人民币国际化至此次汇改之前，人民币曾经出现过两次时间较长的贬值预期。第一次是2011年9月-2012年7月欧债危机期间，跨境资本避险需求上升，资本回流至发达国家，人民币汇率频繁触及日波幅上限；第二次是2014年12月-2015年3月，对中国经济基本面的担忧引发资本流出，人民币汇率同样频繁触顶。从当时的情况来看，人民币国际化的业务增长速度显着放缓，甚至陷入停滞。

在贬值预期下，首先，进出口中使用人民币的意愿会显着下降。

虽然人民币跨境贸易结算的比重不断上升，但是采用人民币结算并不一定是以人民币计价。当人民币由升转贬的时候，很多原本采用人民币结算的国内进口商，会被外商要求支付美元；国内出口商则被外商要求支付人民币。而且，当离岸市场的人民币更便宜的时候，很多国内出口商会倾向于在离岸市场用美元结算，然后将人民币回流至大陆。从8月份的数据也可以发现，银行代客涉外收入人民币7,311亿元，同比增长158%，支出人民币4,907亿元，同比增长24%。这反映在人民币跨境贸易结算的渠道，人民币已经从流出转为流入。

其次，贬值预期会让点心债的需求下降。

在国际货币体系中，人民币仍然是一个风险货币。在货币套利策略中，投资者倾向于使用日元或者美元作为融资货币，选择澳大利亚元或者新兴市场货币作为投资货币。人民币是高收益的风险货币，在大多数时候都是投资货币。人民币有升值预期时，持有点心债的投资者不仅可以获得利息收入还有潜在的升值收益。人民币出现贬值预期时，持有点心债的投资者则会要求更高的利息收入，用于弥补未来潜在的汇率损失。所以，点心债的利率水平会跟着贬值预期水涨船高。

在2013年，中国货币市场流动性比较紧张，很多企业倾向于在离岸市场发行点心债融资。当时有升值预期，而且国内利率较高，所以大家发债的热情也很高。现在转为贬值预期，国内短期利率也维持在低位，在岸和离岸的人民币利率水平逐渐趋同，大陆企业赴港发债的热情也逐渐下降。截至9月23日，今年三季度香港地区仅发行142亿元点心债，同比下降64%。如果不打破贬值预期，点心债市场还会继续萎缩。

最后，贬值预期会降低离岸人民币流动性。

当市场预期人民币会贬值时，居民持有人民币存款的意愿会随之下降。过去银行管理流动性都是用美元对人民币的掉期合约，现在人民币出现贬值预期，掉期合约的价格也迅速攀升，银行管理人民币流动性的难度增加。今年一季度人民币出现贬值预期时，离岸人民币的存款已经开始回流至大陆市场。今年香港的人民币存款额基本没有任何增长，甚至略有下滑。

上述数据和分析表明，贬值预期会对人民币离岸业务造成严重影响。然而，当我们观察美元、欧元、日元等其他国际货币时，并没有发现他们在贬值通道和升值通道时，国际化业务出现显着差异。日元反而在进入贬值通道时，被运用得更广泛。

这里需要区分两个概念，贬值和贬值预期。人民币如果是一次性贬值，不会对国际化业务产生很大的影响。因为投资者在决策时是跨时期决策，人民币在当期贬值，并不代表在未来还会继续贬值。但如果是出现贬值预期情况就完全不同了，投资者会要求更高的收益率。

举一个例子。假如某一天，财新PMI数据出来远低于预期，市场认为人民币汇率需要贬值8%。如果当天人民币贬值8%，那么投资者当天的预期实现了，在第二天会重新评估人民币汇率，不影响未来的借贷决策。但是，如果当天只贬值了5%，那么投资者认为贬值没有到位，在购买人民币资产的时候，会要求额外增加3%的收益。

他的这种执念会持续到央行平复预期或者有新的利好消息。相当于把此前一天就能完成的决策拖了很长的时间。而这一段时间就是贬值预期持续的时间。

消除贬值预期最好的办法是增加汇率弹性。要打破人民币汇率的贬值预期有很多办法，其中一种就是通过央行干预打击套利势力。这是行之有效的办法，但延缓了外汇市场出清的时间。更有效的办法是增加汇率弹性，尽快让市场发现合理的价格，防止出现持续性的汇率预期。

从这次汇改的国际影响可以发现，人民币的确已经具备国际化的基础。811汇改后，当人民币对美元出现贬值时，很多新兴市场国家的货币不是盯住美元，而是跟着人民币贬值。这反映我国作为世界第一大贸易国和制造业大国的影响力。很多新兴市场国家由于和中国的经贸关系更加密切，实际上已经潜在的盯住人民币。而且，一些国家也已经主动将人民币纳入国家外汇储备，例如马来西亚，韩国、俄罗斯、尼日利亚等。

从此次汇改也可以发现，尽管人民币并没有持续贬值的基础，但是由于离岸市场外汇交易更活跃，而且缺乏监管，在遇到重大事件冲击时，离岸市场的力量反而比在岸市场更强。

总体而言，人民币已经有了国际货币的基础。只是由于人民币外汇市场的深度和广度还没有达到国际货币的要求，所以，在金融领域，人民币国际化业务总是被一些短期套利力量牵着鼻子走。外汇市场缺乏深度的主要原因是在岸人民币汇率缺乏弹性，市场主体防范汇率风险的意识不强，对外汇市场产品需求不足，导致外汇市场缺乏创新动力。