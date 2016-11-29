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时事要闻 | 2016年 11月 29日 星期二 14:24 BJT

一架载有81人的飞机在哥伦比亚坠毁--民航协会

路透波哥大11月29日 - 哥伦比亚民航协会周二在其网站上称，一架载有81人的飞机在哥伦比亚中部坠毁，乘客包括一支巴西足球队。

该协会还称，救援者正在飞机坠毁现场转移幸存者。机上有72位乘客和9位机组成员，乘客中包括Chapocoense足球队队员。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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