《A股技术分析》中国股市沪综指短线延续震荡走势

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京10月28日 - 中国股市沪综指.SSEC本周冲高后震荡回落。技术面显示，前期高点3,140点附近压力明显，大盘上涨意愿不强，短线料继续围绕3,100点附近震荡；中线看，周均线已形成多头排列，3,060点附近构成中级支撑，大盘整体仍为横向波动。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2flX4Og
沪综指本周初冲高接近前期高点3,140点后受阻回落，本轮上涨主要依靠权重股拉抬，人为迹象浓厚，对新资金缺乏吸引力。短期均线仍多头排列，出现大幅回落的可能性不大，大盘仍将在3,100点附近延续震荡，并伺机再度冲击3,140点一线。
近两周上涨过程中成交量虽有放大但力度不足，且缺乏连续性，主要为场内存量资金所为，多项技术指标出现钝化，缺乏指导意义，目前大盘再度恢复到以国家队护盘为主导的维稳行情，短期内波动率偏低，交易价值有限。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2flVJr1
沪综指本周收带上影小阳线，量能有所放大，前期高点3,140点技术压力较明显，下档周均线形成多头排列则显示多头略占优，3,060点附近构成较强支撑，后市大盘将以3,100点为中轴横向波动，暂难出现明确的上下方向性突破。（完）
(审校 曾祥进)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。