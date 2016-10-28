《A股技术分析》中国股市沪综指短线延续震荡走势

2003年11月12日，上海一家券商营业部内，一名股民盯着大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Claro Cortes IV

作者 曾祥进

路透北京10月28日 - 中国股市沪综指.SSEC本周冲高后震荡回落。技术面显示，前期高点3,140点附近压力明显，大盘上涨意愿不强，短线料继续围绕3,100点附近震荡；中线看，周均线已形成多头排列，3,060点附近构成中级支撑，大盘整体仍为横向波动。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2flX4Og

沪综指本周初冲高接近前期高点3,140点后受阻回落，本轮上涨主要依靠权重股拉抬，人为迹象浓厚，对新资金缺乏吸引力。短期均线仍多头排列，出现大幅回落的可能性不大，大盘仍将在3,100点附近延续震荡，并伺机再度冲击3,140点一线。

近两周上涨过程中成交量虽有放大但力度不足，且缺乏连续性，主要为场内存量资金所为，多项技术指标出现钝化，缺乏指导意义，目前大盘再度恢复到以国家队护盘为主导的维稳行情，短期内波动率偏低，交易价值有限。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2flVJr1

沪综指本周收带上影小阳线，量能有所放大，前期高点3,140点技术压力较明显，下档周均线形成多头排列则显示多头略占优，3,060点附近构成较强支撑，后市大盘将以3,100点为中轴横向波动，暂难出现明确的上下方向性突破。（完）