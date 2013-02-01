《阳歌专栏》华为再陷负面新闻中

2013年1月22日，在上海的一家电子产品市场，一名男子在看华为手机。

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**华为再陷负面新闻中**

关于某些企业的新闻似乎一波一波来，电信设备巨头华为的情况显然如此。沉寂了一段时间之后，华为上周公布年度获利上升33%，扭转此前一年因全球电信支出低迷而导致的亏损局面。本周早些时候，IDC称华为的智能手机业务在去年第四季急剧上升，使华为成为全球第三大手机生产商，位列三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)之后。

不过好消息突然终止，最新的消息暗示该公司可能在欧美面临新的障碍。报道称，一名欧盟官员要求华为将中国出口到欧洲的电信设备价格上调29%，以消除中国政府给予该公司不公平补贴的担忧。另外一则报道称，华为与试图向伊朗出售禁运设备的一家香港公司的关系比此前承认的更为密切。

先来看看跟欧盟有关的消息。报道称，欧盟贸易专员Karel De Gucht要求华为上调从中国出口到欧洲的电信设备价格，以抵消中国政府给予该公司的不公平补贴。另外，据报道该官员还要求中国承诺欧洲企业至少获得中国电信设备市场30%份额。

作为交换，欧盟将停止对华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)的调查，因两家公司被指获得中国政府不公平补贴。行业观察者会注意到，除了华为和中兴以外，全球大的电信设备生产商几乎都在欧洲，包括爱立信(ERICb.ST)、诺基亚西门子和阿尔卡特-朗讯ALUA.PA。

所有欧洲电信设备生产商都受累于全球电信设备支出下降，华为与中兴也受到了冲击。欧盟的要求看起来有些苛刻，我甚至觉得有些奇怪，特别是欧洲企业至少获得中国电信设备市场30%份额的要求，我看中国未必会答应。如果真这样，估计欧盟会在今年晚些时候对华为和中兴生产的电信设备采取某种惩罚性行动，或对两家公司构成很大冲击。

报道称，华为与香港公司Skycom的关系比外界此前所知的更加密切，Skycom曾试图向伊朗出售价值130万欧元遭禁运的惠普电脑设备。根据一篇外媒报道，华为现任首席财务官孟晚舟曾在Skycom董事会任职。华为曾将Skycom称为主要合作伙伴之一。但最近的爆料似乎显示两家公司的关系比之前承认的更密切。孟晚舟是华为创始人任正非的女儿。

以上两则消息对华为来说都不是好兆头，华为去年大部分时间曾陷于负面新闻中。我估计坏消息不会很快结束，今年华为和中兴都将面临挑战，特别是在西方市场，两家公司在那里面临的阻力将增大。

一句话：欧盟和伊朗有关华为的负面消息预示华为将面临艰难的一年，在欧美市场料遭遇更多阻力。

**携程业绩企稳 利润有望恢复增长**

在什么情况下净利润下降24%是好事？按常理答案应当是“任何情况都不是”，但对在线旅游服务公司携程(CTRP.O)而言，最新出现的季度利润下降却令投资者受到鼓舞，因为它意味着该行业最近一轮价格战开始缓和。这不仅对携程是好消息，对艺龙LONG.O、去哪儿等竞争对手也算好事一桩。去哪儿去年曾花大力气加入激烈的战斗争夺市场份额，该公司曾获百度(BIDU.O)投资。

我们先来仔细看看携程的季度业绩，以便更好地了解该行业的最新状况。携程是该行业最早、也是规模最大的企业，因此是行业的领头羊。该公司业绩发布后，其股价在盘后交易中反弹近4.5%，表明投资者认为他们所看到的是利好。

快速看一眼，携程的业绩实际上并无任何明显的能够令人大受鼓舞的迹象。携程营收增长介于15-20%的区间，延续了去年多数时间的趋势，该公司预计当前季度的营收仍将维持这样的增速。正如我在开头所说，携程净利润下降24%至1.93亿元，乍一看其实并无让人兴奋之处。但与前一季度净利润下降40%相比，或许可以看出该行业当前的价格战有所缓和。

还有一个正面迹象也反映了类似趋势，即携程第四季度销售和营销支出增长52%至2.81亿元，这一相对较大的增幅再次表明该行业竞争激烈。但要指出的是，这较上个季度74%的增幅放缓。此外，携程的利润率虽继续下滑，但下滑幅度与上个季度大致相仿，再次表明该行业正在企稳。

那接下来的问题是，随着整个行业企稳，携程及同业的利润何时才能重新增长？整个在线旅游板块的股价是否将要反弹？先来回答第一个问题，携程的利润很有可能在今年晚些时候恢复增长，如果当前的趋势继续，甚至在今年二季度就有可能恢复增长。

至于携程及在线旅游类股，正如我在去年7月所言，携程的股票可能值得一买，当时该公司股价约为每股14美元。如今，携程股价已涨至每股约20美元，且该行业的竞争若继续缓和，那其股价可能仍有进一步上涨的空间。

我个人非常看好携程，不仅因为该公司是行业领头羊，还因为其致力于发展旅游服务这一核心业务。近期，携程还与美国低价旅游服务商Priceline达成了合作。这一点与中国许多其他互联网企业不同，他们经常推出大量与核心业务无关的业务，而且这些业务最终还会赔钱。

去哪儿预计今年晚些时候将赴纽约进行首次公开募股（IPO），由此产生的一些正面消息，也可能令携程受益。去哪儿要是能成功赴美IPO，将会成为近几年国内首家在海外上市的大型旅游服务公司。综上所述，携程业务有望在今年晚些时候企稳，并会重回增长轨道，从而为其自身股价以及整个板块的股价带来一些强劲的上涨潜力。

一句话：携程最新业绩表明，中国在线旅游服务行业过热的竞争开始缓和，这将在今后半年为该行业股价带来强劲的上涨潜力。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：程芳/张家伟

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