《HOME专栏》若中国经济放缓 为何铜进口如此强劲？

图为上海洋山港附近一家仓库，一名工人在搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 孙国玉/陈宗琦/高琦/王颖

路透伦敦10月22日 - 中国--这个近年来全球各种金属需求的主要动力来源，经济增长正在放缓。

而这正是各类工业金属价格创下全球金融危机以来低位的原因。

铜价虽然没有跌落到2008-2009年危机时的最深渊，但也未能幸免。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜当前在每吨5,270美元左右，虽然摆脱8月低点4,855美元，但价格之低仍给铜产商造成了巨大痛苦。

可中国依然在大量进口铜，又该如何解释呢？

中国9月进口精炼铜351,000吨，为去年1月以来最高单月总进口量。

今年前九个月的累计进口量为255万吨，低于上年同期，但下降幅度仅为3.6%。

由于同期出口表现逊于上年同期，因此净进口下降幅度更小，仅为2.1%，相当于仅减少52,000吨。

实在称不上是锐减吧？

中国2015年前九个月铜进口数据图：tmsnrt.rs/1XlJaIw

中国精炼铜贸易数据图：tmsnrt.rs/1XlJWp4

**个中蹊跷**

提到中国的铜进口，精炼铜当然只占整体的一部分。

会不会是因为进口铜其他项目的变化，造成精炼铜进口如此坚挺？

当然，某些项目的今年以来降幅比较大，像是铜合金与阳极铜等。但在整体进口量中，这些只是相当小的部份。

以铜合金为例，去年进口总量仅有4.6万吨，与中国每月精炼铜进口量相比是小巫见大巫。

废铜进口量今年以来减少6%，或许是个较大的因素，因为废铜对中国精炼铜的供需有双重影响--废铜进口减少，导致中国本身以废铜二次加工的精炼铜产量降低，也会促使初级加工的使用者增加使用精炼铜原料。

此外，这是一个长期持续的趋势。废铜进口量从2013年初以来持续下滑。

那么，铜精矿进口上升，应该有抵销废铜进口下滑的部分吧？

铜精矿9月进口121万吨，为历来第三高，今年累计进口量则增长9.2%，这个上升趋势的持续时间，甚至超过废铜进口下跌趋势。

原则上，中国进口与加工的铜精矿愈多，它需要从国际市场进口的精炼铜就越少。

简而言之，并没有明确证据显示，今年精炼铜进口持坚，是铜产品组成变化的直接影响。

**需求好于预期吗？**

这表明中国对铜的需求并不像人们普遍想象的那样糟。

特别是在上海等港口城市的保税仓库，铜库存都在下降，因为铜已经流向内陆市场。

对于这些处于不确定状态的库存并没有具体数据，之前一直被列入“进口”栏目，但未支付增值税。但最新的估测数据显示，这样的库存大约有40万吨，较8月的约57万吨大幅减少。

当然了，正是由于这些在统计上不透明的库存的移动，使得评估中国真实的铜需求状况非常不容易。

国际铜业研究组织(ICSG)根据对表观需求的计算得出的统计数据，不仅具有误导性，还严重自我参考，如果按照这么高的精炼铜进口数据，9月的表观消费量应当跳涨。

ICSG预计中国今年的铜表观消费量持平，但在10月预估中做出了重大说明，称其它机构估计中国实质铜需求增长约为3-4%。

这符合国际锻铜委员会(IWCC)的评估。该机构预计今年精炼铜的实质需求将上升3.1%，明年增长3.3%。

而且，今年的需求增长可能主要落在下半年。

这部分要归结于预期中的景气复苏，以及因于特定的铜密集型行业，比如电网的支出，尽管中国经济的大背景是由大量使用金属的固定资产投资型经济转型。

中国国家电网今年的投资落后于目标，受到另一宗腐败案的调查影响。

但根据麦格理银行的分析师，9月的支出较8月跳涨23%，他们预计第四季的活动和支出将继续上升，以便尽可能的接近（年度目标）。（2015年10月20日的“中国铜业调查”）

如果情况属实，铜生产商理应会在支出上升以前，先看到订单增多，这就可以帮助解释为什么铜进口如此快速增加。

**中国进口**

当然，也许还有其他因素也在起作用。

中国国家物资储备局(国储局)是否在不动声色地尽量吃下？很有可能。当然，如果国储局确实在这么做，就算以这个秘密机构自身的标准衡量，其行事也会格外谨慎。

中国生产商是不是在控制生产，甚至自己尽可能多地买进铜金属？也有可能。因为根据炼厂的习惯，他们不会在每年谈判次年冶炼合同条款之前买入现货铜精矿。

而这其中显而易见的一点是，中国铜需求增长确有放缓，但并未崩溃。

这显然会阻止伦敦金属交易所(LME)的库存上升，因为中国每进口一吨铜，都意味着全球其他地区的供应减少一吨。

LME铜库存自9月初以来一直呈下降趋势。未指定出库的库存仅223,375吨，为6月以来最低。

这就使LME短期交易品种保持紧俏，三个月期合约相对于现货仍然处于逆价差。

这本身并不足以阻止价格继续下跌，但却足以让那些担心空头陷阱的做空者不敢轻举妄动。

换句话说，铜市比起一些其他工业金属市场仍平衡得多，至少在供应链的精炼金属这个环节是这样。

而且只要中国继续以9月的速度进口精炼铜，情况就不会有太大变化；只要中国保持这种进口速度，中国经济放缓就会一直仅此而已，并不会更加恶化。(完)