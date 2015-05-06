《KEMP专栏》油价上涨 美国汽油需求复苏或成无本之木

图为美国加州一家加油站，汽油从加油枪上滴落。 REUTERS/Mario Anzuoni

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 郑茵/汪红英/刘秀红/许娜

路透伦敦5月7日 - 美国汽油日需求目前较去年同期高30万桶左右，因汽油降价以及经济持续扩张，鼓励驾车人更多开车。

美国能源资料协会(EIA)发布对美国客户汽油供应估计数字显示，今年需求始终高于去年同期水平。(link.reuters.com/wav64w)

实时汽油消费无法准确衡量。EIA估计油品供应是根据公开报告中的炼厂产量、进口、出口以及库存变化来推算。

其它方面的估算误差当然就会导致需求预估也出现差错。出口方面特别成问题，因为EIA并不对出口情况直接调查，只能等到海关数据发布。

EIA的估算过程中，在分摊国内消费掉的或出口的汽油时也有问题，特别是当出口水平变化迅速的时候。

尽管如此，数据还是清晰地显示大量汽油从美国流通体系中消失，要么是因为消费增加，要么就是被出口了。

最有可能是二者兼而有之：对于美国炼油商而言，自今年初以来，内需和出口市场均表现不俗。

另外，已公布的国内汽油需求平均增幅为每日30万桶，与各州公布的驾驶里程数及燃油销售数据相符。

占全美汽油销量10%的加州公布，1月汽油销售增幅大约为每日3.2万桶，这与EIA的预估一致。

**汽油零售价**

汽油消费能否保持强劲，还取决于油价是否依然便宜，足以促使驾车者尽量选择驾车。

布兰特原油已较年初触及的低点上涨超过21美元，或45%。

EIA的数据显示，全美汽油零售价同期每加仑上涨逾0.6美元，升幅接近29%。

不过，汽油零售价仍较2014年6月时的每加仑单价低1美元，因此仍能够激发一些额外的驾车需求。

但如果继续涨价，汽油消费料将再度放缓，不再成为油市中最为强劲的需求来源之一。

汽油价格的上涨速度，远远超过EIA今年1月甚至4月初时所做的预期。若价格持续走高，那么预期中页岩油产出下降的情况可能为时不长。

在对冲基金和其他资产管理公司的趋势跟踪和动能买盘在推动下，油价短期内想不继续上涨都难。

不过油价的上下行风险目前似乎比年初时均衡得多。如果油价继续按当前速度上涨，则下行风险加大。

**驾车高峰季节**

尽管炼厂原油加工量已然大大高于正常水平，但面对强劲的国内外需求，汽油库存的增长仍非常有限。

商业汽油库存目前达2.27亿桶左右，较10年平均水平2.11亿桶高出约1,600万桶，或7.5%。(相关图表：link.reuters.com/hev64w)

库存仍处在可控水平，尽管美国炼油商自今年初以来把原油日加工量提高了100万桶，甚至更多。(相关图表：link.reuters.com/mev64w)

汽油库存增幅有限，相比之下，原油库存自2015年初以来已大幅增加1.05亿桶，或27%。

随着美国进入夏季假期季，需求应该会在未来四个月进一步增强。

从冬季中旬的季节性低位到夏季中旬的季节性高位，美国汽油的日需求量通常会增加50万桶左右。

目前为止，汽油日需求量已较2月中旬增加了大约25万桶，因此应该还会在未来2-3个月增加25万桶。

2015年夏季驾车季有望成为七年前金融危机爆发以来，美国汽油需求最旺盛的季节之一，但前提是零售汽油价格有利于消费者。(完)

(译文审校 王丽鑫/张荻/王颖/艾茂林)

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