《RUSSELL专栏》分析冻产问题不要再过度揣测产油国言外之意 没用

2010年10月5日，法国马赛，一名男子在停泊的油轮附近钓鱼。 REUTERS/Jean-Paul Pelissier

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡9月8日 - 油市有一个特色，就是往往过度分析和解读各方发出的每一个字眼。当前的分析热点是关于冻产问题的争论。

但业内及媒体评论人士也许该停下来了，不要再继续自以为是地猜测产油国领导人讲话的言外之意，而是应该把注意力放在他们实际使用的措辞上面。

最近，关于石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等其他主要产油国是否会限制产出的问题，评论人士又纷纷登场大发议论，制造了大量混淆视听的噪音。

实际上，将来决定是否能够成功限产的是四大产油国的立场和行动。

他们是沙特、俄罗斯、伊朗和伊拉克。

因此，为了拨云见日，应该聚焦于这些国家的石油主管最近说了什么话，并从字面上来理解其含义，而不是试图确定分析师与媒体认为这些主管真正想表达什么意思。

首先以石油出口大国沙特阿拉伯来说，在沙特与俄罗斯就广泛合作协议发表联合声明时，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫在9月5日发表了相关言论。

“目前没有必要冻结产量...我们可以等一段时间再做此类决定，”法力赫称。“冻产是首选方案之一，但不一定马上就实施。”

这意思相当明显，目前不会冻产，但可能在未来某一时段冻产。

如果想要阐释这些言论的话，最简单且符合逻辑的意思就是，在本月稍后阿尔及利亚举行的产油国会议上，不会作出任何决定，但在11月的石油输出国组织(OPEC)会议上可能会有决定出台。

就俄罗斯来说，该国能源部长诺瓦克在9月5日称，冻产将帮助市场恢复平衡，如果作出冻产协议，俄罗斯将会加入。

他的意思也相当明确，俄罗斯希望冻产，但每个国家也要赞同。

诺瓦克还称，应允许伊朗将石油产量恢复至遭西方制裁前的水平。

**伊朗和伊拉克不会冻产**

伊朗人对这种状况再明确不过了，他们最近的言论就突显了这一点。

伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务部主管Seyed Mohsen Ghamsari在新加坡参加阿格斯原油论坛(Argus Crude Forum)时表示，伊朗在未来两三个月将日产量提高至400万桶，并力争两三年后提高至500万桶。

“我们可以根据市场需求提高原油产量，”Ghamsari表示。

据此看来，这意味着伊朗希望未来数月将提高产量和出口。伊朗目前日产出约为380万桶。

因此伊朗不会冻产。

那就剩伊拉克了，但其情况也与伊朗相同，未来数月料也增产。

“明年产量和出口会稳步增长，”伊拉克国家石油营销组织(SOMO)的负责人Falah Alamri在新加坡对路透说。“还不清楚会增长多少。”

虽然Alamri未就出口的增长预期给出具体数字，但可以肯定地说伊拉克不打算冻产。

因此，综合分析四大产油国的言论你会发现，沙特表示将供应客户所需的石油量，现在无需冻产，俄罗斯称冻产也很好，而伊朗和伊拉克则称计划提高产量和出口。

然而，抛开这些明确的表态，看看传统和社交媒体、读读分析师报告，你会发现冻产仍很有可能实现。

这与产油国实际所说的及所做的完全相悖，8月OPEC石油产量比7月每日增加40,000桶，达到纪录高位每日3,350万桶。

媒体和其它评论人士是否因令冻产成为市场的中心话题，而无意间充当了油价上涨的推手？看起来确实如此。(完)