《Kaletsky专栏》“安倍经济学”的激进力量

图为5月16日，日本东京行人在银座购物区街道上穿行。 REUTERS/Toru Hanai

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

路透5月17日 - 日本周三公布国内生产总值(GDP)增长率为3.5%，意味着日本可能是七国集团(G7)当中经济增速最快的国家。

整整六个月之前东京股市触及低谷，而如今日经指数已飙升近80%。

与此同时，日圆兑美元也经历了波动最大的六个月。所有这一切似乎都和安倍晋三胜选、以及他对日本央行的治理安排息息相关。

尽管经济停滞长达20年之久，但目前日本仍是世界第三大经济体，2012年的GDP规模为6万亿美元，相当于法国、意大利和西班牙的总和。

各地的金融家、企业领袖和经济分析师不禁开始发问：日本是否终于在采取真正的激进行动，来修复经济并终止“失去的20年”？

然而，这是一个错误的问法，它混淆了两个迥然不同的问题。而正是需要仔细区分这两个问题，才能够理解日本的现状。

问题一，日本是否真的在致力于实施这些比过去20年内任何尝试都要激进得多的行动？

问题二，如果赋予决心和恒心，这些行动是否将能修复日本经济？

第一个问题的答案在3月时明显是“是的”，当时安倍任命黑田东彦为日本央行总裁。黑田东彦是一位有独立思考的人，和寻求团体共识的官僚官员迥然不同。日本过去20年来由官僚官员一手主导政策决策。

黑田东彦在上任后的第一场日本央行会议旋即展现了这方面的能力。他宣布了惊天动地的货币刺激举措。相对于日本经济的规模，其刺激举措约是美联储在美国推行量化宽松力度的三倍大。

但还有第二个问题：日本史无前例的宏观经济扩张能否成功推动所希望的经济成长？答案是“或许”。

毕竟日本有很严重的结构性问题。其人口正在萎缩、投资分配不当、巨额公共债务、服务业和农业有贸易保护主义游说团体、劳动行为僵化、管理阶层缺乏创造力等等，不胜枚举。这些没有一项是可以用货币政策来修正的。

那么股市投资者为什么变得如此乐观?那是因为那些追求从宏观经济趋势中获利的由上而下型投资者，往往会忽略了由下而上型投资者的怀疑心态。去想一想为什么他们这么做，以及为什么他们可能是对的，该我们转回到我的两个问题上。

由下而上型的分析师，他们想到的主要是结构性问题，想当然地认为尽管宏观经济政策虽然大胆，但却无法帮助索尼发明下一个iPhone。它们也无法把节约度日的领取退休金者变成挥金如土的人，或者让日本企业不再保留获利，改为提高股利来把过多的现金发放给股东，或者调高员工薪资。

另一方面，宏观投资人则将史无前例的财政和货币扩张视为买进日股和卖出日圆足够好的理由。但若多头宏观投资人以足够的决心持续操作日本资产，他们可能改变日本经济景况，并赢得与由下而上分析师的斗智。

有四个理由这是可能实现的。

第一，股市上涨和汇率下滑带动的财富效应，可以改变部分结构性问题。

Fung Global Institute的Andrew Sheng估算，近期市场走势所带动的日本家庭财富增长，已经相当于国内生产总值(GDP)的约40%。额外的财富已经让消费者信心大幅改善，且可能提振消费者支出和企业扩张，尤其是服务业。同样地，日圆贬值带给日本出口商额外的获利，必定会使薪资和股利增加，也会刺激更多消费。

第二，日股多头走势主要是由着重宏观议题的投资人所推动，而焦点放在结构性议题和由下而上企业分析的传统长线投资者，大多错失了多年来最佳的投资机会。

如果日股涨势迅速逆转，就不会有什么差别。但由于许多传统投资人没搭上这波涨势，意味着日本多头市场还有很长一段路要走，而非已经接近高点。只要多头市场再持续几个月，持怀疑态度的由下而上投资者也会不得不跟着买进，才能维持业务。

在这些投资者加入后，他们也会找到相信企业和经济基本面改善的理由，而不是去质问货币政策是否能协助索尼发行下一个iPad产品，他们会开始臆测，索尼股价涨得这么快，他们必定有些相当棒的产品正在开发中。

第三，若多头宏观分析师开始盖过了对于结构性的质疑，这类预期的改变本身也会转变成经济景况的改变。若多头金融市场带动了对日本长期成长前景的信心，那么投资、消费和就业都会强劲增长。日本会因此成为凯恩斯“动物精神”理论的典型案例，也会印证了索罗斯的“反射理论”--金融市场有能力改变经济景况，而非仅反映经济现况。

最后，过去几个月的宏观经济刺激举措只是安倍计划的起点，而不是终点。安倍经济学包括“三支箭”--财政刺激、货币宽松和结构性改革。安倍只有在赢得7月的参议院选举后，才会射出第三支箭。

这项选举过后，安倍几乎肯定会在以下领域实行结构性改革：国际竞争力、女性参与工作、放松就业管制、降低能源价格和公司税。这些改革可能会遭遇强大的政治游说团体的反对。但至少部分改革肯定会被推行。

原因是日本别无选择。安倍经济学最初几个月推行的财政和货币扩张举措非常激进，以至于没有退路。除非日本能实现更快的经济增长，否则安倍刺激宏观经济的激进举措将会带来债务沉重及货币供应过多问题，会让金融系统破产，并可能引发超级通胀。

简而言之，安倍在打赌他的经济计划会在日本取得成功。他现在必须竭尽所能，通过采取宏观刺激举措和结构性改革来实现强劲的经济增长。安倍经济学的帐本显示，可以容忍的经济停滞不再是日本的选项。(完)

(编译 艾茂林/戴素萍/王冠中/杜明霞；审校 石冠兰/王洋/张荻/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。