《Aenlle专栏》境外基金经理看好中国改革 押注消费类股

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Conrad de Aenlle

路透加州长滩11月27日 - 中国领导层本月勾勒出全面经济、法律及社会改革计划，已受到投资人的欢迎。

改革细节公布之后，上证综合指数.SSEC在两天内就涨了5.6%。

中共十八届三中全会改革蓝图的精髓在于，关键市场--包括大宗商品资源、利率、汇率，将逐步放宽限制，此外还有未来土地所有权改革的大方向。而这当中最重要的，或许就是国家主席习近平宣示的国企改革思路，大型国企长久坐拥的特权将逐渐消失。

随着生活品质的提升，消费支出在中国经济中扮演了更重要的角色，取代了持续数十年由制造业出口主导经济的情况。这一趋势可望得到改革蓝图的助力，资产配置经理人认为，这是中国股票投资者不应错过的领域。

“国内消费市场前景比较看好，”Invesco Asia Pacific Growth Fund基金经理人之一BrentBates说。“出口企业难以摆脱薪资压力，未来的日子可能不好过。”

Bates建议投资人，消费能力日益增长，若想从中获利，就应押宝消费产业。他看好澳门博彩运营商类股，因澳门已超越美国拉斯维加斯成为赌迷的朝圣地。

他特别青睐银河娱乐(0027.HK)，到9月底为止，这支股票在他的投资组合占比已达1.3%。

银河娱乐股价乍看之下有点贵，市盈率约为28倍，而全球博彩股的平均市盈率为22倍。不过Bates指出，银河娱乐的股东权益报酬率(ROE)高出行业均值50%左右。

银河娱乐股价现时股价约为60港元(约8美元)，远高于Bates买进该股时的价位25港元左右。他不愿明说为何减持该股，但表示Invesco的经理人考量到获利成长、资本的有效利用和与成长前景相关的估值。

Bates并称，中国不断在兴建桥梁、码头和高速铁路，游客可以方便地往返澳门。这些游客多数家境小康，并非都是贵宾级的豪客。澳门向来以吸引赌客出名，其赌场往往能赚取高额的利润。依他之见，银河娱乐尤其有能力因应日益大量涌入的人潮，因为澳门寸土寸金，而该公司要比竞争对手有更多的土地可以兴建赌场。

Guinness Atkinson亚太股利型基金的经理人EdmundHarriss亦持有银河娱乐的股票。他以约27港元买入，并将之称为“印钞机”。

**智能手机，智能行动?**

Harriss还持有数档科技股，由于游戏和即时讯息等服务使得智能手机和个人电脑的使用增加，消费性类股将从中受惠，因此他看好个人电脑厂商联想(0992.HK)、线上游戏业者网易(NTES.O)和搜狐网(SOHU.O)，以及互联网门户网站腾讯控股(0700.HK)。

Harriss以略高于5港元的价格买入联想；如今股价来到9港元。他买进网易和搜狐的价格分别为21美元和47美元，这两档股票目前股价约65美元左右。腾讯控股的涨幅更大，他以约80港元买入，这几天股价已涨至逾400港元。

在高价品方面，他持有宝信汽车(1293.HK)，以逾7港元买入，和近期的水准相去不远。宝信汽车的汽车经销网络不断成长，专门买卖路虎、奔驰(Mercedes-Benz)和宝马(BMW)等高档品牌汽车。

**效率当先**

Harriss可以从三中全会中受益的另一个方式是，在领导层倡导保护环境力度和提高能源利用效率之际，找到可能因此而发展起来的公司。

“需要找到那些可以更有效运转的企业，”他解释道。“因中国正关注产能过剩行业并关闭高排放企业。”

更有效率的企业可以用较低成本制造产品，并获得更大市场份额。他拿安徽海螺水泥(600585.SS)作为例证，称赞这家企业生产一吨水泥仅使用约70千瓦电力，约合标准耗电量的一半。Harriss曾以35元人民币左右的价格买进该股。10月份中国股市大跌之后，目前该股股价仅为16元，Harriss认为这个价格相当便宜。

和Bates一样，Harriss拒绝透露其所持股票出售标准，但他表示，目前所持股票较其预估的公允价值低37%。

三中全会的方案将会执行到2020年。虽然有到头来改革仅停留在口头的风险，但Harriss仍倾向于去看光明的一面。他说，实现目的只是乐趣的一半所在。

“中国股票在一段时间以来受到抑制，因投资者一直认为中国增长陷入停滞且不愿调整模式”，他说。(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/石冠兰；; 审校 屈桂娟)

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