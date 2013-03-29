《de Aenlle专栏》TIMP四国崛起 金砖四国让道

撰稿 Conrad de Aenlle

路透加州长滩3月29日 - 人人追捧的妙龄新秀也会有一夕之间色衰爱竭的时候，原因只不过出在美人迟暮，且有新登场的后浪予以取代。

这样残忍的现实就降临在巴西、俄罗斯、印度及中国这所谓的金砖四国身上。这些往日的清纯佳丽如今却苦苦挣扎，摩根士丹利金砖四国指数在截至3月25日的一年内下跌了6.5%，而四个规模更小的经济体--土耳其、印尼、墨西哥及菲律宾的表现出色，同时期的涨幅介于9.4%(印尼)至37.7%(菲律宾)；四国被昵称为TIMP市场。

和许多新兴市场一样，TIMP国家受惠于经济高速成长。国际货币基金组织TIMP四国今年实质国内生产总值(GDP)成长率分别如下：墨西哥及土耳其料成长3.5%，菲律宾料成长4.8%，印尼则可望成长6.3%。

发明TIMP一词的Turner Investment Partners投资长Bob Turner看上这些国家的原因，在于这些国家具有一些让当地股市持续扩张、且有利可图的特质，包括有利的人口结构、不断强化的经济体质及政治架构。

“这些国家的人口年龄层较低，与退休人口相较劳动人口的比率偏高，”Turner解释道。“这些国家也有许多待完成的基础建设，银行体系的杠杆程度也不高。”他指出，和许多成熟国家不同的是，这些国家的政府或个人都未过度借贷，因此有扩大借贷以带动成长的空间。

但对于Turner而言，并非所有快速成长的小型经济体都具有列入TIMP的特质。他之所以不推荐其他具有年轻人口且迅速成长的国家，是因为这些国家缺乏流动性充足的股票市场、多元化的工业基础、以及充分的金融及法律制度。

**动人的特质**

Turner表示，TIMP国家各有特质，增添个别的魅力。他举例，譬如土耳其的所在地，沿着一条轴架接欧亚大陆，而另一轴则串接俄罗斯和阿拉伯世界；墨西哥以“制造业复兴”着名；印尼有着以亚洲标准来看正迅速增加的中产阶级；菲律宾则拥有蒸蒸日上的客服中心产业。

Harding Loevner新兴市场基金(HLEMX.O)联席经理人Rick Schmidt也在TIMP国家发现和Turner看法相似的有利因素。然而Schmidt倾向依个别特性来观察这些国家，而非照单全收。

“那些国家的人口结构明显较有吸引力，”他说。“我喜欢那些市场，但不想把它们看做一整个群体的概念。”

他审慎表示，如果这四个国家中有任一国的形势变得不那么有利了，那么将四国视为单一实体可能会使投资者不再其中寻觅较有生产能力的市场。他还怀疑，这些市场的报酬会不会有点太高，以致难持久。

“这些题材都是真实的，因此那些市场表现得极好，”Schmidt注意到。“但过去的表现一定就能保证未来的成绩吗？”他认为菲律宾并非如此，他表示他避免投资菲律宾，因当地估值偏高；不过他对其他三国资产都有持仓。MSCI Philippines Investable Market Index指数近来交投于市盈率(本益比)19倍水准，标准普尔500指数为14倍。

Amana开发中国家基金联席经理人Scott Klimo对菲律宾也表达了类似的疑虑，不过他认为，TIMP国家的共同未来光明，亮丽程度足可说它们“确实属于我会较热切关注的国家之列”。然而他鼓励小型投资人透过基金，而非个股来布局，因为相对而言那些市场还不太明朗。

侧重TIMP国家的上市交易基金(ETF)包括iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO.P)；Market Vectors Indonesia Index ETF (IDX.P)； iShares MSCI Philippines Investable Market Index ETF (EPHE.P)；iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund (TUR.P)和iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund (EWW.P)。

希望对各种题材都尝试一番的投资人，可以从一些TIMP国家个股的美国存托凭证(ADR)下手。

Klimo非常看好TIMP国家的电信服务商个股，包括印尼的Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia Tbk PT (TLKM.JK)及Indosat Tbk PT (ISAT.JK)；土耳其的Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (TCELL.IS)；及墨西哥的America Movil SAB de CV (AMXL.MX)。

Klimo指出，由于墨西哥政府推动解除电信业管制的计划，America Movil可能面临更多竞争，但因为广播也同时解除管制，他预期America Movil也将受惠。

他对另一支电信股则有矛盾情结--菲律宾Philippine Long Distance Telephone Co (PLDT)(TEL.PS)。他喜欢这档个股，但不喜欢它目前的价格。PLDT周三股价相当于71美元，市盈率(本益比)为18倍。“我认为它是一家好公司，但我在等待稍微更好的进场水准，”他称。

Schmidt的选股名单包括印尼汽车制造商Astra International Tbk PT(ASII.JK)及土耳其银行业者Turkiye Garanti Bankasi AS (GARAN.IS)。这两家都有发行ADR，但交易量非常低。

他在墨西哥个股投资甚多，其中包括机场营运商Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASURB.MX)、饮料厂商Fomento EconomicoMexicano SAB de CV (FMSAUBD.MX)及其关系企业Coca-ColaFemsa SAB de CV (KOFL.MX)。

Turner青睐的个股包括墨西哥银行业者Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV(SANMEXB.MX)、印尼收费公路建设及营运商Jasa Marga Persero Tbk PT (JSMR.JK)及Turkcell。

虽然Turner对TIMP国家期望甚高，但他也承认有一些潜在风险。

“谈到新兴国家，永远都有主权风险，例如由一个比较不支持资本主义的新领导人上台，”他称。此外，“只要全球经济放缓，对新兴国家的影响都会较大。”

但他预期在可预见的未来，TIMP国家将持续炙手可热，因为他们将走上与之前新兴国家一样的繁荣之路，直到被后起之秀取代。(完)

(编译 张明钧/张若琪/蔡美珍; 审校 王洋)

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