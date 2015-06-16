《阳歌专栏》阿里巴巴欲推出视频服务TBO

图为在阿里巴巴集团总部内拍摄的企业标识。 REUTERS/Aly Song

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**阿里巴巴欲推出视频服务TBO 滴滴快的融资直面Uber**

一句话：阿里巴巴计划推出在线视频服务，或预示着将全面收购优酷；滴滴快的进行大规模融资，或将与Uber在租车市场大战一番。

今天互联网行业曝出两则重大消息，显示在线视频和租车服务领域的激烈竞争。阿里巴巴(BABA.N)称打算推出视频流媒体服务，希望做中国的Netflix(NFLX.O)。报导称刚刚合并的滴滴快的计划融资15亿美元对抗Uber。

阿里巴巴也是优酷YOKU.N的主要股东，计划推出的视频服务似乎意在针对乐视网(300104.SZ)。阿里巴巴和腾讯(0700.HK)都是滴滴快的的支持者。Uber也是互联网行业炙手可热的企业，以撼动传统的出租车和豪车租赁服务而知名。

阿里巴巴打算未来两个月推出的视频服务名为“TBO”，即“Tmall Box Office（天猫家庭影院），通过自家的机顶盒和智能电视实现，搭载自己的操作系统。报导援引阿里巴巴高管刘春宁称，希望向Netflix和HBO看齐。

报导没有提到优酷，但我猜测优酷将是主要的内容提供商。阿里巴巴和旗下一直基金大约一年前收购了约20%的优酷股份，甚至可能全面收购优酷。

媒体报导指出，滴滴快的计划从新投资者和既有投资者那里融资15亿美元，公司估值为120-150亿美元。今年早些时候两家公司合并时估值只有90亿美元。估值迅速上升似乎在中国是常见的现象，得益于国内外投资者强劲兴趣。

新资金将有助于滴滴快的迅速提升租车服务，与Uber一争高下。滴滴和快的凭借出租车打车软件崛起，现在仍是行业龙头。而Uber则是通过私家车租车服务在中国市场迅速崛起。

几天前，Uber内部邮件称该公司计划今年斥资10亿美元加强中国业务。滴滴快的进军专车服务相对较晚，上周宣布提供10亿元人民币补贴推广该服务。Uber肯定不会坐以待毙，因此未来一年可能出现活跃甚至白热化的竞争。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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