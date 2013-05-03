《Alpha Now专栏》熊将出没请注意？分析上次熊市或助避险

(本文作者来自汤森路透旗下投资分析网站Alpha Now，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kozey；编译 洪曦/蔡美珍

路透Alpha Now5月2日 - 投资者和预测人士对于美国股市只顾上涨，似无回落之意颇感紧张。全球经济数据走弱(特别是德国经济)，一些专家也纷纷表示熊市身影隐约可见。那么，什么才是未雨绸缪的好办法呢？

汤森路透StarMine针对2008-09年金融危机期间，表现不佳股票的影响因素进行了分析。StarMine发掘了10支个股，它们具有两个特质：1)当时的表现超过大盘，目前也同样出色;2)时至今日，这些个股依然具有2008-2009年时跑赢大盘的要素。

如果从今年初时开始投资于美国股市，那么在过去的这个季度你应该颇有斩获(是的，你并没有看花眼)。截至3月底，标准普尔500指数总回报率达到11%，若从去年11月算起，涨幅则在19%。一部分投资人士也许会因此感到畏惧。为什么？因为市场连一次细微的回调都还没有过，故一些市场预言家声称，股市将会很快回落。预测的下跌幅度最低为5%，最高达到完全可归为熊市的20%或更多。

**有关熊市的假设**

宏观经济数据看似为熊市预期提供了一些支撑。随着美国与全球经济的联系越来越紧密，任何来自海外的问题都能够且确实会波及至少一些美国企业。

悲观派人士大多把证据指向中国、黄金及欧洲的疲软现象。中国持续呈现信心不振，同时基本金属需求亦在放缓。金价在4月创下最大价格跌幅，引起更多不安情绪，不过还有一些人仍在等着黄金可能再度遭遇另一波重挫。根据4月16日公布的国际货币基金组织(IMF)全球经济展望报告，全球经济成长预估再度下修，其中包括摇摇欲坠的欧元区。IMF报告原文请连结(r.reuters.com/wym47t)

IMF对2013年全球经济增幅预估由3.5%降至3.3%。欧元区经济的火车头--德国，不仅企业信心下滑，汽车销售亦大减13%。

**从过去经验汲取教训**

虽然现在还看不出2013年有市场崩盘的可能，但我们认为或许能够从2008-2009年的熊市学到一些教训。不过，我们用的是一种与传统不同的角度。多数历史分析都专注于跌幅小于标准普尔500指数的类股板块，但StarMine Quantitative Research则是检视促成这些突出表现的因素。根据这些在2008-09年期间致胜的相同因素，我们便能挑出目前拥有这些突出特质的个股。

StarMine分析了有助诠释未来股价表现的25个基本因素。最后得出Smart Holdings模型，这个模型根据这些因素受到重视的程度高低，衡量机构投资人对个股的需求水准。我们运用了Thomson Reuters OP的所有机构投资人持股资料库数据，逆向分析了基金买进卖出行为。

在下面图表中，这些因素依照受重视程度从1排至25，时间从2008年9月开始(左边注明‘2008-09’的一栏)。举例来看，过去12个月现金流量与股价之比(‘T12M CF/P’)的排名一直很高。这表示，在这个标准下显得股价便宜的个股，获得买进的机率高于被卖出。以直觉来看，这是合理的--这些个股不但便宜，而且现金充沛，比较不容易被当时的信贷紧俏影响。这些企业能够自力筹资的可能性更高。股东权益报酬率(ROE)较高的个股也很受青睐。

图表连结(r.reuters.com/rys77t)

我们以2008年9月到2009年4月这段时间最有力的致胜因素，运用Thomson Reuters StarMine进行筛选。我们的筛选条件包括下面几项：

* 市值至少20亿美元，平均交易量超过40万股

* 中期股价动能在所有美国个股中位于前33%

* 成长率及ROE高于长期稳定中间值6%

* 股价/现金流量比的排名为前50%

* 利息覆盖率排名在最后20%者，予以剔除

**结果**

我们在2013年4月的分析中筛选出23家企业。其中10家在2008年9月1日到2009年3月5日期间表现都超越标准普尔500指数(也就是跌幅小于标普500)。这10家企业名单列表(r.reuters.com/sys77t)

跨国医疗科技公司Becton Dickinson(BDX.N)就是符合上述特性的代表例子。它的股价/现金流量比(P/CF，市现率)为10.8，低于10年中值11.7，而未来12个月P/CF只有10.1。同样的，这家公司的历史ROE为35%，高于前一年的25%。这就是能够令投资人产生信心的财务实力。

这些公司都通过我们的筛选标准，而在2009年美股触底之前的那段时间表现超越标准普尔指数。如果放宽筛选标准，将有更多企业入选，而就像之前所说的，共有23家企业通过筛选，但除了这10家公司之外，其余企业在上次美股熊市期间并未打败大盘。最后一点是，到2013年4月24日时，这10家企业中，有七家表现轻松打败大盘，三家则是小幅落后。面对紧张气氛的聪明投资人不妨仔细研究一下我们列出的个股致胜因素。(完)

(译文审校 程琳/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。