《HOME专栏》IAI库存数据吹熄灯号 铝市更加混沌不明

图为俄罗斯西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克一家铝冶炼厂的铸造车间，一名工人在做记录。 REUTERS/Ilya Naymushin

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/高琦/陈宗琦

路透伦敦2月4日 - 国际铝业协会(IAI)已经宣布，将不再公布每月生产商库存数据。

IAI的成员似乎是要么根本没提报库存数据，要么很难及时提报。由于这些问题变得非常严重，IAI现在觉得“继续公布这项不完整的资讯，可能有误导之嫌。”

确实，过去几年来这项数据的重要性已经大幅下降，反映出全球铝业的变化，特别是中国部分。

但失去这项数据，等于让原本已经极度混沌不明的铝市，又少了一盏指引的灯。

由于铝金属打入主流汽车行业，铝市成为增速最快的工业金属市场，但因为定价模式分化，铝市也是失调最严重的市场。

混沌不明可能是定价问题的部分原因。如果真是如此，那么统计数据方面的黑洞愈来愈大，可能也会对铝金属持续成长前景构成长期威胁。

**统计数据走到尽头**

IAI在统计库存数据方面的问题，在2014年下半年变得更为突出，当时有35家冶炼业者无法准时提交数据，或根本没有交出任何数据。这占了IAI统计家数的三分之一左右。

别忘了，IAI本质上是一个生产者组织。它的所有成员都是生产商，而正如IAI官网的说法，它的主要功能是“透过让全球更加认识铝金属独特及珍贵特质，以扩大铝市场。”

在IAI列出的六大目标中，收集及公布统计资讯，只排名第五。

对于产量及库存数据，IAI只能依赖协会成员及非成员生产商自发性提供。

而特别是在库存数据方面，这套申报系统的重要性已经所剩无几。

下表是IAI自1973年1月开始公布以来的库存数据，其中有未锻造库存，以及涵盖废金属、加工中及成品的总库存。

1973年以来IAI库存数据图表: link.reuters.com/cuf93w

这种长期跌势反映出那段时期多发生的许多变化，特别需指出的是LME等终端市场的增长，以及生产商向缩小库存管理模式的转变。

但这也同样反映出全球生产在那段时期所发生的改变。

以俄罗斯为例，在柏林墙倒塌后，俄罗斯加入了西方市场，但IAI并没有俄国的库存数据，即便俄罗斯成为了IAI的一个成员。

更加重要的是，这个数据也不包含中国，要知道中国铝产量占了全球产出的约一半。对于IAI密切关注的生产数据，他们没有任何获知中国库存信息的有效渠道，比如从中国有色金属工业协会得到数据等。

这与IAI在1972年初创时期大为不同，当时IAI的名称还是国际原铝研究所(International Primary Aluminium Institute)。

在那个年代，全球铝产业主要被六大公司所主导。根据Carmine Nappi博士在2012年为纪念IAI成立40周年所撰写的文章，美国铝业、加拿大铝业、Reynolds、Kaiser、Pechiney和Alusuisse这六家公司在当时占据了全球铝产能的约73%。（这篇文章题为"The Global AluminiumIndustry - 40 years from 1972"，刊登在IAI的网站上）

换句话说，那时候IAI公布的数据确实能在很大程度上反映全球生产商库存情况。

但这种情景已一去不复返。

**黑暗的中心**

然而，尽管数据的不完善已经亮起了警示，分析师还是在使用这份不完整铝库存数据，试图藉此勾勒出全球铝库存情况的大蓝图。

好好看看下面的这个图表吧，这将是你们最后一次看到这个数据了。

全球已经上报公开的铝库存图表(link.reuters.com/buf93w)

这里面涵盖的每个项目都存在问题。

举例来说，对于了解全球铝消费者而言，日本港口库存的数据参照性实在是太弱了。

而上海期交所提供的库存数据仅仅反映出中国庞大库存的冰山一角。

LME库存数据所能提供的参考也是微乎其微，只不过是在金属库存融资大行其道的时期内，为LME仓储和市场外仓储的成本差异提供了借鉴。

然而，我们就是不得不依靠所有这些数据，来试图判断出庞大的铝市场究竟发生了哪些情况。

就连IAI的生产数据也存在问题。目前，IAI估测中国未公开汇报的铝产出每年约有360万吨，相当于西欧产出总和。

更严重的是，IAI并未公布再生铝产量数据，不论是通报或估计值。但根据麦格理分析师的说法，废铝投入美国铝产量的比率可能高达70%。

很显然，这类供应与库存概况的黑洞，令人很难评估铝的消耗情形。

一些分析师鼓勇挑战，利用结合由下往上及由上往下的计算方式，交叉比对特定系列数据，像是美国服务中心对汽车业者等终端用户领域的出货数据，及长期成长模式等等。

由于这些方法需要大量人力，毫不意外地，这些结果很少是免费提供的。

**瞎子摸象的国度**

官方色彩统计机构对其他基本金属市场的大力奥援，正是目前铝市所缺乏的。

许多国际研究组织都面临与IAI相似的统计黑洞问题，头号黑洞就是中国。

但至少他们的每月最新报告，还能提供某种能见度，让市场能够有发挥的根据。

全球铝市则走上一条截然不同的路径，首先是“六巨头”掌控将近四分之三的已知产量。

在一个瞎子摸象的国度，众人显然对独眼客也能称王的说法很买帐。

但现在他们的能见度究竟有多少？

毕竟铝市似乎是个不断错估自身动能变化的市场，明显的例子包括：在全球金融危机期间，未能察觉灾难性的过剩供应累积；或者未能察觉伦敦金属交易所(LME)基本价格与实货溢价之间的定价断裂问题。

目前为止，这点有利于铝的消费方，尽管实货溢价飙涨带来一些麻烦。包含所有成本的铝价依旧不高，而且这种情况已经持续多年，对铝的长期成长题材有所助益。

但万一哪天情况改观，铝价开始出现像铜价在2010年那种猛爆的多头行情呢？

那些将汽车产品设计得更加依赖铝的汽车制造商，将作何反应？

这些人又该上哪儿去找到一盏统计明灯来照亮前路？(完)

(译文审校 王丽鑫/蔡美珍)

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