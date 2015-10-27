《HOME专栏》铝价下跌之际产量不降反升 贸易紧张局势一触即发

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月26日 - 铝价上周在伦敦市场触及每吨1,479美元的六年新低。

现在铝价接近全球金融危机高峰时期的水准，当时伦敦金属交易所(LME)三个月期铝在2009年2月一度低见1,279美元。

如果你认为这种行情太糟糕了，那么中国的情况甚至更糟。

上海期货交易所近月期铝合约上周五收在每吨10,580元人民币，距离2008年12月所及低点10,040元人民币近在咫尺。

上海期交所主力期铝合约则远低于2008-2009年低点13,665元人民币。

据咨询机构AZ China，在铝价如此低迷的情况下，中国庞大的铝冶炼行业约有90%都以亏损的状态运营。

但中国产量仍在上升。9月经年化运转率为纪录新高3,300万吨。

中国仍在向全球其他国家输送过剩产能，致使价格下跌，并导致其他国家更多炼厂濒临关闭边缘。

在美国带头对中国出口品反击之际，地缘政治弦外之音愈发刺耳，达尔文提出的适者生存的考验也就愈发真切。

**关不关厂？**

中国有一些世界上最现代化且成本最低的冶炼厂，其中多数是位于新疆等西北省份。

但中国也有一些炼厂成本较高，至少在理论上应该关闭。

要了解这些炼厂为何还在营运，不妨看看中铝连城炼厂的情况。

根据中国有色金属工业协会网站上公布的资料，这座年产55万吨的炼厂自2011年以来已累计亏损19.9亿元人民币(3.13亿美元)。

今年前八个月的平均生产成本为每吨13,850元人民币，高于市场普遍价格。

因此中铝副总裁蒋英刚说到该厂必须关闭时，并没有引起太大震惊。

除非它不关闭。

根据AZ China，甘肃省地方政府已将电价调低到至少能让连城炼厂在当前价格达到损盈两平，表明“当地政府下了怎样的决心要让炼厂维持生产”。

而对于这样的地方支持，美国生产商Century Aluminum(CENX.O)只能做梦想想而已。

该公司正在为在南卡罗来纳州Mt Holly炼厂的最新供电合同进行艰苦卓绝的谈判。若达不成协议，这座最新型、最高效，除电力外成本最低的炼厂将在今年底前关闭。

Century Aluminum已经永久性关闭了位于西维吉尼亚州的Ravenswood炼厂，并将其Hawesville厂的产能利用率降至40%。

美国目前仅有Mt Holly等八座厂在营运当中，少于暂停运作的炼厂家数。

美国炼铝业在未来几年内可能全数消失，令该国供应链出现庞大的真空，这不再是难以想象的事。

**外销压力**

当前中国以外铝市的供需缺口，正由中国所外销的半成品所填补。

这就是中国国内供应过剩的压力阀，使得出口商得以避开高达15%的铝出口税，更可赚到附加值产品出口的退税优惠。

中国今年迄今外销这类产品规模总计达314万吨，较2014年同期增加62万吨。这样的增幅大约相当于Century在美三座炼厂去年的产量。

中国出口步伐在过去几个月已略微放缓，反映了中国与国际市场间套利的获利空间减少。

但中国铝金属销往国外亦具有结构性意义。若非如此，中国自家的炼厂将面临大规模倒闭，这绝非地方及中央政府所乐见。

这就是铝市所存在的地缘政治风险，随着铝价进一步下滑，攻击中国出口的“战事”料将升温。

**打响第一枪**

在这场可能旷日持久的战争中，首先燃起战火的是美国铝挤压材协会(AEC)。

AEC已把矛头指向了中国忠旺控股，就该公司向美国商务部提起申诉，指其逃避美国进口关税。

2011年对忠旺控股等数家中国铝生产企业征税，提醒人们这种贸易紧张关系持续了多久。

但现在形势变得更加白热化，一部分在于定价压力，另一部分是因为美国铝生产企业被激怒，因为部分中国出口的半成品可能并不像中国企业描述的那样。

“假半成品”的言论已在坊间流传了一段时间，但AEC的申诉是贸易团体首次明确指责一家中国企业以特定形式生产铝来规避美国关税，顺便规避中国自身的出口机制。

美国铝业协会(Aluminum Association)等其他机构也在推波助澜，号召美国监管机构调查中国铝产品出口可能存在“贴错标签”的情况。

尽管针对中国半成品出口的政治压力加剧，但中国铝生产商正努力进行游说，以取消15%的原铝出口税。

简单的事实是，当前价位下，无论是以伦敦还是上海铝价计算，更多炼厂将不得不关门。

唯一的问题在于，哪个政府最重视他们的炼铝业？

经济与政治越来越多地搅在一起。这场战争才打响了第一枪，离结束还早得很。

欲浏览中国铝价及产量图表，请点选 tmsnrt.rs/1i99Vjy

(完)