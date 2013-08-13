《HOME专栏》如果铝价确实遭到操纵 究竟是谁受惠了？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/朱晓军/王兴亚

路透伦敦8月1日 - 当政治人物开始敦促政府为某个大宗商品建立国家储备，以支撑价格的时候，你便知道这个大宗商品的市场有问题了。

建立国家储备正是俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich上周提出的想法。

Dvorkovich指出，建立国家储备铝，将新增一个买家，从市场上吸纳供应。

这个计划的明显受惠者将是俄罗斯铝业巨擘--俄铝(0486.HK)RUSL.MM，俄铝股价经过大幅缩水后，所反映出的企业价值一度只略高于它在持股企业--俄罗斯金属巨擘Norilsk Nickel(GMKN.MM)所获得的季度股利。

确实，俄铝执行长Oleg Deripaska上周稍早接受国际文传电讯社专访时，也提出类似的国家储备建议。

建立国家储备将成为“俄罗斯内部需求的强力支撑工具。”

而俄铝确实需要支撑。外界普遍预期，俄铝旗下位于俄国西部成本较高的冶炼厂将加速减产。

就连位于西伯利亚的一些大型厂区也有减产威胁。“我们已经在讨论如何保住，而不是发展俄罗斯产业重要战略领域之一，”Deripaska指出。

以国家收储方式，协助本国亏损产商存活下去，这套作法在中国早已是行之有效的政策。

中国国家物资储备局已经多次基于“战略”目的而收购过剩铝金属。“战略”在某种意义上是协助一些政府重点援助企业获准参与收储的投标。

俄铝长期以来痛斥中国高速扩张铝产能，对于俄铝而言，提议国家储备，似乎就像是那句老话“如果你打不赢他们，就模仿他们。”

这只不过是全球铝生产商面临价格压力的另一个病症。

**价格虚高？**

对于正面临监管当局及法律检视的铝市场而言，这个结局有些古怪。由于部分公司被控合谋推高价格、导致制造商成本增加，市场正面临监管者的审查。

美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)均在开展准备工作，以便对铝市场开展大型调查。

与此同时，集体诉讼律师也迅速参与其中。伦敦金属交易所(LME)的仓库运营商收到了四起集体诉讼指控，包括高盛公司(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)和LME自身。

本质上，四起诉讼都称仓库运营商合谋限制铝的供应，以图推高美国制造商购入铝的价格。

和预期一样，除了嘉能可拒绝置评外，其他公司均强烈否认有不当行为。

但是--这纯粹仅为了便于讨论--假设这种合谋行为真的存在，也将肯定成为历史上最不成功的人为推高大宗商品价格手段之一。

按照这些诉讼的时间起点，高盛2010年2月收购LME仓库运营商Metro时，LME的现货铝均价为略低于每吨2,050美元。截止上周五，现货铝价格报1,821.50美元。

那么，真正的问题并非是LME的基准价格，而是现货溢价。随着LME在底特律等地的铝出货排队时间延长，现货溢价也相应提高。

美国中西部铝现货溢价最近触及了历史高位每吨260美元。在2010年2月，溢价仅为每吨130-140美元左右。

即使把溢价考虑进去，自2010年初以来，向美国制造商交货的铝价格每吨也下滑约100美元，报每吨2,080美元。

这种数学游戏显然可以无止境地进行下去，取决于计算中所用的时间段。

但是目前，全球的铝交货价水平，连俄铝等此类大型铝生产商也在苦撑。

**价格支持？**

这就意味着即便存在价格支持操作，其结果也不算非常成功。

确实，铝生产企业正着手第二轮产能削减及停产。

除中国外，2011年第四季至2012年第四季，全球约有120万吨炼厂产能下线。

这还不包括美铝公司(AA.N)在美国永久性关闭将近30万吨的产能。

这些产能迄今无一恢复。并且，生产企业现在又一次举起减产的斧头。

美铝刚刚宣布永久性关闭另一座炼厂，也就是早就闲置的意大利Fusina炼厂。

该公司还着手封存加拿大Baie Comeau炼厂的10.5万吨产能，已经将新生产线的更换时间从2016年推迟至2019年。另外还有35.5万吨的产能正接受主动评估。

美国同行Ormet(ORMTQ.PK)暂停俄亥俄州Hannibal炼厂的9万吨产能，并且可能整体停产。

力拓(RIO.L)(RIO.AX)旗下加拿大分支Alcan已经提出关闭位于加拿大沙威尼根的炼铝厂，并且已经放弃出售陷入亏损的Pacific Aluminium事业的计划，因找不到合适买家。

在波斯尼亚，Aluminij Mostar铝炼厂躲过关闭命运，只是因为政府直接干预。即便如此，这可能只是一个缓期执行。确保持续运转的临时供电合约将于今年年底到期。

现在所有注意力将投向俄铝，其定于8月19日公布季度财报。

该公司已经开始削减产能，进一步削减似乎不可避免，关键在于削减的幅度有多大。

对于铝业公司而言，消耗战仍在继续。

**赢家与输家**

当大宗商品的使用方抱怨卖价太高时，通常合理的推论是生产商从中受益。

然而，铝市的生产商和消费方一样不满铝价，这个市场实在令人好奇。

确实，目前是生产商正在苦苦挣扎求生，而铝材制造商则是正在享受铝应用强劲成长的成果，因为铝在汽车等一些领域的应用比重日益提高。

那么究竟是谁在这个功能失调的市场得到好处？

其中当然有LME仓库营运商，拜等待出货的客户大排长龙之赐，这些营运商的仓租营收大增。

另外还有一些市场要角也是赢家，他们主要是贸易商，假定这些贸易商能够持续低买高卖，他们就能够从铝的实货溢价获利。

好几家贸易商也同时拥有LME仓库营运商，像是嘉能可-斯特拉塔、托克、来宝集团。当高盛及摩根大通等银行退出大宗商品市场之际，这些贸易商反而扩张仓储版图，这会是巧合吗？

另外，库存融资也赚得不少，虽然近来这种利差交易的报酬，只有在实质利率为负的条件下才显得不错。

哦...还有另一群受惠者。

就是我们这些一般民众。

我们使用的饮料铝罐、汽车及窗框价格都比一年前便宜。也比2010年便宜，比起2008年更是便宜许多。

只有2009年的价格比目前便宜，但这是爆发全球金融危机的那一年，当时所有大宗商品都跌至多年低点。

如果铝市真的遭到操纵，它的好处似乎是我们所有人都受惠了。

这可真是个非常令人玩味的结果。(完)

(译文审校 李婷仪/隋芬/张若琪)

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