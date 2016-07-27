《APPS专栏》2016年多灾多难 还有多少祸患等在前方？

(Peter Apps是路透全球事务专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Apps

路透7月26日 - 某些方面看，2016年最糟心的是还有五个月才能过完。鉴于今年以来已经看到了那么多坏消息，有个问题得问一下了，还要出什么乱子？

答案无疑是，多着呢。

很有可能，巴黎、布鲁塞尔、尼斯、慕尼黑和奥兰多那样伤亡众多的惨案，以及法国和德国发生的一些小规模袭击可能只是个开头。这些不完全与伊斯兰国武装组织有关，但每一件惨案都让当地国内政治局势急剧紧张起来，很危险。

在中东，伊斯兰国在伊拉克和叙利亚无疑节节败退，但这可能不会降低该组织的攻击性。周末在喀布尔的爆炸案，以及在伊拉克等地的类似事件，血淋淋地提醒人们，西方的恐怖袭击级别仍相对很低。

但这些并不是唯一的危险，也未必是最严重的威胁。欧盟仍是一团乱麻，不仅是英国脱欧，欧元区危机依然没有完全解决。

受国内政治危机影响的国家为数众多，值得警惕。土耳其7月15日政变失败后，似乎比近代历史上的任何时候都更为不稳定，这很棘手，因为这个国家在很多方面来讲，对于西方政策都很关键。俄罗斯要应对油价下跌，中国要解决潜在增长下滑。美国、英国、法国和德国等很多西方国家社会分裂，其程度就算达不到数代人时间首现，也是数十年一见。

当然，现在看来，美国11月大选中，共和党总统竞选人特朗普(Donald Trump)入主白宫也绝非不可能。

整体而言，民主党候选人希拉里克林顿仍是最受欢迎的，尽管上周共和党大会公布的民调显示，她的领先优势在缩小。像在布鲁塞尔和奥兰多发生的袭击案已帮助了特朗普，近来美国发生的一系列袭警事件可能也会如此。不过，警察执法导致使手无寸铁的非洲裔美国人死亡所产生的普遍愤怒可能促使支持民主党的选民投票率上升。

一切似乎难以逃过这样的结论：即全球其他地区越乱，就越中特朗普的下怀，虽然我们同样难以预料，他在解决这些危机时可能也只是一团糟。

几乎在每个国家，都有一些令人深感不安的政治势头。虽然没有像伊斯兰国武装分子那样精心策划的攻击，但一些行为怪异的个人在政治上变得更加激进，有时候发起灾难性袭击，这股趋势让人担忧。这类事件的例子从尼斯袭击案，到美国的许多枪击案，再到明显具有政治动机的6月英国议员Jo Cox遇害事件不一而足。

这类政治分歧变得愈发危险，一定程度上是因为许多国家的政治中间地带大大缩窄。在英国的退欧公投中，一个惊人且令人失望的情况就是，双方似乎都不愿承认对方的说法可能有一定道理。从美国到土耳其等其他许多地区，情况也是如此。

当中间地带消失时，就不可避免地出现一种倾向，即所有各方都被动地被推向极端和绝对。即使这没有导致暴力，也会使取得共识和进行决策更为困难。(甚至在老牌政党内部也是如此，看看美国共和党和民主党的内斗，再看看英国工党等其他国家的组织。)

简而言之，今年余下的时间里，完全有可能延续与上半年相似的轨迹，时不时的来几个不愉快的、又常常是暴力的事件，即便是仅仅由一个人，或一小撮人所策动的，这些事件也会使全球一些地方的政局升温。即便不是如此，政治危机也将继续，并提高产生非传统--有些时候是非常不好的--政治结果的风险。英国退欧就是一个明显的例子。若特朗普取得胜利，那就是另一个。而且，明年还有法德两国的选举。

这两个国家都面临极右翼崛起的局面，德国政党“德国新选择党(AfD)”赢得了一部分选票，这是自二战纳粹时期以来不可思议的事情。

炎炎夏季常常会出现出人意料的情况，无论是冲突，还是金融相关的剧情。俄罗斯仍可能攫取邻国的土地，可能是非北欧成员国的乌克兰和格鲁吉亚，甚至是针对波罗的海国家。中国将怎么回应本月国际仲裁庭对南海问题的裁决，我们还不知道。在最糟糕的情境中，上述冲突可能演变成核战争。

我们还有可能遇到另一场像2008年雷曼兄弟那样的市场危机，或是由欧元区一个事件引发，又或是因英国一咬牙一跺脚最终触发退欧的第50条款(不过目前来看英国更有可能会推迟至明年)。若欧元崩溃，情况可能会更糟。如果有国家退出欧元区，比如意大利，上述假设还是完全有可能的。

尽管如此，但值得一提的是，从某些方面来讲，情况并没有变得更差。进入欧盟的移民数量已较去年有大幅下降，给面临激进分子威胁的欧洲政府亟需的喘息机会。截至目前英国公投引发的市场动荡并没有很多人此前担心的那么严重。而且尽管政党可能会继续极化和分裂，但民调基本上显示，西方尤其是美国的选民都渴望看到党派分化少一些、共识多一些的情况。

从很多方面来看，未来的几年可能会进入人类近代史上最为危险的时期之一，尤其是彻底崩溃和大国冲突的风险空前高涨。全球化、国际共识以及向政治中间地带靠拢等许多起到稳定作用的因素，现在正面临威胁或者已经完全瓦解。

但愿一切安好。但目前看起来不大可能是一段坦途，即将迎来的是一些明显不舒服而且非常非常不确定的日子。(完)